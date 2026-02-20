Снайперский расчет от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за выигрышные пари на биатлон

Чтобы стать участником промо «Снайперский расчет», достаточно выполнить базовые условия:

1. Оформить аккаунт в Baltbet, если ранее регистрация не проводилась.

2. Активировать предложение «Снайперский расчет».

3. Одержать победу в 4 ставках на биатлон с коэффициентом от 1.40.

Букмекер не ограничивает клиентов конкретными форматами пари. Минимальная ставка для зачета составляет 150 рублей. Активные клиенты вправе рассчитывать на увеличенный фрибет по итогам выполнения условий.