Богдан Гуськов — Билли Элекана, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Разумеется, расклады не в пользу Элеканы. Он выходит на коротком уведомлении против более опытного соперника, при этом не имея в арсенале очевидных козырей. Возможно, американец чем-то и удивит, но на бумаге уровень Гуськова значительно выше.

С учетом того, что узбекистанец все свои победы одержал досрочно, поставим на продолжение этой серии. Возможно, финиш не будет быстрым, но функциональная готовность Гуськова должна быть лучше из-за полного лагеря, а это даст дополнительное преимущество, когда Элекана просядет по выносливости.