Скоростной розыгрыш от БК Балтбет: фрибеты до 500 рублей за быстрые ставки на теннис

Партнерский проект
Букмекерская компания «Балтбет» запускает акцию «Скоростной розыгрыш». Зарегистрированные пользователи получают персональное задание по быстрым ставкам на теннис и выполняют. За это БК начисляет фрибет до 500 рублей.
Для участия в акции необходимо выполнить ряд простых условий:
1. Войдите в личный кабинет на сайте или зарегистрируйтесь, если еще не являетесь клиентом БК «Балтбет».
2. Откройте промостраницу акции и активируйте участие нажатием на соответствующую кнопку.
3. В течение 1 часа после активации выполните индивидуальное задание: заключите и выиграйте 5 live-ставок на теннис в одном из скоростных маркетов (например, счет в гейме, победа в розыгрыше очка и т.д.).
Каждое пари должно иметь коэффициент не ниже 1.40. Минимальная сумма ставки — 500 рублей. В зачет идут только пари на теннис.
После активации участия у вас будет 60 минут, чтобы справиться с заданием. Если до конца акции меньше часа, доступное время уменьшается. Размер фрибета определяется индивидуально для каждого игрока.
Полученный бонус активен в течение 30 дней. Его можно применять для ординарных ставок и экспрессов (от 2 до 10 событий). Коэффициент каждого исхода должен находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00.
Вся необходимая информация по участию прописана в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.07.2025 (23:59 МСК)
Пари, оформленные через кассу в ППС, не принимаются в зачет акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ К участию допускаются все пользователи с активной учетной записью
|➖ На выполнение задания отводится только 60 минут
|➕ Засчитываются все ставки, вне зависимости от их результата
Неплохой шанс для любителей быстрого беттинга. Если вы предпочитаете ловить моменты на молниеносных рынках и уверены в своих решениях в режиме live, «Скоростной розыгрыш» станет для вас интересным вызовом с возможностью получить фрибет.