Четыре подачи от БК Балтбет: фрибеты до 400 рублей за экспрессы на волейбол

«Балтбет» запустил акцию «Четыре подачи». Игрокам необходимо заключать экспресс-ставки на волейбольные матчи и получать фрибеты до 400 рублей.
Инструкция для получения фрибета:
1. Создайте аккаунт в «Балтбет», если регистрация еще не выполнена.
2. Перейдите на страницу акции «Четыре подачи» и тапните «Участвовать».
3. Совершите 4 экспресс-ставки на волейбольные матчи.
Общий кэф должен быть от 1.10, сумма ставки — выше 400 рублей. На выполнение задания дается 4 дня. Если миссия успешно завершена, «Балтбет» подарит фрибет до 400 рублей. Размеры бесплатного пари рассчитываются индивидуально для каждого участника.
Как только вы завершите задание, фрибет мгновенно окажется на вашем счете и будет активен 30 дней. Его можно использовать для одиночных или экспресс-ставок, а суммарный коэффициент должен быть в диапазоне 1.40-100.00.
Свод основных условий и тонкостей акции собран специально для вас.
Максимальный размер бонуса
400 ₽
Минимальный депозит
400 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.08.2025 (23:59 МСК)
Участвовать в акции повторно запрещено.
|Плюсы
|Минусы
|➕ К участию допускаются все пользователи «Балтбет»
|➖ Все пари должны быть сделаны на волейбольные встречи
|➕ На выполнение условий отводится 4 дня
Бонусная программа стартует на пике женского чемпионата мира по волейболу в Таиланде, когда событий для составления экспресс-ставок достаточно много. Теперь все зависит от игроков. Готовы ли они рискнуть поучаствовать в розыгрыше с относительно небольшим главным призом?