5-й гейм от Балтбет: 130 рублей за ставки на теннис

Главный недостаток акции — сроки на выполнение задания. После подключения промо к аккаунту пользователю придется действовать очень быстро и проставить 5 пари за 120 минут. Если свободного времени пока нет, лучше проигнорировать акцию. Любителям тенниса может понравиться бонус Pro Tour от PARI, где они могут получить фрибет за ставки и участие в интерактивной игре.