БК Балтбет
Снайперский расчет от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за выигрышные пари на биатлон

Фрибет для активных бетторов!

Букмекер «Балтбет» анонсировал специальное предложение «Снайперский расчет», ориентированное на любителей ставок на биатлон. Игрокам начислят фрибет от 200 рублей после 4 успешно рассчитанных пари.

Как получить бонус от 200 рублей в БК Балтбет в рамках акции Снайперский расчет

Чтобы стать участником промо «Снайперский расчет», достаточно выполнить базовые условия:

1. Оформить аккаунт в Baltbet, если ранее регистрация не проводилась.

2. Активировать предложение «Снайперский расчет».

3. Одержать победу в 4 ставках на биатлон с коэффициентом от 1.40.

Букмекер не ограничивает клиентов конкретными форматами пари. Минимальная ставка для зачета составляет 150 рублей. Активные клиенты вправе рассчитывать на увеличенный фрибет по итогам выполнения условий.

Как отыграть бонус от 200 рублей за серию победных ставок на биатлон в БК Балтбет

Бонусные средства применяются по стандартному регламенту. Игрок может оформить ординар или экспресс с коэффициентом в диапазоне от 1.40 до 100.00. Заключить пари с использованием фрибета требуется в течение 30 дней после его начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от БК Балтбет

В таблице ниже систематизирована вся актуальная информация по акции.

Максимальный размер бонуса

от 200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

22.02.2026 (23:59 МСК)

На выполнение условий игроку дается 48 часов после активации.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Четкое и понятное задание без сложных механик➖ Требует выиграть 4 ставки за короткий срок
➕ Игрок может использовать экспрессы и ординары 

Заключение

Во время акции «Снайперский расчет» на Олимпиаде проводятся только 2 старта — масс-старт у мужчин и женщин. Любые другие биатлонные события в линии также допускаются для ставок.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
