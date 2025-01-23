Ислам Махачев — Ренато Мойкано, 19 января: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

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В ночь с 18 на 19 января по московскому времени состоится турнир UFC 311. Его должен был возглавить реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна за пояс в легком весе (до 70,3 кг). Однако в пятницу армянин снялся с поединка из-за травмы спины.
На замену Царукяну вышел бразилец Ренато Мойкано, у которого изначально был запланирован бой с американцем Бенеилом Дариушем на UFC 311. Какую ставку выбрать на новое титульное противостояние?
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Махачев
Мойкано
Россия
Страна
Бразилия
33
Возраст
35
27
Бои
26
26 (5 / 12 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
20 (2 / 10 / 8)
1 (1 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (3 / 1 / 1)
0
Ничьи
1
Чемпион
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
10
178
Рост (см)
180,5
179
Размах рук (см)
183
103
Размах ног (см)
108
Уроженец Махачкалы, по национальности лакец. Близкий друг и спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова. В детстве начал заниматься тхэквондо и ушу-саньда, впоследствии освоил вольную борьбу и боевое самбо, в рамках которого стал чемпионом мира. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в UFC - с 2015-го. Выйдя на серию из 10 побед, в октябре 2022-го получил титульный шанс и стал чемпионом лиги в легком весе, одолев Чарльза Оливейру удушающим приемом.
Дважды защитил пояс благодаря победам над Александром Волкановски. В последнем поединке в июне в пятом раунде удушающим приемом одолел Дастина Порье. На данный момент Махачев идет на серии из 14 побед и возглавляет мужской рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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В восьмилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, позднее освоил другие виды единоборств, получил черные пояса по бразильскому джиу-джитсу и тайскому боксу. В профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2014-м стал временным чемпионом Jungle Fight в полулегком весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал пять побед при трех поражениях и поднялся в легкую категорию. После этого выиграл семь боев и уступил в двух. В последнем поединке в сентябре одолел Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом из-за остановки доктором после второго раунда. Идет на серии из четырех побед.
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В тех условиях, в которых родился данный поединок, прогнозы - дело неблагодарное. Разумеется, Махачев радикально укрепился в статусе фаворита и говорит, что ему без разницы, с кем биться. Однако Мойкано - боец значительно другого стиля по сравнению с Царукяном.
Бразилец - ярко выраженный джитсер. В стойке в последние годы он прогрессирует, но всё равно его базовые козыри сводятся к партеру. Борьба Махачева прекрасна, однако Мойкано потенциально достаточно хорош, чтобы крепко конкурировать на нижнем этаже.
Это подводит к мысли о том, что россиянин, вполне возможно, сделает ставку на стойку. Махачев вывел ударную технику на высокий уровень, а Мойкано в этом компоненте как раз далек от чемпионских образцов.
Вот только по рассуждениям о навыках бьют другие нюансы - на стыке с психологией. Не перегорит ли Мойкано, отчего будет суетиться и ошибаться с первых секунд? Или бразилец, наоборот, на высочайшей мотивации предстанет лучшей версией себя, которую мы ранее не видели? А вдруг Махачев все-таки не сможет идеально адаптироваться под стиль нового оппонента?
В любом случае навыков и опыта россиянина должно хватить для победы. Однако коэффициенты на такой исход крайне низки, поэтому стоит рассмотреть другие варианты. Интересным кажется маркет о том, что второй раунд начнется.
Турнир UFC 311 пройдет на арене «Intuit Dome» в Инглвуде (город рядом с Лос-Анджелесом). Шоу стартует в воскресенье, 19 января, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому главный бой Махачев - Мойкано стоит ожидать около 08:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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