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5 января 13:47ГлавнаяБонусы
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«Фонбет»: розыгрыш фрибетов и призов за ставки в именной линии Александра Овечкина

ФонбетФонбет
5star
10000 ₽
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

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Валентин Васильев
main

Фанатеешь от хоккея и переживаешь персонально за Александра Овечкина? Тогда эта акция - для тебя! Букмекерская контора «Фонбет» и ее звездный амбассадор предлагают клиентам поучаствовать в «Великой погоне». Победителей ждут фрибеты и эксклюзивный мерч из коллекции «OVECHKIN x FONBET». 

До 15 000 рублей новым игрокам от «Фонбета»

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте  «Фонбет».
  2. На странице акции нажмите на кнопку «Я участвую» и подтвердите согласие с обработкой персональных данных.
  3. Копите зачетные очки, делая ставки в именной линии Овечкина и на игры «Вашингтона», а также участвуя в специальных мероприятиях букмекера.

Ежемесячно среди лидеров по количеству набранных баллов разыгрывается раритетная сувенирная продукция коллекции «OVECHKIN x FONBET»:

  • джерси – 3 шт.;
  • свитшот – 3 шт.;
  • бейсболка – 2 шт.;
  • шапка – 2 шт.

Но и это еще не всё. Каждые две недели «Фонбет» раздает фрибеты номиналом 10 000 ₽ десяти участникам, заключавшим акционные пари.

Обратите внимание: фрибет можно использовать в течение 7 дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом выше 1,01. Если ваше пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала бонуса.

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Множество памятных призов.

- Победитель определяется случайным образом.

Заключение 

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В России огромное количество поклонников хоккея и персонально Александра Овечкина, а с акцией «Фонбет» их станет еще больше. Главное отличие этого конкурса от многих других - это большое разнообразие призов. Да и фрибеты по 10000 ₽ раздают далеко не все конторы. 

Программа лояльности «Фонбет» - «VIP CASHBACK»

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров