«Фонбет»: розыгрыш фрибетов и призов за ставки в именной линии Александра Овечкина

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Фанатеешь от хоккея и переживаешь персонально за Александра Овечкина? Тогда эта акция - для тебя! Букмекерская контора «Фонбет» и ее звездный амбассадор предлагают клиентам поучаствовать в «Великой погоне». Победителей ждут фрибеты и эксклюзивный мерч из коллекции «OVECHKIN x FONBET».
Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:
Ежемесячно среди лидеров по количеству набранных баллов разыгрывается раритетная сувенирная продукция коллекции «OVECHKIN x FONBET»:
Но и это еще не всё. Каждые две недели «Фонбет» раздает фрибеты номиналом 10 000 ₽ десяти участникам, заключавшим акционные пари.
Обратите внимание: фрибет можно использовать в течение 7 дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом выше 1,01. Если ваше пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала бонуса.
+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Множество памятных призов.
- Победитель определяется случайным образом.
В России огромное количество поклонников хоккея и персонально Александра Овечкина, а с акцией «Фонбет» их станет еще больше. Главное отличие этого конкурса от многих других - это большое разнообразие призов. Да и фрибеты по 10000 ₽ раздают далеко не все конторы.
Партнерский проект