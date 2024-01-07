Бонус до 500 тысяч рублей за ставки на хоккей от «Фонбет»

Тут всё просто. Для участия в акции достаточно зарегистрироваться или авторизоваться (если уже есть аккаунт в БК) на официальном сайте «Фонбет» , а также пройти процедуру верификации, обязательную во всех легальных конторах. Далее подтверждаете участие в акции кликом на баннер «Запустить таймер» на сайте или в мобильном приложении БК.

В течение суток часов заключайте пари с общим коэффициентом от 2,00 и выше, состоящие только из хоккейных событий, при этом общая сумма ставок за весь цикл должна составлять не менее 2000 ₽.

В акции можно принимать участие неоднократно, но не более одного раза за 24 часа, при этом размер бонуса определяется случайным образом.

В случае выполнения условий акции вы сможете выиграть фрибет номиналом от 200 до 500 000 ₽.

Использовать его можно в течение семи дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом 1,01 и выше. Если пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.