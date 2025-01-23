Кевин Холланд — Ренье де Риддер, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Холланд — довольно универсальный боец, чьи действия зачастую сложно предсказать, так как работает он довольно хаотично, особенно в стойке. При этом на верхнем этаже американец опасен и за счет высокого нокаутирующего потенциала. Хорош он и в партере, однако с базовыми борцами вроде де Риддера проблемы испытывает регулярно.

Вот и получается, что на бумаге на стороне американца стойка, а у нидерландца потенциальное преимущество в партере. При этом на нижнем этаже Холланд уступает сопернику менее явно, чем де Риддер отстает от своего визави уже наверху.

Таким образом, есть хорошие основания для умеренного риска и выбора победы американца при высоком коэффициенте. Но мы все же остановимся на более аккуратном варианте со ставкой на продолжительность. Как было сказано, очевидные сильные и слабые стороны есть у обоих, поэтому спортсменам понадобится время для того, чтобы подстроиться друг под друга. Да и затем инициатива может переходить из в руки в руки, что тоже затянет поединок.