Четыре подачи от БК Балтбет: фрибеты до 400 рублей за экспрессы на волейбол

Превратите свои пари на волейбол во фрибет!

«Балтбет» запустил акцию «Четыре подачи». Игрокам необходимо заключать экспресс-ставки на волейбольные матчи и получать фрибеты до 400 рублей. 

Как получить бонус Балтбет до 400 рублей по акции Четыре подачи

Инструкция для получения фрибета:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет», если регистрация еще не выполнена.

2. Перейдите на страницу акции «Четыре подачи» и тапните «Участвовать».

3. Совершите 4 экспресс-ставки на волейбольные матчи.

Общий кэф должен быть от 1.10, сумма ставки — выше 400 рублей. На выполнение задания дается 4 дня. Если миссия успешно завершена, «Балтбет» подарит фрибет до 400 рублей. Размеры бесплатного пари рассчитываются индивидуально для каждого участника.

Как отыграть бонус Балтбет до 400 рублей за экспрессы на волейбол

Как только вы завершите задание, фрибет мгновенно окажется на вашем счете и будет активен 30 дней. Его можно использовать для одиночных или экспресс-ставок, а суммарный коэффициент должен быть в диапазоне 1.40-100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Свод основных условий и тонкостей акции собран специально для вас.

Максимальный размер бонуса

400 ₽

Минимальный депозит

400 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

31.08.2025 (23:59 МСК)

Участвовать в акции повторно запрещено.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ К участию допускаются все пользователи «Балтбет»➖ Все пари должны быть сделаны на волейбольные встречи
➕ На выполнение условий отводится 4 дня 

Заключение

Бонусная программа стартует на пике женского чемпионата мира по волейболу в Таиланде, когда событий для составления экспресс-ставок достаточно много. Теперь все зависит от игроков. Готовы ли они рискнуть поучаствовать в розыгрыше с относительно небольшим главным призом?

Валентин Васильев

Актуальные бонусы
