Идеальный гейм от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за выигрыши на теннис в лайве

Партнерский проект
БК «Балтбет» отметилась новой краткосрочной акцией. На этот раз оператор предлагает бетторам проверить свои силы в прогнозировании большого тенниса. Участникам нужно побеждать в лайве, а за серию удачных ставок контора начислит дополнительный фрибет.
От участников требуется выполнить последовательность действий:
Минимальная сумма пари — 100 рублей. Минимальный кэф — 1.20. Учитываются именно последовательные выигрыши. Если игрок победит 2 раза, а потом проиграет, серия прервется. Условия букмекера нужно выполнить за 12 часов.
Контора разрешает использовать полученный фрибет на экспрессе или ординаре с коэффициентами от 1.40 до 100.00. На отыгрыш БК дает 30 дней с начисления бонуса.
Ниже собраны базовые требования промоакции.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.05.2026 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Лояльные условия по квалификационным пари
|➖ Требуется серия побед
|➕ Широкий диапазон коэффициентов для использования фрибета
У промоакции «Идеальный гейм» низкий порог входа, но букмекерская контора требует от игроков серию побед. Для снижения рисков лучше ставить на минимально допустимый кэф — 1.20. Вероятность выигрыша в таком случае более 83%.