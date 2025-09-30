Ведомости
30 сентября 15:54
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

5-й гейм от Балтбет: 130 рублей за ставки на теннис

130 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.7
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставьте на теннис и получайте фрибет!

В рамках бонуса «5-й гейм» букмекерская контора «Балтбет» выдает фрибеты за ставки на теннис. Участникам акции необходимо заключать лайв-пари по условиям оператора. После 5 ставок они заберут фрибет.

Как получить бонус от Балтбет на 130 рублей за лайв-ставки на теннис

Свернуть

Для участия в промо «5-й гейм» беттору следует:

1. Зарегистрироваться или залогиниться в «Балтбет».

2. Открыть страницу с акциями, найти бонус «5-й гейм» и согласиться с участием.

3. Перейти в раздел «Лайв» и сделать 5 одиночных ставок на теннис.

Минимальный коэффициент квалифицирующего пари — 1.70. Сумма должна начинаться от 150 рублей.

Каждая совершенная беттором ставка попадет в шкалу прогресса. После выполнения всех требований букмекера игрок сможет забрать доступный фрибет. 

Как отыграть бонус Балтбет на 130 рублей за лайв-ставки на теннис

Свернуть

Букмекер расскажет условия отыгрыша бонуса после его начисления. В правилах промоакции контора сообщит сроки действия фрибета, размер коэффициентов для ставки и другие требования.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Свернуть

Оператор установил некоторые ограничения, о которых стоит рассказать детальнее.

Максимальный размер бонуса

130 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.70

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

Индивидуально

Срок окончания акции

03.10.2025

Активированное задание действует 2 часа. За это время нужно успеть заключить все необходимые пари. Если не справиться, букмекер аннулирует участие. Побороться за фрибет в акции «5-й гейм» можно 1 раз. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Можно ставить ординаром➖ Фрибет составляет 130 ₽
➕ Небольшая сумма участия➖ На участие отводится 2 часа

Заключение

Свернуть

Главный недостаток акции — сроки на выполнение задания. После подключения промо к аккаунту пользователю придется действовать очень быстро и проставить 5 пари за 120 минут. Если свободного времени пока нет, лучше проигнорировать акцию. Любителям тенниса может понравиться бонус Pro Tour от PARI, где они могут получить фрибет за ставки и участие в интерактивной игре. 

Валентин Васильев

Смотреть всё

