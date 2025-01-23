Иржи Прохазка — Джамал Хилл, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде крупного турнира UFC 311 состоится рейтинговый бой в полутяжелом весе (до 93 кг) между чехом Иржи Прохазкой и американцем Джамалом Хиллом. Кто улучшит позиции в титульной гонке?
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Прохазка
Хилл
Чехия
Страна
США
32
Возраст
33
36
Бои
15
30 (26 / 3 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (7 / 0 / 5)
5 (4 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (2 / 0 / 0)
1
Ничьи
0
0
Без результата
1
2
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
3
190,5
Рост (см)
193
203
Размах рук (см)
200,5
114
Размах ног (см)
110,5
В детстве начал заниматься тайским боксом, впоследствии освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, в 2013-м стал первым чемпионом GFC в полутяжелом весе. С 2015-го бился в Rizin, в том числе в тяжелой категории. В 2019 году стал первым чемпионом промоушена в полутяжелом весе. Защитив пояс один раз, перешел в UFC, где с 2020-го выиграл первые три боя, в том числе титульный против Гловера Тейшейры. В ноябре 2022 года Прохазка освободил пояс в полутяжелом весе, так как не мог защищать его из-за травмы. Вернувшись, в ноябре 2023-го уступил Алексу Перейре в титульном поединке. В последнем бою в июне вновь проиграл Перейре нокаутом во втором раунде и не смог вернуть пояс.
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Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2017 года. В 2018-м стал чемпионом KOP в полутяжелом весе, в 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В январе 2023 года после трех побед подряд получил титульный шанс и одолел Гловера Тейшейру единогласным решением судей, выиграв пояс в полутяжелой категории. В июле того же года объявил о тяжелой травме ахиллова сухожилия и оставил титул. Вернулся в прошлом апреле и уступил Перейре нокаутом в первом раунде в чемпионском бою.
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Считывается, что в промоушене рассчитывают на яркий финиш в этом поединке. Оба бойца имеют высокий нокаутирующий потенциал, у Прохазки вовсе 34 из 36 боев завершились досрочно. При этом чех отличается удивительно посредственной защитой в стойке для того уровня. Насколько прекрасна его техника, настолько он не утруждает себя оборонительными действиями, регулярно рискуя.
Хилл в этом смысле более рационален. Наверняка он попробует поймать Прохазку на провале в обороне, но трехраундовая дистанция вряд ли позволит чрезмерно осторожничать и выжидать. Американцу тоже придется идти вперед, учитывая агрессивность и прессинг чеха.
В данных условиях и мы ожидаем досрочное завершение. Коэффициенты на такой исход скромны, поэтому придется чуть больше рискнуть. Ставим на то, что бой продлится менее 12,5 минуты. Котировка тоже не впечатляет, но всё же надежнее, чем рисковать, например, с исходами.
Планируется, что турнир UFC 311 пройдет на арене «Intuit Dome» в Инглвуде (город рядом с Лос-Анджелесом), но его могут перенести в Лас-Вегас из-за лесных пожаров. Шоу стартует в воскресенье, 19 января, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому бой Прохазка - Хилл стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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