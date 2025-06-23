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23 июня 12:36ГлавнаяБонусы
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Промокод Фонбет до 50 000 рублей за ставки на PGL Wallachia 5

50000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставь на киберспорт и получай гарантированные фрибеты!

FONBET запустил акцию PGL Bonus Drop в честь соревнований PGL Wallachia 5. Участникам необходимо активировать промокод, сделать ставку от 1000 рублей и запустить «Колесо удачи». Игроков ждут фрибеты на сумму до 50 000 рублей. Акция действует до 26 июня.

Как получить промокод Фонбет в рамках акции PGL Bonus Drop

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Активация промокода предполагает выполнение конкретных шагов:

1. Создайте аккаунт в Fonbet, если вы еще не зарегистрированы на платформе.

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2. Перейдите в раздел «Бонусы и акции» и найдите баннер с акцией PGL Bonus Drop.

3. Впишите промокод PGL в соответствующем окне до 26 июня 2025 года.

4. Сделайте ставку на турнир PGL Wallachia 5. Сумма пари должна начинаться от 1000 рублей, минимальный коэффициент — 1.50. Подойдут как одиночные, так и экспресс-ставки.

5. В течение 36 часов после пари запустите «Колесо удачи» в промовиджете.

После выполнения всех условий вы получите гарантированный фрибет от 300 до 50 000 рублей.

Как отыграть бонус Фонбет до 50 000 рублей

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Полученный фрибет будет доступен в течение 7 дней с момента его начисления. Использовать его можно только для одиночной ставки на любой спортивный рынок, без ограничений по коэффициенту. В случае успешного пари, на основной счет игрока поступит чистый выигрыш — сумма за вычетом номинала фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Фонбета

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Таблица содержит все ключевые моменты участия в промо.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

26.06.2025 (09:59 МСК)

Каждые 36 часов вы можете снова претендовать на фрибет.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Учитываются как победные, так и неудачные ставки➖ Размер фрибета выпадает случайно при вращении колеса
➕ Главный приз акции — фрибет на сумму 50 000 рублей 

Заключение

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Очень необычная механика — для получения возможности прокрутить «Колесо удачи» достаточно оформить ставку. При этом не нужно делать множество крупных пари — у каждого игрока равные шансы выиграть главный приз. Такая система делает участие справедливым и интересным для всех.

Валентин Васильев

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