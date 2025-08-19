Два паса от БК Балтбет: фрибеты до 700 рублей за ставки на футбол

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» предлагает новую бонусную активность. Игрок, который заключит 2 победных экспресса на футбольные матчи, гарантирует себе фрибет до 700 рублей.
Краткое руководство для активации фрибета:
1. Пройдите регистрацию в «Балтбет» (для новых клиентов).
2. Перейдите на страницу акции «Два паса» и активируйте участие.
3. Сделайте 2 успешных экспресса из 2 событий каждый на футбольные встречи.
4. Проследите, чтобы пари соответствовали требованиям по кэфу (не ниже 1.30) и минимальной сумме (1000 рублей).
Участники получат фрибет до 700 рублей. Конкретная сумма и правила могут отличаться. Акция действует в течение 3 дней после нажатия «Участвовать» или до ее окончания.
Фрибет начисляется сразу после выполнения задания и активен 30 дней. Его можно ставить на одиночные пари или экспрессы до 10 исходов с коэффициентом не ниже 1.40 и не выше 100.00.
Здесь собраны все ключевые условия и подробности акции.
Максимальный размер бонуса
700 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.08.2025 (23:59 МСК)
Акция не распространяется на ставки, оформленные с помощью купона.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибет не требует многократного отыгрыша
|➖ Повторное участие в акции не допускается
|➕ Все пользователи «Балтбет» допускаются к участию
Хотя минимальная ставка превышает размер фрибета, радует простота условий. Экспресс из 2 событий составить под силу бетторам с любым уровнем опыта. Выбор футбольных матчей в августе уже достаточно широк, так что перегружать паровоз экзотикой не придется.