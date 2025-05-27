Гейм. Сет. Гаррос от БК BetBoom: фрибеты на 1000 рублей за ставки на теннис

Для участия в предложении выполните следующие действия:

1. Создайте аккаунт на сайте BetBoom или войдите в личный кабинет.

2. Откройте страницу акции и нажмите кнопку «Принять участие».

3. Заключите 3 одиночные ставки на матчи турнира Roland Garros.

Каждое пари должно быть на сумму от 5000 рублей с коэффициентом не ниже 1.30. При соблюдении всех правил пользователь получит гарантированный фрибет на 1000 рублей.

Для участия в розыгрыше поездки на турнир серии «Большого шлема» требуется заключить экспресс-ставку. Она должна включать в себя события Открытого чемпионата Франции. Минимальная сумма пари — 1000 рублей. Количество исходов и итоговый кэф не ограничены и определяются по усмотрению участника.

Фрибет номиналом 1000 рублей будет начислен всем участникам 09.06.2025. В этот же день состоится розыгрыш поездки на один из турниров серии «Большого шлема».