Промокод Фонбет до 50 000 рублей за ставки на PGL Wallachia 5

Активация промокода предполагает выполнение конкретных шагов:

1. Создайте аккаунт в Fonbet, если вы еще не зарегистрированы на платформе.

2. Перейдите в раздел «Бонусы и акции» и найдите баннер с акцией PGL Bonus Drop.

3. Впишите промокод PGL в соответствующем окне до 26 июня 2025 года.

4. Сделайте ставку на турнир PGL Wallachia 5. Сумма пари должна начинаться от 1000 рублей, минимальный коэффициент — 1.50. Подойдут как одиночные, так и экспресс-ставки.

5. В течение 36 часов после пари запустите «Колесо удачи» в промовиджете.

После выполнения всех условий вы получите гарантированный фрибет от 300 до 50 000 рублей.