Два паса от БК Балтбет: фрибеты до 700 рублей за ставки на футбол

Краткое руководство для активации фрибета:

1. Пройдите регистрацию в «Балтбет» (для новых клиентов).

2. Перейдите на страницу акции «Два паса» и активируйте участие.

3. Сделайте 2 успешных экспресса из 2 событий каждый на футбольные встречи.

4. Проследите, чтобы пари соответствовали требованиям по кэфу (не ниже 1.30) и минимальной сумме (1000 рублей).

Участники получат фрибет до 700 рублей. Конкретная сумма и правила могут отличаться. Акция действует в течение 3 дней после нажатия «Участвовать» или до ее окончания.