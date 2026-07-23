Оренбург - Ростов, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Воскресный игровой день в чемпионате России по футболу откроется в Оренбурге. Местный одноименный клуб принимает «Ростов» в первом туре РПЛ. Рассмотрим предложения крупнейших легальных букмекеров на игру.
Турнир: чемпионат России, 1-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|5
|3
|10
|22-25
|«Ростов»
|10
|3
|5
|25-22
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.07.2026
|«Оренбург»
2:0
ЦСКА
Товарищеский матч
|07.07.2026
|«Динамо»
2:1
«Оренбург»
Товарищеский матч
|03.07.2026
|«Рубин»
1:2
«Оренбург»
Товарищеский матч
|25.06.2026
|«Оренбург»
0:1
«Нефтехимик»
Товарищеский матч
|17.05.2026
|«Краснодар»
3:0
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.07.2026
|«Ростов»
2:1
«Факел»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Краснодар»
3:3
«Ростов»
Товарищеский матч
|07.07.2026
|«Факел»
3:1
«Ростов»
Товарищеский матч
|03.07.2026
|«Ростов»
0:0
«Динамо» Ставрополь
Товарищеский матч
|17.05.2026
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
РПЛ
Обе команды избежали кардинальных кадровых изменений в короткое летнее межсезонье. И один, и другой тренер на месте. А значит, кардинальных игровых трансформаций относительно прошлого чемпионата от них ждать не стоит.
Эти клубы что в обороне, что в атаке отличает сдержанность. У «Оренбурга» средняя результативность на протяжении последних 10 матчей составляет ровно один мяч, у «Ростова» – 1.2. Специфика газона на «Газовике» демонстрации всех лучших качеств техничными исполнителями не способствует. Так что ждем «низовой» игры в Оренбурге.
«МАРАФОН» установил коэффициент 1.67 на этот исход.
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Потери
«Оренбург»: Татаев (травма)
«Ростов»: Чистяков (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» – «Ростов»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|1. Овсянников
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|3. Ведерников
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|4. Мелехин
|Защитник
|Защитник
|6. Паласиос
|22. Семенчук
|Защитник
|Защитник
|2. Поройков
|87. Лангович
|Защитник
|Полузащитник
|11. Назаренко
|8. Миронов
|Полузащитник
|Полузащитник
|57. Болотов
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|16. Мухин
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Голыбин
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Савельев
|62. Комаров
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Жезус
|99. Сулейманов
|Нападающий
|Главный тренер
|Ильдар Ахметзянов
|Джонатан Альба
|Главный тренер
«МАРАФОН» установил высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи: 2.49 на победу хозяев поля, 2.97 – на гостей и 3.30 – на ничью.
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