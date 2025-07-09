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9 июля 14:41ГлавнаяБонусы
БК ФонбетФрибеты за депозит

Суперкубок России с Фонбет: фрибеты до 1 000 000 рублей за ставки на футбол

1000000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Угадай исход матча и забери фрибет от FONBET!

Букмекерская компания FONBET объявила о старте конкурса прогнозов, приуроченного к матчу за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА. Призовой фонд акции составляет 3 000 000 рублей и будет распределен между всеми участниками, сумевшими угадать хотя бы 1 исход встречи.

Как получить бонус БК Фонбет за прогнозы на Суперкубок России

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Чтобы вступить в борьбу за призы, достаточно выполнить несколько простых условий:

1. Создайте аккаунт на платформе FONBET или войдите в уже существующий.

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2. На странице акции внесите 3 своих прогноза по ключевым статистическим показателям матча «Краснодар» — ЦСКА.

  • Итоговый счет.
  • Число желтых карточек.
  • Количество «корнеров».

3. Сделайте ставку на футбол в формате ординар или экспресс с минимальной суммой 1000 рублей.

4. Убедитесь, что коэффициент для одиночной ставки или суммарный кэф экспресса составляет не менее 1.50.

Все события, включенные в экспресс, должны относиться исключительно к футбольным играм. 14 июля FONBET распределит фрибеты между участниками в 3 группах. Достаточно 1 точного прогноза, чтобы претендовать на приз.

Количество правильных прогнозов

Призовой фонд

1

1 000 000 ₽

2

1 000 000 ₽

3

1 000 000 ₽

Если победителей окажется несколько, призовой фонд будет разделен между ними поровну.

Как отыграть бонус БК Фонбет за прогнозы на Суперкубок России

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Фрибет можно использовать только для одиночной ставки с кэфом не выше 3.00. Срок действия — 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

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Таблица включает все важные характеристики текущей акции.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

12.07.2025 (17:00 МСК)

К участию допускаются совершеннолетние клиенты FONBET, прошедшие идентификацию.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Множество победителей➖ Предугадать размер фрибета невозможно
➕ В акции может участвовать любой пользователь Фонбет 

Заключение

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У болельщиков есть классная возможность испытать удачу в матче «Краснодар» — ЦСКА. Достаточно угадать какой счет, количество «горчичников» и угловых. Даже 1 точный прогноз принесет фрибет. Главное — сделайте обязательную ставку для участия в розыгрыше.

Валентин Васильев

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