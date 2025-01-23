Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов, 19 января: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием крупного турнира UFC 311 станет титульный бой между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым. Сумеет ли двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова отобрать у соперника чемпионский пояс в легчайшем весе (до 61,2 кг)?
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Двалишвили
Нурмагомедов
Грузия
Страна
Россия
34
Возраст
29
22
Бои
18
18 (3 / 1 / 14)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (2 / 7 / 9)
4 (0 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
Чемпион
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
2
167,5
Рост (см)
173
173
Размах рук (см)
175
96,5
Размах ног (см)
99
Занимался традиционными грузинскими единоборствами, самбо и дзюдо, а в 21-летнем возрасте переехал в США ради карьеры в MMA. На профессиональном уровне дебютировал в 2014 году. В 2017-м стал чемпионом Ring of Combat в легчайшем весе и один раз защитил титул, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира проиграл два первых боя, но затем вышел на серию из 11 побед. В последнем поединке в сентябре одолел Шона О'Мэлли единогласным решением судей и забрал чемпионский пояс. На данный момент занимает седьмое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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Родился в Дагестане, по национальности - аварец. Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Осваивал вольную борьбу, тайский бокс, стал чемпионом мира по боевому самбо и смешанным единоборствам. В профессиональных MMA выступает с 2016 года. Был чемпионом FMMAS и GFC в легчайшем весе. С 2021-го бьется под эгидой UFC, где выиграл все шесть боев (один - в полулегкой категории). В последнем поединке в августе победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей.
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Редко приходится видеть чемпиона столь сильным аутсайдером в глазах букмекеров. Но в данном случае это в целом объяснимо. Двалишвили прекрасен в борьбе, но если кто и может с ней справиться, так это именно Нурмагомедов.
Грузин постоянно прессингует и оформляет тейкдаун за тейкдауном. Это в том числе показатель того, что контроль в партере - как раз не самый очевидный козырь действующего чемпиона, поэтому здесь россиянин может перехватить инициативу. В любом случае бой на нижний этаж рано или поздно перейдет, и это наверняка будет красиво и конкурентно.
В стойке же на бумаге сильнее Нурмагомедов. У него шире ударный арсенал, более поставленная техника. Однако на стороне Двалишвили всё то же бешеное давление в сочетании с физической силой.
Резюмируя, в контексте навыков и стилей чуть больше потенциала для победы видим у Нурмагомедова. Но, возможно, главным козырем Двалишвили окажется опыт. У грузина была более конкурентная оппозиция, а послужной список россиянина он регулярно высмеивает.
И здесь важен ещё один момент - принципиальность противостояния. Двалишвили много говорит о личном и выглядит настолько эмоционально заряженным, что может и перегореть. Нурмагомедов ведет себя более хладнокровно, и если такая картина будет и в бою, то это явный плюс для претендента.
Несмотря на предыдущий нюанс, не ждем искр с первых секунд. Если потребуется не рисковать и подольше адаптироваться под соперника, бойцы это сделают. Они заточены под долгую дистанцию и давно славятся функциональной подготовкой. Считаем, поединок продлится все пять раундов - на такой ставке и остановимся. С исходом, несмотря на вышесказанное, всё кажется более рискованным.
Планируется, что турнир UFC 311 пройдет на арене «Intuit Dome» в Инглвуде (город рядом с Лос-Анджелесом), но его могут перенести в Лас-Вегас из-за лесных пожаров. Шоу стартует в воскресенье, 19 января, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому соглавный бой Двалишвили - Нурмагомедов стоит ожидать около 07:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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