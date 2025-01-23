Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак, 19 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде крупного турнира UFC 311 состоится рейтинговый бой в тяжелом весе (до 120,2 кг) между бразильцем Жаилтоном Алмейдой и молдаванином Сергеем Спиваком. Кто одержит вторую подряд победу?
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Алмейда
Спивак
Бразилия
Страна
Молдова
33
Возраст
29
24
Бои
21
21 (7 / 13 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (7 / 8 / 2)
3 (2 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (3 / 0 / 1)
6
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
7
190,5
Рост (см)
190,5
200,5
Размах рук (см)
198
110,5
Размах ног (см)
112
В шестилетнем возрасте начал заниматься боксом, позже пришел в джиу-джитсу (черный пояс), после чего сосредоточился на смешанных единоборствах. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, несколько лет бился в бразильских промоушенах, в двух из которых становился чемпионом в полутяжелом дивизионе. За всю карьеру успел подраться сразу в четырех весовых категориях. В 2021-м Алмейда выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Проведя один бой в промоушене, бразилец вернулся в тяжелый вес. Алмейда шел на серии из 15 побед, но в прошлом марте уступил Кёртису Блейдсу нокаутом во втором раунде. В последнем поединке в июне удушающим приемом в первом раунде победил Александра Романова.
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Супруг российской девушки-бойца Марины Мохнаткиной. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2017-м стал чемпионом крупнейшего украинского промоушена WWFC в тяжелом весе. Дважды защитив титул, перешел в UFC в 2019-м. В сильнейшей лиге мира одержал восемь побед при четырех поражениях. В последнем поединке в августе болевым приемом в первом раунде одолел Марчина Тыбуру.
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Козырь Алмейды - партер. Он мастер сабмишенов, а его мобильность в борьбе в хорошем смысле примечательна для тяжелого дивизиона. Спивак тоже хорош на нижнем этаже, но потенциально всё же уступает сопернику в этом компоненте.
В стойке же молдаванин если и выглядит предпочтительнее, то с небольшим отрывом. В последние годы он прогрессирует в ударной технике, однако у Алмейды есть контраргументы в виде физической мощи и более аккуратной защиты. Спивак же в обороне регулярно проваливается, что приводит к проблемам на верхнем этаже.
Таким образом, по опциям для победы очевиден перевес в пользу бразильца. Вероятно, он как минимум не уступит сопернику в стойке, а в партере, по сути, превратит сильную сторону оппонента в слабость. С учетом огромного процента досрочных побед играем именно такую ставку в пользу Алмейды.
Планируется, что турнир UFC 311 пройдет на арене «Intuit Dome» в Инглвуде (город рядом с Лос-Анджелесом), но его могут перенести в Лас-Вегас из-за лесных пожаров. Шоу стартует в воскресенье, 19 января, в 02:00 по московскому времени. Бой Алмейда - Спивак стоит ожидать около 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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