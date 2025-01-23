Ислам Махачев — Ренато Мойкано, 19 января: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

В тех условиях, в которых родился данный поединок, прогнозы - дело неблагодарное. Разумеется, Махачев радикально укрепился в статусе фаворита и говорит, что ему без разницы, с кем биться. Однако Мойкано - боец значительно другого стиля по сравнению с Царукяном.

Бразилец - ярко выраженный джитсер. В стойке в последние годы он прогрессирует, но всё равно его базовые козыри сводятся к партеру. Борьба Махачева прекрасна, однако Мойкано потенциально достаточно хорош, чтобы крепко конкурировать на нижнем этаже.

Это подводит к мысли о том, что россиянин, вполне возможно, сделает ставку на стойку. Махачев вывел ударную технику на высокий уровень, а Мойкано в этом компоненте как раз далек от чемпионских образцов.

Вот только по рассуждениям о навыках бьют другие нюансы - на стыке с психологией. Не перегорит ли Мойкано, отчего будет суетиться и ошибаться с первых секунд? Или бразилец, наоборот, на высочайшей мотивации предстанет лучшей версией себя, которую мы ранее не видели? А вдруг Махачев все-таки не сможет идеально адаптироваться под стиль нового оппонента?

В любом случае навыков и опыта россиянина должно хватить для победы. Однако коэффициенты на такой исход крайне низки, поэтому стоит рассмотреть другие варианты. Интересным кажется маркет о том, что второй раунд начнется.