Выбери лучшего игрока июня от БК Фонбет: розыгрыш фрибетов на 5000 рублей

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Букмекерская компания FONBET объявила о розыгрыше в своем официальном сообществе «ВКонтакте». Он приурочен к итогам спортивного июня. Призовой фонд составил 100 000 рублей. Он будет поделен между 20 участниками, каждый из которых получит фрибет номиналом 5000 рублей.
Фрибет можно получить, если строго следовать предложенной инструкции:
1. Создайте аккаунт в FONBET, если вы еще не зарегистрированы.
2. Подпишитесь на официальную группу букмекера во «ВКонтакте».
3. Найдите акционный пост и поставьте под ним лайк.
4. Сделайте репост этой записи себе на страницу.
5. В комментариях под постом напишите имя спортсмена, которого считаете лучшим по итогам июня.
Призовой фонд составит 100 000 рублей. Уже 11 июля FONBET случайным образом определит 20 победителей, каждый из которых заберет фрибет на 5000 рублей.
Полученный фрибет будет доступен в течение 7 дней. Его можно использовать для заключения одиночной ставки на любое спортивное событие с коэффициентом до 3.00 включительно.
Все значимые детали розыгрыша оформлены в табличной форме.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
11.07.2025 (12:59 МСК)
Репост акции должен оставаться на странице до завершения конкурса.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участие в розыгрыше могут принять все клиенты БК Фонбет
|➖ Количество призовых мест ограничено — 20
|➕ Не требуется вносить депозит
В этом конкурсе неважно, станет ли выбранный вами спортсмен игроком июня. Каждый, кто поделится своим мнением, получает шанс забрать фрибет. Участие возможно без внесения депозита, поэтому никаких рисков для пользователя здесь нет.