Кевин Холланд — Ренье де Риддер, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В ночь с 18 на 19 января по московскому времени состоится турнир UFC 311. В основном карде пройдет статусный бой в среднем весе (до 83,9 кг) между американцем Кевином Холландом и нидерландцем Ренье де Риддером. Кто одержит победу?
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Холланд
де Риддер
США
Страна
Нидерланды
32
Возраст
34
39
Бои
20
26 (14 / 8 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (4 / 12 / 2)
12 (2 / 3 / 7)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (2 / 0 / 0)
1
Без результата
0
190,5
Рост (см)
193
206
Размах рук (см)
198
101,5
Размах ног (см)
104
Боевыми искусствами начал заниматься в 16-летнем возрасте. Обладатель черных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кунг-фу (второй степени). С 2015 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Был чемпионом XKO в среднем дивизионе, а после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2018-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 13 поединков при девяти поражениях и одном бое без результата. В последнем бою в октябре уступил Роману Долидзе техническим нокаутом из-за остановки доктором после первого раунда.
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В шестилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, в колледже — бразильским джиу-джитсу. Получил черные пояса в обоих видах единоборств. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2017-м стал чемпионом 360 Promotion и Hit в среднем весе. С 2019 года бьется в ONE, где забрал пояса в средней и полутяжелой категориях. Потерял их после поражений от Анатолия Малыхина. В последнем поединке в ноябре дебютировал в UFC и удушающим приемом в третьем раунде победил Джеральда Мершарта.
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Холланд — довольно универсальный боец, чьи действия зачастую сложно предсказать, так как работает он довольно хаотично, особенно в стойке. При этом на верхнем этаже американец опасен и за счет высокого нокаутирующего потенциала. Хорош он и в партере, однако с базовыми борцами вроде де Риддера проблемы испытывает регулярно.
Вот и получается, что на бумаге на стороне американца стойка, а у нидерландца потенциальное преимущество в партере. При этом на нижнем этаже Холланд уступает сопернику менее явно, чем де Риддер отстает от своего визави уже наверху.
Таким образом, есть хорошие основания для умеренного риска и выбора победы американца при высоком коэффициенте. Но мы все же остановимся на более аккуратном варианте со ставкой на продолжительность. Как было сказано, очевидные сильные и слабые стороны есть у обоих, поэтому спортсменам понадобится время для того, чтобы подстроиться друг под друга. Да и затем инициатива может переходить из в руки в руки, что тоже затянет поединок.
Турнир UFC 311 пройдет на арене «Intuit Dome» в Инглвуде (город рядом с Лос-Анджелесом). Шоу стартует в воскресенье, 19 января, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, его откроет именно бой Холланд — де Риддер.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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