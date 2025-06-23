Промокод Фонбет до 50 000 рублей за ставки на PGL Wallachia 5

Партнерский проект
FONBET запустил акцию PGL Bonus Drop в честь соревнований PGL Wallachia 5. Участникам необходимо активировать промокод, сделать ставку от 1000 рублей и запустить «Колесо удачи». Игроков ждут фрибеты на сумму до 50 000 рублей. Акция действует до 26 июня.
Активация промокода предполагает выполнение конкретных шагов:
1. Создайте аккаунт в Fonbet, если вы еще не зарегистрированы на платформе.
2. Перейдите в раздел «Бонусы и акции» и найдите баннер с акцией PGL Bonus Drop.
3. Впишите промокод PGL в соответствующем окне до 26 июня 2025 года.
4. Сделайте ставку на турнир PGL Wallachia 5. Сумма пари должна начинаться от 1000 рублей, минимальный коэффициент — 1.50. Подойдут как одиночные, так и экспресс-ставки.
5. В течение 36 часов после пари запустите «Колесо удачи» в промовиджете.
После выполнения всех условий вы получите гарантированный фрибет от 300 до 50 000 рублей.
Полученный фрибет будет доступен в течение 7 дней с момента его начисления. Использовать его можно только для одиночной ставки на любой спортивный рынок, без ограничений по коэффициенту. В случае успешного пари, на основной счет игрока поступит чистый выигрыш — сумма за вычетом номинала фрибета.
Таблица содержит все ключевые моменты участия в промо.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.06.2025 (09:59 МСК)
Каждые 36 часов вы можете снова претендовать на фрибет.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Учитываются как победные, так и неудачные ставки
|➖ Размер фрибета выпадает случайно при вращении колеса
|➕ Главный приз акции — фрибет на сумму 50 000 рублей
Очень необычная механика — для получения возможности прокрутить «Колесо удачи» достаточно оформить ставку. При этом не нужно делать множество крупных пари — у каждого игрока равные шансы выиграть главный приз. Такая система делает участие справедливым и интересным для всех.