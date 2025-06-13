Розыгрыш от Лига Ставок: PlayStation 5 и фрибеты на 1000 рублей за подписку на тг-канал

«Лига Ставок» начинает прогрев перед главным турниром года по Dota 2 The International 2025, который этой осенью пройдет в Гамбурге. Делает это БК достаточно эффектно. Прямо сейчас каждый может побороться за крутые призы — от фирменных гаджетов до фрибетов. Отказаться от участия сложно, особенно если вы в теме киберспорта.

Условия проще некуда — подписка на Telegram-канал и вы в игре. Дальше все решает рандомайзер. Если вы следите за Dota 2, интересуетесь ставками или просто не прочь выиграть что-то ценное, рекомендую не упускать шанс.