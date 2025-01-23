Закари Рис — Азамат Бекоев, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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У американца Закари Риса был запланирован поединок с Седрикесом Думасом в среднем весе (до 83,9 кг) на турнире UFC 311. Однако последний за несколько дней до боя снялся, и его заменил Азамат Бекоев. Сумеет ли россиянин дебютировать в лиге с победы?
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Рис
Бекоев
США
Страна
Россия
30
Возраст
29
9
Бои
21
8 (5 / 2 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (6 / 8 / 4)
1 (1 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 1 / 2)
193
Рост (см)
183
195,5
Размах рук (см)
183
114
Размах ног (см)
101,5
Владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2021 года. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Уступил в дебютном поединке в промоушене, но затем выиграл два боя подряд. В последнем противостоянии в августе победил Хосе Медину единогласным решением судей.
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Уроженец Владикавказа, по национальности - осетин. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Бился в ACA и других промоушенах. Последние четыре боя провел в LFA, где стал чемпионом в среднем весе. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем бою в июне нокаутировал Чонси Фоксворта во втором раунде.
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Букмекеры считают Бекоева явным фаворитом, но на фоне столь короткого уведомления такая разница в котировках в любом случае вызывает сомнения. Кондиции россиянина - загадка.
А вот Рис провел полноценный тренировочный лагерь, да и в UFC он уже набрался опыта. Американец прогрессирует и обладает довольно универсальными навыками. В стойке он точно может конкурировать с Бекоевым. В борьбе россиянин потенциально сильнее, но не настолько, чтобы уверенно ставить на его победу.
С серьезными соперниками Бекоев, как правило, заходит минимум во второй раунд. Полагаем, такой сценарий будет актуален и на этот раз. Считаем, бой перевалит за экватор.
Турнир UFC 311 пройдет на арене «Intuit Dome» в Инглвуде (город рядом с Лос-Анджелесом). Шоу стартует в воскресенье, 19 января, в 02:00 по московскому времени. Бой Рис - Бекоев стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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