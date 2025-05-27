Гейм. Сет. Гаррос от БК BetBoom: фрибеты на 1000 рублей за ставки на теннис

Партнерский проект
Букмекерская компания BetBoom запускает акцию «Гейм.Сет.Гаррос», в рамках которой каждый участник получает фрибет на 1000 рублей, а также шанс выиграть путевку на один из турниров серии Grand Slam. Нужно делать ставки на матчи Открытого чемпионата Франции. Бонусы будут начислены 9 июня 2025 года. Участвовать могут все клиенты БК.
Для участия в предложении выполните следующие действия:
1. Создайте аккаунт на сайте BetBoom или войдите в личный кабинет.
2. Откройте страницу акции и нажмите кнопку «Принять участие».
3. Заключите 3 одиночные ставки на матчи турнира Roland Garros.
Каждое пари должно быть на сумму от 5000 рублей с коэффициентом не ниже 1.30. При соблюдении всех правил пользователь получит гарантированный фрибет на 1000 рублей.
Для участия в розыгрыше поездки на турнир серии «Большого шлема» требуется заключить экспресс-ставку. Она должна включать в себя события Открытого чемпионата Франции. Минимальная сумма пари — 1000 рублей. Количество исходов и итоговый кэф не ограничены и определяются по усмотрению участника.
Фрибет номиналом 1000 рублей будет начислен всем участникам 09.06.2025. В этот же день состоится розыгрыш поездки на один из турниров серии «Большого шлема».
Фрибет не подлежит разделению на части. Он может быть использован для заключения пари на любые события с кэфом в диапазоне 1.30-3.50. Срок действия составляет 7 или 30 дней — в зависимости от условий, указанных в личном кабинете игрока.
Получение выигрыша возможно только после полного соблюдения правил:
Для вывода выигрыша и пополнения счета пользователь обязан полностью пройти регистрацию и подтвердить свою личность, предоставив все необходимые документы.
Рекомендуем выделить время для изучения главных условий данного предложения.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
5000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
08.06.2025 (23:59 МСК)
Стать участником розыгрыша удалось всего за пару кликов. Фрибет получит каждый игрок, который выполнит условия. Хотя сумма бонуса не очень большая, возможность сделать бесплатную ставку всегда приятна.
Ставки на теннис — одни из моих любимых, турниры «Большого шлема» всегда дают простор для интересных прогнозов и экспериментов. Единственное, что немного насторожило — минимальная сумма пари в 5000 рублей. Это довольно внушительная сумма, но при этом коэффициенты остаются приемлемыми.
Идея с розыгрышем поездки кажется очень привлекательной. За ставку на 1000 рублей можно получить шанс попасть на один из самых престижных теннисных турниров мира. В целом акция выглядит сбалансированной и достойной внимания.
Не вовремя проведенная процедура подтверждения личности может вызвать задержку в зачислении бонуса. Заблаговременно подготовьте копии документов и внимательно следуйте инструкциям БК.
Временные сбои на сайте или приложении могут помешать корректному размещению прогнозов. Если столкнулись с такой проблемой, попробуйте повторить операцию позже или обратитесь в службу поддержки для быстрого решения.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Уникальный шанс попасть на соревнования «Большого шлема»
|➖ Необходимость ставки от 5000 рублей для участия
|➕ Гарантированный фрибет
|➖ Выбор главного победителя происходит случайным образом
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После соблюдения всех требований участник точно получает фрибет. При удачном стечении обстоятельств ему дополнительно достанется путевка на один из самых престижных теннисных турниров. Если не считать, что порог входа начинается с 5000 рублей, предложение выглядит весьма привлекательным.
Партнерский проект