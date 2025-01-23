Ринья Накамура — Муин Гафуров, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Накамура - очень интересный боец. У него прекрасная борцовская база, при этом он активно работает в стойке и владеет качественной ударной техникой. Японец сейчас на подъеме, и неслучайно в UFC видят в нем серьезную перспективу. Чего не скажешь о Гафурове, который подпортил свою репутацию поражениями в первых двух боях в промоушене.

Полагаем, что именно поединок с Накамурой станет для таджикистанца самым сложным в UFC. И если Гафуров не справлялся с более простыми соперниками, то вряд ли стоит ждать сенсацию. Играем победу универсального японца, но добавим к ней маркет о том, что бой перевалит за экватор. Все-таки лишь раз таджикистанец проиграл досрочно.