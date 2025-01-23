Иржи Прохазка — Джамал Хилл, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Считывается, что в промоушене рассчитывают на яркий финиш в этом поединке. Оба бойца имеют высокий нокаутирующий потенциал, у Прохазки вовсе 34 из 36 боев завершились досрочно. При этом чех отличается удивительно посредственной защитой в стойке для того уровня. Насколько прекрасна его техника, настолько он не утруждает себя оборонительными действиями, регулярно рискуя.

Хилл в этом смысле более рационален. Наверняка он попробует поймать Прохазку на провале в обороне, но трехраундовая дистанция вряд ли позволит чрезмерно осторожничать и выжидать. Американцу тоже придется идти вперед, учитывая агрессивность и прессинг чеха.

В данных условиях и мы ожидаем досрочное завершение. Коэффициенты на такой исход скромны, поэтому придется чуть больше рискнуть. Ставим на то, что бой продлится менее 12,5 минуты. Котировка тоже не впечатляет, но всё же надежнее, чем рисковать, например, с исходами.