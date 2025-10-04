Патрик Микс — Якуб Виклаж, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Звездный американец Патрик «Патчи» Микс с поражения дебютировал в UFC. Теперь ему предстоит выступить в предварительном карде 320-го номерного турнира и провести бой с поляком Якубом Виклажем в рамках в легчайшего веса (до 61,2 кг). Сумеет ли представитель США одержать первую победу в лиге?
Микс
Виклаж
США
Страна
Польша
32
Возраст
29
22
Бои
21
20 (2 / 13 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (0 / 10 / 6)
2 (0 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (2 / 1 / 0)
0
Ничьи
2
173
Рост (см)
175
183
Размах рук (см)
183
N/A
Размах ног (см)
N/A
На профессиональном уровне в MMA выступает с 2016 года, с 2019-го бился под эгидой Bellator. В сентябре 2020 года Микс дрался за чемпионский пояс в легчайшем весе, но уступил Арчулете, потерпев первое поражение в карьере. После этого одержал семь побед подряд. В 2023 году сначала выиграл Гран-при и временный пояс Bellator в легчайшем весе, а затем стал полноценным чемпионом и защитил титул, победив Магомеда Магомедова. В последнем поединке в июне дебютировал в UFC и уступил Марио Баутисте единогласным решением судей.
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Бился в российских лигах ACB (ныне — ACA) и Eagle FC. В 2022-м стал чемпионом KSW в легчайшем весе, после чего дважды защитил пояс. В последнем поединке в июне 2024 года победил Себастьяна Пшибыша удушающим приемом во втором раунде. В предстоящем бою дебютирует в UFC.
Микс — крутое подписание для UFC. Поражение в дебютном поединке не должно слишком смущать, так как соперник был поистине топовым. Мало сомнений в том, что американец скоро освоится и еще пошумит в промоушене. Пока же ему несколько снизили уровень оппозиции, хотя предстоящий поединок и нельзя назвать проходным.
Виклаж — опасный джитсер с широким арсеналом сабмишенов. Однако, как и у многих дебютантов UFC, уровень его прежней оппозиции был довольно скромным. Едва ли там можно встретить кого-то сопоставимого с Миксом.
Резюмируя, позволим себе не сомневаться в победе американца. И так как он тоже тяготеет к работе в партере, ждем классные разборки именно на нижнем этаже. Виклаж способен навязать там конкуренцию, поэтому рискнем предположить, что быстро бой не закончится. Ждем как минимум второй раунд из трех.
Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Бой Микс — Виклаж стоит ожидать не ранее 02:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы