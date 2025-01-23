Закари Рис — Азамат Бекоев, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Букмекеры считают Бекоева явным фаворитом, но на фоне столь короткого уведомления такая разница в котировках в любом случае вызывает сомнения. Кондиции россиянина - загадка.

А вот Рис провел полноценный тренировочный лагерь, да и в UFC он уже набрался опыта. Американец прогрессирует и обладает довольно универсальными навыками. В стойке он точно может конкурировать с Бекоевым. В борьбе россиянин потенциально сильнее, но не настолько, чтобы уверенно ставить на его победу.

С серьезными соперниками Бекоев, как правило, заходит минимум во второй раунд. Полагаем, такой сценарий будет актуален и на этот раз. Считаем, бой перевалит за экватор.