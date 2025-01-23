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14 января 15:44ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Друг Хабиба против непобежденного американца
Александр Бокулёв
Источник: ufcnewsalerts
Источник: ufcnewsalerts

Крупный турнир UFC 311 откроется поединком россиянина Тагира Уланбекова и американца Клейтона Карпентера в наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Сумеет ли друг Хабиба Нурмагомедова продлить победную серию?

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Статистика

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Уланбеков

 

Карпентер

Россия

Страна

США

33

Возраст

28

17

Бои

8

15 (1 / 8 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

8 (2 / 4 / 2)

2 (0 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

11

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

-

170

Рост (см)

167,5

178

Размах рук (см)

167,5

99

Размах ног (см)

93

Тагир Уланбеков

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Уроженец Дагестана, по национальности аварец. В детстве начал заниматься борьбой, впоследствии освоил самбо. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. Становился чемпионом Fight Nights Global и GFC в наилегчайшем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал четыре победы при одном поражении. В последнем поединке в декабре 2023 года одолел Коди Дардена удушающим приемом во втором раунде. В прошлом июне бой Уланбекова с Джошуа Ваном сорвался из-за проваленной россиянином весогонки.

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Клейтон Карпентер

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Владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу, также занимался тайским и классическим боксом. В профессиональных ММА выступает с 2019 года. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена выиграл оба боя. В последнем поединке в октябре победил Лукаса Рошу удушающим приемом во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа УланбековаПобеда КарпентераТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET1,204,803,101,34

Прогноз на бой

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Уланбеков никак не может сделать значительный рывок в карьере в UFC и приблизиться к топ-5. Вот и сейчас ему дали в соперники не рейтингового атлета, а перспективного проспекта. Причем Карпентер на бумаге выглядит очень опасным оппонентом, который может конкурировать с россиянином во всех аспектах.

Но Уланбеков - действительно явный фаворит. Как минимум из-за того, что опыта у американца меньше, а средний уровень его оппозиции ниже. Однако уж слишком универсален Карпентер, что намекает на тяжелый бой для россиянина.

Учитывая, что оба делают ставку на партер, ждем предварительную разведку в стойке без особых рисков. Но рано или поздно бой всё-таки перейдет и на нижний этаж, и там американец потенциально способен как минимум хорошо защищаться.

Предположим, что серия из двух побед сабмишенами прервется у обоих. Ждем полный и довольно конкурентный поединок.

Полный кард, где смотреть бой Уланбеков - Карпентер

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Планируется, что турнир UFC 311 пройдет на арене «Intuit Dome» в Инглвуде (город рядом с Лос-Анджелесом), но его могут перенести в Лас-Вегас из-за лесных пожаров. Шоу стартует в воскресенье, 19 января, в 02:00 по московскому времени. Его откроет именно бой Уланбеков - Карпентер.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.

Основной кард

Прелимы

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