Акция от БК Балтбет: розыгрыш фрибетов до 2000 рублей и атрибутики с финала ЛЕ

Партнерский проект
Стартовал новый розыгрыш для пользователей «Балтбета». Участники получат шанс выиграть 1 из 5 призов — фрибеты номиналом до 2000 рублей и подарки с символикой финалистов Лиги Европы. Единственное условие — подписка на телеграм-каналы. В акции могут принять участие как новые, так и действующие клиенты букмекерской компании.
Участие в розыгрыше требует выполнения следующих условий:
1. Создайте учетную запись в БК, если ранее этого не делали.
2. Подпишитесь на Telegram-каналы «Балтбет» и «Прайм Футбол».
3. Откройте пост с акцией и нажмите кнопку «Участвую».
25 июня среди всех клиентов, выполнивших требования, будут определены 5 победителей. Отбор пройдет с помощью генератора случайных чисел. Призовой фонд включает фрибеты и подарки с футбольной символикой.
Место
Приз
1
Майка «Тоттенхэма» + фрибет на 2000 ₽
2
Бейсболка «Манчестер Юнайтед» + фрибет на 1500 ₽
3
Термостакан + фрибет на 1000 ₽
4-5
Фрибет на 500 ₽
Выигранные фрибеты можно использовать как для одиночных ставок, так и для экспрессов. Минимальный коэффициент для каждого исхода — от 1.60. Срок действия фрибетов составляет 30 дней с момента подведения итогов розыгрыша.
Чтобы было проще ориентироваться, условия участия представлены в виде таблицы.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.60
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
24.06.2025 (23:59 МСК)
Чтобы присоединиться к акции нет необходимости делать ставки. Однако полученный фрибет отыграть нужно.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Оригинальные призы с символикой Лиги Европы
|➖ Всего 5 человек смогут выиграть призы
|➕ Предельно ясные правила
Подарки с эмблемами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» станут ярким сувениром для победителей. Правила участия очень просты — даже не требуется оформлять пари. Так что попробовать свою удачу определенно стоит.