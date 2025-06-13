Розыгрыш от Лига Ставок: PlayStation 5 и фрибеты на 1000 рублей за подписку на тг-канал

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Киберспортивный Telegram-канал L1GA TEAM вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок» запускает масштабную акцию в преддверии главного события года в мире Dota 2 — The International 2025. Участников ждут эксклюзивные подарки, брендированная техника и фрибеты на сумму 25 000 рублей. Для участия в розыгрыше достаточно быть зарегистрированным пользователем БК и оформить подписку на телеграм-канал.
Включиться в акцию можно после выполнения определенных условий:
1. Создайте аккаунт на сайте БК «Лига Ставок», если вы еще не зарегистрированы.
2. Подпишитесь на Telegram-канал L1GA TEAM.
3. Найдите закреплённый пост в канале и нажмите кнопку «Участвовать».
Игроков не просят вносить депозит или заключать пари. Уже 25.06.2025 среди всех участников с помощью генератора случайных чисел будут определены победители. Всего разыгрывается 25 призов — от фирменной техники до редких внутриигровых подарков для фанатов Dota 2.
Место
Приз
1
PlayStation 5 L1GA ED
2
Клавиатура DarkProject L1GA ED
3
Logitech G102 L1GA ED
4
Аркана на выбор
1-25
Скин из новой сокровищницы + фрибет 1000 ₽
Полученный фрибет можно использовать для ставки на любое одиночное событие. Никаких ограничений по кэфу не предусмотрено. Бонус действует 30 дней с момента начисления.
Снятие денег возможно только после выполнения следующих условий:
Деньги можно получить на банковские карты и счета, через СБП (Систему быстрых платежей), а также на кошельки ЦУПИС и ЮMoney. Вывод средств осуществляется тем же способом, который был использован для пополнения счета.
Для участия важно учитывать все действующие ограничения.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
30 дней
Срок окончания акции
25.06.2025 (12:00 МСК)
«Лига Ставок» начинает прогрев перед главным турниром года по Dota 2 The International 2025, который этой осенью пройдет в Гамбурге. Делает это БК достаточно эффектно. Прямо сейчас каждый может побороться за крутые призы — от фирменных гаджетов до фрибетов. Отказаться от участия сложно, особенно если вы в теме киберспорта.
Условия проще некуда — подписка на Telegram-канал и вы в игре. Дальше все решает рандомайзер. Если вы следите за Dota 2, интересуетесь ставками или просто не прочь выиграть что-то ценное, рекомендую не упускать шанс.
Игроку нужен активный аккаунт в Telegram. Без него подписка на канал L1GA TEAM невозможна, а значит и участие в розыгрыше станет недоступным. Также бывают технические баги. Иногда помогает простая перезагрузка компьютера или телефона либо переход на другое устройство.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Призовой фонд включает в себя много эксклюзивных подарков
|➖ Победители определяются случайным образом
|➕ Бонус доступен без пополнений и пари
Сравните акции других ведущих букмекеров.
Одна из самых простых бонусных программ на рынке. Никаких ставок и внесения депозита. Один клик в телеграме и вы уже участвуете в розыгрыше. Потратить пару секунд времени ради шанса выиграть что-то крутое — решение, которое точно стоит принять.