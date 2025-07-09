Суперкубок России с Фонбет: фрибеты до 1 000 000 рублей за ставки на футбол

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Букмекерская компания FONBET объявила о старте конкурса прогнозов, приуроченного к матчу за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА. Призовой фонд акции составляет 3 000 000 рублей и будет распределен между всеми участниками, сумевшими угадать хотя бы 1 исход встречи.
Чтобы вступить в борьбу за призы, достаточно выполнить несколько простых условий:
1. Создайте аккаунт на платформе FONBET или войдите в уже существующий.
2. На странице акции внесите 3 своих прогноза по ключевым статистическим показателям матча «Краснодар» — ЦСКА.
3. Сделайте ставку на футбол в формате ординар или экспресс с минимальной суммой 1000 рублей.
4. Убедитесь, что коэффициент для одиночной ставки или суммарный кэф экспресса составляет не менее 1.50.
Все события, включенные в экспресс, должны относиться исключительно к футбольным играм. 14 июля FONBET распределит фрибеты между участниками в 3 группах. Достаточно 1 точного прогноза, чтобы претендовать на приз.
Количество правильных прогнозов
Призовой фонд
1
1 000 000 ₽
2
1 000 000 ₽
3
1 000 000 ₽
Если победителей окажется несколько, призовой фонд будет разделен между ними поровну.
Фрибет можно использовать только для одиночной ставки с кэфом не выше 3.00. Срок действия — 7 дней.
Таблица включает все важные характеристики текущей акции.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
12.07.2025 (17:00 МСК)
К участию допускаются совершеннолетние клиенты FONBET, прошедшие идентификацию.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Множество победителей
|➖ Предугадать размер фрибета невозможно
|➕ В акции может участвовать любой пользователь Фонбет
У болельщиков есть классная возможность испытать удачу в матче «Краснодар» — ЦСКА. Достаточно угадать какой счет, количество «горчичников» и угловых. Даже 1 точный прогноз принесет фрибет. Главное — сделайте обязательную ставку для участия в розыгрыше.