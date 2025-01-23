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14 января 16:14ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Ринья Накамура — Муин Гафуров, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Тяжелый вызов для таджикистанца
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Таджикистанец Муин Гафуров прервал серию поражений в UFC и постарается закрепить успех на 311-м номерном турнире. Сумеет ли он одолеть японца Ринью Накамуру в лимите легчайшего веса (до 61,2 кг)?

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Статистика

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Накамура

 

Гафуров

Япония

Страна

Таджикистан

29

Возраст

28

9

Бои

25

9 (5 / 1 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

19 (10 / 7 / 2)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (0 / 1 / 5)

170

Рост (см)

170

174

Размах рук (см)

173

94

Размах ног (см)

96,5

Ринья Накамура

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Профессионально занимался вольной борьбой, выиграл молодежный чемпионат мира в 2017 году. С 2021-го выступает в ММА. Одержал четыре победы в японских промоушенах, после чего выиграл шоу Road to UFC в легчайшем весе и получил контракт с лигой. В последнем поединке в прошлом феврале единогласным решением судей одолел Карлоса Веру.

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Муин Гафуров

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Двукратный чемпион мира по боевому самбо, победитель чемпионатов мира по грэпплингу и MMA. В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2013 года. Несколько лет бился в One Championship, в 2021-м участвовал в Претендентской серии Дэйны Уайта, но проиграл. Затем одержал две подряд победы в LFA и перешел в UFC. Проиграл первые два боя в сильнейшем промоушене. В последнем поединке в июне единогласным решением судей победил Кунг Хо Канга.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа НакамурыПобеда ГафуроваТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET1,224,502,751,42

Прогноз на бой

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Накамура - очень интересный боец. У него прекрасная борцовская база, при этом он активно работает в стойке и владеет качественной ударной техникой. Японец сейчас на подъеме, и неслучайно в UFC видят в нем серьезную перспективу. Чего не скажешь о Гафурове, который подпортил свою репутацию поражениями в первых двух боях в промоушене.

Полагаем, что именно поединок с Накамурой станет для таджикистанца самым сложным в UFC. И если Гафуров не справлялся с более простыми соперниками, то вряд ли стоит ждать сенсацию. Играем победу универсального японца, но добавим к ней маркет о том, что бой перевалит за экватор. Все-таки лишь раз таджикистанец проиграл досрочно.

Полный кард, где смотреть бой Накамура - Гафуров

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Планируется, что турнир UFC 311 пройдет на арене «Intuit Dome» в Инглвуде (город рядом с Лос-Анджелесом), но его могут перенести в Лас-Вегас из-за лесных пожаров. Шоу стартует в воскресенье, 19 января, в 02:00 по московскому времени. Бой Накамура - Гафуров стоит ожидать около 03:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.

Основной кард

Прелимы

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