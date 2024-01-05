«Фонбет»: розыгрыш фрибетов и призов за ставки в именной линии Александра Овечкина

Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Фонбет» . На странице акции нажмите на кнопку «Я участвую» и подтвердите согласие с обработкой персональных данных. Копите зачетные очки, делая ставки в именной линии Овечкина и на игры «Вашингтона», а также участвуя в специальных мероприятиях букмекера.

Ежемесячно среди лидеров по количеству набранных баллов разыгрывается раритетная сувенирная продукция коллекции «OVECHKIN x FONBET»:

джерси – 3 шт.;

свитшот – 3 шт.;

бейсболка – 2 шт.;

шапка – 2 шт.

Но и это еще не всё. Каждые две недели «Фонбет» раздает фрибеты номиналом 10 000 ₽ десяти участникам, заключавшим акционные пари.

Обратите внимание: фрибет можно использовать в течение 7 дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом выше 1,01. Если ваше пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала бонуса.