Бразилия - Норвегия, 5 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В воскресенье на чемпионате мира по футболу 2026 года определятся еще два четвертьфиналиста. Вечерний временной слот организаторы турнира отвели под противостояние сборных Бразилии и Норвегии. Игра пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде и начнется в 23:00 по московскому времени. Прикинем шансы сторон на успех, проанализировав форму команд, статистику личных встреч и выкладки трейдеров легальных букмекерских контор.
Сборная Бразилии выиграла групповой турнир в квартете С, набрав семь очков из девяти возможных. Стартовый матч принес фавориту только ничью с Марокко (1:1), но дальше команда Анчелотти только побеждала. Шотландию с Гаити пентакампеоны разгромили с одинаковым счетом 3:0 и за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей опередили марокканцев в турнирной таблице.
Относительно легкую победу бразильцам прочили и на старте плей-офф. Однако в 1/16 финала фаворит пережил сильнейший стресс. И виной тому дисциплинированные и самоотверженные японцы. Андердог оказал ожесточенное сопротивление шестому номеру рейтинга ФИФА и довольно долго вел в счете после гола в середине первого тайма. В чувство южноамериканцев привел гол ветерана Каземиро, который таким образом исправился за многочисленные недоработки в обороне. Тяжелейшую победу Бразилии принес вышедший на замену Мартинелли. Нападающий «Арсенала» шокировал японцев голом на пятой компенсированной минуте. Бразильцы радовались так бурно, словно дело происходило в финале ЧМ, а не в 1/16. И это лучший комплимент японцам.
Последние пять матчей сборной Бразилии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.06.2026
|Бразилия
2:1
Япония
ЧМ-2026
|25.06.2026
|Шотландия
0:3
Бразилия
ЧМ-2026
|20.06.2026
|Бразилия
3:0
Гаити
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Бразилия
1:1
Марокко
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Бразилия
2:1
Египет
Товарищеский матч
За первые два тура на ЧМ-2026 сборная Норвегии забила семь голов в ворота соперников, и больше половины из них (четыре) оформил Эрлинг Холанд. Победы над Ираком и Сенегалом гарантировали «викингам» проход в 1/16 финала, и в третьем туре Столе Сольбаккен прибег к масштабной ротации состава. Без всех лидеров северяне предсказуемо уступили французам (1:4) – зато ведущие игроки «перезарядили» батарейки.
Решение тренера оказалось дальновидным. Команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала европейцы дожали именно в концовке, когда силы стали покидать африканцев, и как раз благодаря точному удару Холанда. Сборная Норвегии впервые в истории преодолела первый раунд плей-офф Кубка мира и намерена дать бой одному из фаворитов нынешнего розыгрыша.
Последние пять матчей сборной Норвегии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.06.2026
|Кот-д'Ивуар
1:2
Норвегия
ЧМ-2026
|26.06.2026
|Норвегия
1:4
Франция
ЧМ-2026
|22.06.2026
|Норвегия
3:2
Сенегал
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Ирак
1:4
Норвегия
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Марокко
1:1
Норвегия
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Бразилия
|0
|2
|2
|4-6
|Норвегия
|2
|2
|0
|6-4
Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному.
Консервативный. Статистика личных встреч Бразилии и Норвегии выглядит очень необычно и неожиданно: две ничьи и две победы европейцев. Южноамериканцы в паре еще не побеждали. С высокой степенью вероятности это может произойти в ближайший уикенд. Команда Анчелотти объективно выше соперника классом и явно приехала в Северную Америку за главным призом. Вылет в 1/8 финала в ее планы совершенно точно не входит. Легко фавориту однозначно не будет, но в конечно итоге он должен добиться своего. БЕТСИТИ установил котировку 1.85 на победу Бразилии.
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Сбалансированный. Бразильцы на ноль выиграли половину из четырех матчей на ЧМ-2026. Но бомбардиру уровня Холанда они этим летом еще не противостояли. Норвежцы шесть матчей подряд забивают и пропускают. Полагаем, что в воскресенье эта серия «викингов» продлится. Уж если Япония вскрыла ворота Алисона Бекера, Норвегия и подавно должна это сделать.
Рискованный. Если усилить наш сбалансированный прогноз общим количеством голов более 2.5, итоговый коэффициент превысит двойку. В линии БЕТСИТИ комбо «обе забьют + ТБ 2.5» идет за 2.06.
Аналитики находят наиболее вероятным исходом основного времени результативную ничью со счетом 1:1. Мы же остановимся на менее очевидном варианте – 2:1 в пользу Бразилии. Он полностью стыкуется с тремя предыдущими прогнозами. БЕТСИТИ оценил вероятность этого счета котировкой 8.20.
Ожидаемый счет — победа Бразилии 2:1.