Оренбург - Ростов, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды избежали кардинальных кадровых изменений в короткое летнее межсезонье. И один, и другой тренер на месте. А значит, кардинальных игровых трансформаций относительно прошлого чемпионата от них ждать не стоит.

Эти клубы что в обороне, что в атаке отличает сдержанность. У «Оренбурга» средняя результативность на протяжении последних 10 матчей составляет ровно один мяч, у «Ростова» – 1.2. Специфика газона на «Газовике» демонстрации всех лучших качеств техничными исполнителями не способствует. Так что ждем «низовой» игры в Оренбурге.

«МАРАФОН» установил коэффициент 1.67 на этот исход.