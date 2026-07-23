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ГлавнаяПрогнозыОренбург - Ростов, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Оренбург - Ростов, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Высокие коэффициенты на все базовые исходы - игра на три результата!
Валентин Васильев
Марафон
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Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Воскресный игровой день в чемпионате России по футболу откроется в Оренбурге. Местный одноименный клуб принимает «Ростов» в первом туре РПЛ. Рассмотрим предложения крупнейших легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург»

26.07.2026, Вс

16:30 МСК

«Ростов»

П1 - 2.49

Х - 3.30

П2 - 2.97

Турнир: чемпионат России, 1-й тур

Стадион: «Газовик»  (Оренбург, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»531022-25
«Ростов»103525-22

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.07.2026«Оренбург»

2:0

ЦСКА

Товарищеский матч

07.07.2026«Динамо»

2:1

«Оренбург»

Товарищеский матч

03.07.2026«Рубин»

1:2

«Оренбург»

Товарищеский матч

25.06.2026«Оренбург»

0:1

«Нефтехимик»

Товарищеский матч

17.05.2026«Краснодар»

3:0

«Оренбург»

РПЛ

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.07.2026«Ростов»

2:1

«Факел»

Товарищеский матч

11.07.2026«Краснодар»

3:3

«Ростов»

Товарищеский матч

07.07.2026«Факел»

3:1

«Ростов»

Товарищеский матч

03.07.2026«Ростов»

0:0

«Динамо» Ставрополь

Товарищеский матч

17.05.2026«Ростов»

0:1

«Зенит»

РПЛ

Прогноз на матч

Обе команды избежали кардинальных кадровых изменений в короткое летнее межсезонье. И один, и другой тренер на месте. А значит, кардинальных игровых трансформаций относительно прошлого чемпионата от них ждать не стоит.

Эти клубы что в обороне, что в атаке отличает сдержанность. У «Оренбурга» средняя результативность на протяжении последних 10 матчей составляет ровно один мяч, у «Ростова» – 1.2. Специфика газона на «Газовике» демонстрации всех лучших качеств техничными исполнителями не способствует. Так что ждем «низовой» игры в Оренбурге.

«МАРАФОН» установил коэффициент 1.67 на этот исход. 

Бонусы на матч

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Трансляции

Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на ресурсах Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
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Составы команд

Потери

«Оренбург»: Татаев (травма)

«Ростов»: Чистяков (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» – «Ростов»:

Позиция«Оренбург» «Ростов»Позиция
Вратарь1. Овсянников1. ЯтимовВратарь
Защитник3. Ведерников3. СакоЗащитник
Защитник4. Хотулев4. МелехинЗащитник
Защитник6. Паласиос22. СеменчукЗащитник
Защитник2. Поройков87. ЛанговичЗащитник
Полузащитник11. Назаренко8. МироновПолузащитник
Полузащитник 57. Болотов18. КучаевПолузащитник 
Полузащитник20. Рыбчинский16. МухинПолузащитник
Нападающий27. Голыбин7. РоналдоПолузащитник
Нападающий9. Савельев62. КомаровПолузащитник
Нападающий19. Жезус99. СулеймановНападающий
Главный тренерИльдар АхметзяновДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» установил высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи: 2.49 на победу хозяев поля, 2.97 – на гостей и 3.30 – на ничью.

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