Суперкубок России с Фонбет: фрибеты до 1 000 000 рублей за ставки на футбол

Чтобы вступить в борьбу за призы, достаточно выполнить несколько простых условий:

1. Создайте аккаунт на платформе FONBET или войдите в уже существующий.

2. На странице акции внесите 3 своих прогноза по ключевым статистическим показателям матча «Краснодар» — ЦСКА.

Итоговый счет.

Число желтых карточек.

Количество «корнеров».

3. Сделайте ставку на футбол в формате ординар или экспресс с минимальной суммой 1000 рублей.

4. Убедитесь, что коэффициент для одиночной ставки или суммарный кэф экспресса составляет не менее 1.50.

Все события, включенные в экспресс, должны относиться исключительно к футбольным играм. 14 июля FONBET распределит фрибеты между участниками в 3 группах. Достаточно 1 точного прогноза, чтобы претендовать на приз.

Количество правильных прогнозов Призовой фонд 1 1 000 000 ₽ 2 1 000 000 ₽ 3 1 000 000 ₽

Если победителей окажется несколько, призовой фонд будет разделен между ними поровну.