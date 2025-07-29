Скоростной розыгрыш от БК Балтбет: фрибеты до 500 рублей за быстрые ставки на теннис

Для участия в акции необходимо выполнить ряд простых условий:

1. Войдите в личный кабинет на сайте или зарегистрируйтесь, если еще не являетесь клиентом БК «Балтбет».

2. Откройте промостраницу акции и активируйте участие нажатием на соответствующую кнопку.

3. В течение 1 часа после активации выполните индивидуальное задание: заключите и выиграйте 5 live-ставок на теннис в одном из скоростных маркетов (например, счет в гейме, победа в розыгрыше очка и т.д.).

Каждое пари должно иметь коэффициент не ниже 1.40. Минимальная сумма ставки — 500 рублей. В зачет идут только пари на теннис.

После активации участия у вас будет 60 минут, чтобы справиться с заданием. Если до конца акции меньше часа, доступное время уменьшается. Размер фрибета определяется индивидуально для каждого игрока.