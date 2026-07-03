Бразилия - Норвегия, 5 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному.

Консервативный. Статистика личных встреч Бразилии и Норвегии выглядит очень необычно и неожиданно: две ничьи и две победы европейцев. Южноамериканцы в паре еще не побеждали. С высокой степенью вероятности это может произойти в ближайший уикенд. Команда Анчелотти объективно выше соперника классом и явно приехала в Северную Америку за главным призом. Вылет в 1/8 финала в ее планы совершенно точно не входит. Легко фавориту однозначно не будет, но в конечно итоге он должен добиться своего. БЕТСИТИ установил котировку 1.85 на победу Бразилии.

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Сбалансированный. Бразильцы на ноль выиграли половину из четырех матчей на ЧМ-2026. Но бомбардиру уровня Холанда они этим летом еще не противостояли. Норвежцы шесть матчей подряд забивают и пропускают. Полагаем, что в воскресенье эта серия «викингов» продлится. Уж если Япония вскрыла ворота Алисона Бекера, Норвегия и подавно должна это сделать.