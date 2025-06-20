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20 июня 7:04ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы

Акция от БК Балтбет: розыгрыш фрибетов до 2000 рублей и атрибутики с финала ЛЕ

2000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.6
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Не упусти шанс получить мерч «МЮ» и «Тоттенхэма» вместе с фрибетами!

Стартовал новый розыгрыш для пользователей «Балтбета». Участники получат шанс выиграть 1 из 5 призов — фрибеты номиналом до 2000 рублей и подарки с символикой финалистов Лиги Европы. Единственное условие — подписка на телеграм-каналы. В акции могут принять участие как новые, так и действующие клиенты букмекерской компании.

Как получить бонус Балтбет до 2000 рублей за подписку на тг-каналы

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Участие в розыгрыше требует выполнения следующих условий:

1. Создайте учетную запись в БК, если ранее этого не делали.

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2. Подпишитесь на Telegram-каналы «Балтбет» и «Прайм Футбол».

3. Откройте пост с акцией и нажмите кнопку «Участвую».

25 июня среди всех клиентов, выполнивших требования, будут определены 5 победителей. Отбор пройдет с помощью генератора случайных чисел. Призовой фонд включает фрибеты и подарки с футбольной символикой.

Место

Приз

1

Майка «Тоттенхэма» + фрибет на 2000 ₽

2

Бейсболка «Манчестер Юнайтед» + фрибет на 1500 ₽

3

Термостакан + фрибет на 1000 ₽

4-5

Фрибет на 500 ₽

Как отыграть бонус Балтбет до 2000 рублей

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Выигранные фрибеты можно использовать как для одиночных ставок, так и для экспрессов. Минимальный коэффициент для каждого исхода — от 1.60. Срок действия фрибетов составляет 30 дней с момента подведения итогов розыгрыша.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

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Чтобы было проще ориентироваться, условия участия представлены в виде таблицы.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.60

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

24.06.2025 (23:59 МСК)

Чтобы присоединиться к акции нет необходимости делать ставки. Однако полученный фрибет отыграть нужно.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Оригинальные призы с символикой Лиги Европы➖ Всего 5 человек смогут выиграть призы
➕ Предельно ясные правила 

Заключение

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Подарки с эмблемами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» станут ярким сувениром для победителей. Правила участия очень просты — даже не требуется оформлять пари. Так что попробовать свою удачу определенно стоит.

Валентин Васильев

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