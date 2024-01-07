Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
7 января 11:52ГлавнаяБонусы
БК Фонбет
Хоккей
Акции
Фрибеты за депозит
Экспресс-бонусы

Бонус до 500 тысяч рублей за ставки на хоккей от «Фонбет»

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Розыгрыш фрибетов каждые 24 часа
Валентин Васильев
main

Букмекерская контора «Фонбет» дарит любителям хоккея с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости.Спорт» шикарные бонусы -  ежедневные фрибеты до 500 000 рублей за ставки на самую быструю игру в мире.

Как получить бонус?

Свернуть

Тут всё просто. Для участия в акции достаточно зарегистрироваться или авторизоваться (если уже есть аккаунт в БК) на  официальном сайте «Фонбет», а также пройти процедуру верификации, обязательную во всех легальных конторах. Далее подтверждаете участие в акции кликом на баннер «Запустить таймер» на сайте или в мобильном приложении БК. 

В течение суток часов заключайте пари с общим коэффициентом от 2,00 и выше, состоящие только из хоккейных событий, при этом общая сумма ставок за весь цикл должна составлять не менее 2000 ₽.

В акции можно принимать участие неоднократно, но не более одного раза за 24 часа, при этом размер бонуса определяется случайным образом.

В случае выполнения условий акции вы сможете выиграть фрибет номиналом от 200 до 500 000 ₽.

Использовать его можно в течение семи дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом 1,01 и выше. Если пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.

Получить до 15 тысяч рублей от БК «Фонбет»

Плюсы и минусы

Свернуть

+ В акции могут участвовать как новички, так и бетторы со стажем - ограничений нет.
+ Фрибеты разыгрываются каждые 24 часа.
+ Бонус не требует отыгрыша.
+ Делать ставки на спорт с фрибетом можно на любые дисциплины.

- Квалифицирующими считаются пари с коэффициентом от 2,00.

Заключение 

Свернуть

Российские букмекерские конторы нечасто балуют специальными акциями любителей хоккея. Fonbet исправил это упущение, подготовив весьма заманчивое предложение болельщикам быстрейшей игры на планете. 

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»: плюсы и минусы

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров