Богдан Гуськов — Билли Элекана, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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У Богдана Гуськова был запланирован рейтинговый поединок с Джонни Уокером в полутяжелом весе (до 93 кг) на турнире UFC 311. Однако бразилец незадолго до боя снялся из-за травмы, и его заменил американец Билли Элекана. Сумеет ли дебютант промоушена сотворить сенсацию и одолеть узбекистанца?
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Гуськов
Элекана
Узбекистан
Страна
США
32
Возраст
29
19
Бои
8
16 (14 / 2 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
7 (3 / 1 / 3)
3 (1 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
13
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
-
190,5
Рост (см)
188
193
Размах рук (см)
195,5
104
Размах ног (см)
112
Уроженец узбекистанского поселка Дукент. В детстве занимался легкой атлетикой, волейболом, затем увлекся боксом и кикбоксингом. С 2015 года выступает в профессиональных MMA. Бился в Fight Nights Global, RCC и менее известных промоушенах. Шел на серии из четырех побед нокаутами, но в дебютном бою в UFC в прошлом сентябре уступил Волкану Оздемиру удушающим приемом в первом раунде, выйдя на коротком уведомлении. Затем выиграл два поединка подряд. В последнем бою в апреле во втором раунде нокаутировал Райана Спэнна.
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Владеет пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2021 года. Бился в LFA, PFL и других промоушенах. Предстоящий поединок станет для него дебютным в UFC.
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Разумеется, расклады не в пользу Элеканы. Он выходит на коротком уведомлении против более опытного соперника, при этом не имея в арсенале очевидных козырей. Возможно, американец чем-то и удивит, но на бумаге уровень Гуськова значительно выше.
С учетом того, что узбекистанец все свои победы одержал досрочно, поставим на продолжение этой серии. Возможно, финиш не будет быстрым, но функциональная готовность Гуськова должна быть лучше из-за полного лагеря, а это даст дополнительное преимущество, когда Элекана просядет по выносливости.
Планируется, что турнир UFC 311 пройдет на арене «Intuit Dome» в Инглвуде (город рядом с Лос-Анджелесом), но его могут перенести в Лас-Вегас из-за лесных пожаров. Шоу стартует в воскресенье, 19 января, в 02:00 по московскому времени. Бой Гуськов - Элекана стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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