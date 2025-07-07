Выбери лучшего игрока июня от БК Фонбет: розыгрыш фрибетов на 5000 рублей

Фрибет можно получить, если строго следовать предложенной инструкции:

1. Создайте аккаунт в FONBET, если вы еще не зарегистрированы.

2. Подпишитесь на официальную группу букмекера во «ВКонтакте».

3. Найдите акционный пост и поставьте под ним лайк.

4. Сделайте репост этой записи себе на страницу.

5. В комментариях под постом напишите имя спортсмена, которого считаете лучшим по итогам июня.

Призовой фонд составит 100 000 рублей. Уже 11 июля FONBET случайным образом определит 20 победителей, каждый из которых заберет фрибет на 5000 рублей.