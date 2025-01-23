Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов, 19 января: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Редко приходится видеть чемпиона столь сильным аутсайдером в глазах букмекеров. Но в данном случае это в целом объяснимо. Двалишвили прекрасен в борьбе, но если кто и может с ней справиться, так это именно Нурмагомедов.

Грузин постоянно прессингует и оформляет тейкдаун за тейкдауном. Это в том числе показатель того, что контроль в партере - как раз не самый очевидный козырь действующего чемпиона, поэтому здесь россиянин может перехватить инициативу. В любом случае бой на нижний этаж рано или поздно перейдет, и это наверняка будет красиво и конкурентно.

В стойке же на бумаге сильнее Нурмагомедов. У него шире ударный арсенал, более поставленная техника. Однако на стороне Двалишвили всё то же бешеное давление в сочетании с физической силой.

Резюмируя, в контексте навыков и стилей чуть больше потенциала для победы видим у Нурмагомедова. Но, возможно, главным козырем Двалишвили окажется опыт. У грузина была более конкурентная оппозиция, а послужной список россиянина он регулярно высмеивает.

И здесь важен ещё один момент - принципиальность противостояния. Двалишвили много говорит о личном и выглядит настолько эмоционально заряженным, что может и перегореть. Нурмагомедов ведет себя более хладнокровно, и если такая картина будет и в бою, то это явный плюс для претендента.

Несмотря на предыдущий нюанс, не ждем искр с первых секунд. Если потребуется не рисковать и подольше адаптироваться под соперника, бойцы это сделают. Они заточены под долгую дистанцию и давно славятся функциональной подготовкой. Считаем, поединок продлится все пять раундов - на такой ставке и остановимся. С исходом, несмотря на вышесказанное, всё кажется более рискованным.