Патрик Микс — Якуб Виклаж, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Микс — крутое подписание для UFC. Поражение в дебютном поединке не должно слишком смущать, так как соперник был поистине топовым. Мало сомнений в том, что американец скоро освоится и еще пошумит в промоушене. Пока же ему несколько снизили уровень оппозиции, хотя предстоящий поединок и нельзя назвать проходным.

Виклаж — опасный джитсер с широким арсеналом сабмишенов. Однако, как и у многих дебютантов UFC, уровень его прежней оппозиции был довольно скромным. Едва ли там можно встретить кого-то сопоставимого с Миксом.

Резюмируя, позволим себе не сомневаться в победе американца. И так как он тоже тяготеет к работе в партере, ждем классные разборки именно на нижнем этаже. Виклаж способен навязать там конкуренцию, поэтому рискнем предположить, что быстро бой не закончится. Ждем как минимум второй раунд из трех.