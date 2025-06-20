Акция от БК Балтбет: розыгрыш фрибетов до 2000 рублей и атрибутики с финала ЛЕ

Стартовал новый розыгрыш для пользователей «Балтбета». Участники получат шанс выиграть 1 из 5 призов — фрибеты номиналом до 2000 рублей и подарки с символикой финалистов Лиги Европы. Единственное условие — подписка на телеграм-каналы. В акции могут принять участие как новые, так и действующие клиенты букмекерской компании.