Ринья Накамура — Муин Гафуров, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Таджикистанец Муин Гафуров прервал серию поражений в UFC и постарается закрепить успех на 311-м номерном турнире. Сумеет ли он одолеть японца Ринью Накамуру в лимите легчайшего веса (до 61,2 кг)?
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Накамура
Гафуров
Япония
Страна
Таджикистан
29
Возраст
28
9
Бои
25
9 (5 / 1 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (10 / 7 / 2)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (0 / 1 / 5)
170
Рост (см)
170
174
Размах рук (см)
173
94
Размах ног (см)
96,5
Профессионально занимался вольной борьбой, выиграл молодежный чемпионат мира в 2017 году. С 2021-го выступает в ММА. Одержал четыре победы в японских промоушенах, после чего выиграл шоу Road to UFC в легчайшем весе и получил контракт с лигой. В последнем поединке в прошлом феврале единогласным решением судей одолел Карлоса Веру.
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Двукратный чемпион мира по боевому самбо, победитель чемпионатов мира по грэпплингу и MMA. В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2013 года. Несколько лет бился в One Championship, в 2021-м участвовал в Претендентской серии Дэйны Уайта, но проиграл. Затем одержал две подряд победы в LFA и перешел в UFC. Проиграл первые два боя в сильнейшем промоушене. В последнем поединке в июне единогласным решением судей победил Кунг Хо Канга.
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Накамура - очень интересный боец. У него прекрасная борцовская база, при этом он активно работает в стойке и владеет качественной ударной техникой. Японец сейчас на подъеме, и неслучайно в UFC видят в нем серьезную перспективу. Чего не скажешь о Гафурове, который подпортил свою репутацию поражениями в первых двух боях в промоушене.
Полагаем, что именно поединок с Накамурой станет для таджикистанца самым сложным в UFC. И если Гафуров не справлялся с более простыми соперниками, то вряд ли стоит ждать сенсацию. Играем победу универсального японца, но добавим к ней маркет о том, что бой перевалит за экватор. Все-таки лишь раз таджикистанец проиграл досрочно.
Планируется, что турнир UFC 311 пройдет на арене «Intuit Dome» в Инглвуде (город рядом с Лос-Анджелесом), но его могут перенести в Лас-Вегас из-за лесных пожаров. Шоу стартует в воскресенье, 19 января, в 02:00 по московскому времени. Бой Накамура - Гафуров стоит ожидать около 03:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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