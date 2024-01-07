Бонус до 500 тысяч рублей за ставки на хоккей от «Фонбет»

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Букмекерская контора «Фонбет» дарит любителям хоккея с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости.Спорт» шикарные бонусы - ежедневные фрибеты до 500 000 рублей за ставки на самую быструю игру в мире.
Тут всё просто. Для участия в акции достаточно зарегистрироваться или авторизоваться (если уже есть аккаунт в БК) на официальном сайте «Фонбет», а также пройти процедуру верификации, обязательную во всех легальных конторах. Далее подтверждаете участие в акции кликом на баннер «Запустить таймер» на сайте или в мобильном приложении БК.
В течение суток часов заключайте пари с общим коэффициентом от 2,00 и выше, состоящие только из хоккейных событий, при этом общая сумма ставок за весь цикл должна составлять не менее 2000 ₽.
В акции можно принимать участие неоднократно, но не более одного раза за 24 часа, при этом размер бонуса определяется случайным образом.
В случае выполнения условий акции вы сможете выиграть фрибет номиналом от 200 до 500 000 ₽.
Использовать его можно в течение семи дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом 1,01 и выше. Если пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.
+ В акции могут участвовать как новички, так и бетторы со стажем - ограничений нет.
+ Фрибеты разыгрываются каждые 24 часа.
+ Бонус не требует отыгрыша.
+ Делать ставки на спорт с фрибетом можно на любые дисциплины.
- Квалифицирующими считаются пари с коэффициентом от 2,00.
Российские букмекерские конторы нечасто балуют специальными акциями любителей хоккея. Fonbet исправил это упущение, подготовив весьма заманчивое предложение болельщикам быстрейшей игры на планете.
Партнерский проект