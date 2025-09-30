5-й гейм от Балтбет: 130 рублей за ставки на теннис

В рамках бонуса «5-й гейм» букмекерская контора «Балтбет» выдает фрибеты за ставки на теннис. Участникам акции необходимо заключать лайв-пари по условиям оператора. После 5 ставок они заберут фрибет.
Для участия в промо «5-й гейм» беттору следует:
1. Зарегистрироваться или залогиниться в «Балтбет».
2. Открыть страницу с акциями, найти бонус «5-й гейм» и согласиться с участием.
3. Перейти в раздел «Лайв» и сделать 5 одиночных ставок на теннис.
Минимальный коэффициент квалифицирующего пари — 1.70. Сумма должна начинаться от 150 рублей.
Каждая совершенная беттором ставка попадет в шкалу прогресса. После выполнения всех требований букмекера игрок сможет забрать доступный фрибет.
Букмекер расскажет условия отыгрыша бонуса после его начисления. В правилах промоакции контора сообщит сроки действия фрибета, размер коэффициентов для ставки и другие требования.
Оператор установил некоторые ограничения, о которых стоит рассказать детальнее.
Максимальный размер бонуса
130 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.70
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
03.10.2025
Активированное задание действует 2 часа. За это время нужно успеть заключить все необходимые пари. Если не справиться, букмекер аннулирует участие. Побороться за фрибет в акции «5-й гейм» можно 1 раз.
Плюсы
Минусы
|➕ Можно ставить ординаром
|➖ Фрибет составляет 130 ₽
|➕ Небольшая сумма участия
|➖ На участие отводится 2 часа
Главный недостаток акции — сроки на выполнение задания. После подключения промо к аккаунту пользователю придется действовать очень быстро и проставить 5 пари за 120 минут. Если свободного времени пока нет, лучше проигнорировать акцию. Любителям тенниса может понравиться бонус Pro Tour от PARI, где они могут получить фрибет за ставки и участие в интерактивной игре.