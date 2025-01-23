Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Козырь Алмейды - партер. Он мастер сабмишенов, а его мобильность в борьбе в хорошем смысле примечательна для тяжелого дивизиона. Спивак тоже хорош на нижнем этаже, но потенциально всё же уступает сопернику в этом компоненте.

В стойке же молдаванин если и выглядит предпочтительнее, то с небольшим отрывом. В последние годы он прогрессирует в ударной технике, однако у Алмейды есть контраргументы в виде физической мощи и более аккуратной защиты. Спивак же в обороне регулярно проваливается, что приводит к проблемам на верхнем этаже.

Таким образом, по опциям для победы очевиден перевес в пользу бразильца. Вероятно, он как минимум не уступит сопернику в стойке, а в партере, по сути, превратит сильную сторону оппонента в слабость. С учетом огромного процента досрочных побед играем именно такую ставку в пользу Алмейды.