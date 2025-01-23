Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Уланбеков никак не может сделать значительный рывок в карьере в UFC и приблизиться к топ-5. Вот и сейчас ему дали в соперники не рейтингового атлета, а перспективного проспекта. Причем Карпентер на бумаге выглядит очень опасным оппонентом, который может конкурировать с россиянином во всех аспектах.

Но Уланбеков - действительно явный фаворит. Как минимум из-за того, что опыта у американца меньше, а средний уровень его оппозиции ниже. Однако уж слишком универсален Карпентер, что намекает на тяжелый бой для россиянина.

Учитывая, что оба делают ставку на партер, ждем предварительную разведку в стойке без особых рисков. Но рано или поздно бой всё-таки перейдет и на нижний этаж, и там американец потенциально способен как минимум хорошо защищаться.

Предположим, что серия из двух побед сабмишенами прервется у обоих. Ждем полный и довольно конкурентный поединок.