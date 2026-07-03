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Бразилия - Норвегия, 5 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Винисиус против Холанда - техника или мощь?
Валентин Васильев

Бразилия – Норвегия

Команды

5 июля 2026 (23:00) МСК

Начало

Стадион «Метлайф»  (Ист-Ратерфорд, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют – да
Прогноз

1.62
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
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Матч ЧМ-2026: Бразилия – Норвегия

В воскресенье на чемпионате мира по футболу 2026 года определятся еще два четвертьфиналиста. Вечерний временной слот организаторы турнира отвели под противостояние сборных Бразилии и Норвегии. Игра пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде и начнется в 23:00 по московскому времени. Прикинем шансы сторон на успех, проанализировав форму команд, статистику личных встреч и выкладки трейдеров легальных букмекерских контор.

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ1.853.704.301.752.10
Winline1.903.604.001.792.01
PARI 1.853.704.201.772.05

Бразилия

Сборная Бразилии выиграла групповой турнир в квартете С, набрав семь очков из девяти возможных. Стартовый матч принес фавориту только ничью с Марокко (1:1), но дальше команда Анчелотти только побеждала. Шотландию с Гаити пентакампеоны разгромили с одинаковым счетом 3:0 и за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей опередили марокканцев в турнирной таблице.

Относительно легкую победу бразильцам прочили и на старте плей-офф. Однако в 1/16 финала фаворит пережил сильнейший стресс. И виной тому дисциплинированные и самоотверженные японцы. Андердог оказал ожесточенное сопротивление шестому номеру рейтинга ФИФА и довольно долго вел в счете после гола в середине первого тайма. В чувство южноамериканцев привел гол ветерана Каземиро, который таким образом исправился за многочисленные недоработки в обороне. Тяжелейшую победу Бразилии принес вышедший на замену Мартинелли. Нападающий «Арсенала» шокировал японцев голом на пятой компенсированной минуте. Бразильцы радовались так бурно, словно дело происходило в финале ЧМ, а не в 1/16. И это лучший комплимент японцам.

Последние пять матчей сборной Бразилии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.06.2026Бразилия

2:1

Япония

ЧМ-2026

25.06.2026Шотландия

0:3

Бразилия

ЧМ-2026

20.06.2026Бразилия

3:0

Гаити

ЧМ-2026

14.06.2026Бразилия

1:1

Марокко

ЧМ-2026

07.06.2026Бразилия

2:1

Египет

Товарищеский матч

Норвегия

За первые два тура  на ЧМ-2026 сборная Норвегии забила семь голов в ворота соперников, и больше половины из них (четыре) оформил Эрлинг Холанд. Победы над Ираком и Сенегалом гарантировали «викингам» проход в 1/16 финала, и в третьем туре Столе Сольбаккен прибег к масштабной ротации состава. Без всех лидеров северяне предсказуемо уступили французам (1:4) – зато ведущие игроки «перезарядили» батарейки.

Решение тренера оказалось дальновидным. Команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала европейцы дожали именно в концовке, когда силы стали покидать африканцев, и как раз благодаря точному удару Холанда. Сборная Норвегии впервые в истории преодолела первый раунд плей-офф Кубка мира и намерена дать бой одному из фаворитов нынешнего розыгрыша.  

Последние пять матчей сборной Норвегии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.06.2026Кот-д'Ивуар

1:2

Норвегия

ЧМ-2026

26.06.2026Норвегия

1:4

Франция

ЧМ-2026

22.06.2026Норвегия

3:2

Сенегал

ЧМ-2026

17.06.2026Ирак

1:4

Норвегия

ЧМ-2026

07.06.2026Марокко

1:1

Норвегия

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Бразилия0224-6
Норвегия2206-4

Прогнозы на матч

Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному. 

Консервативный. Статистика личных встреч Бразилии и Норвегии выглядит очень необычно и неожиданно: две ничьи и две победы европейцев. Южноамериканцы в паре еще не побеждали. С высокой степенью вероятности это может произойти в ближайший уикенд. Команда Анчелотти объективно выше соперника классом и явно приехала в Северную Америку за главным призом. Вылет в 1/8 финала в ее планы совершенно точно не входит. Легко фавориту однозначно не будет, но в конечно итоге он должен добиться своего. БЕТСИТИ установил котировку 1.85 на победу Бразилии.

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Сбалансированный. Бразильцы на ноль выиграли половину из четырех матчей на ЧМ-2026. Но бомбардиру уровня Холанда они этим летом еще не противостояли. Норвежцы шесть матчей подряд забивают и пропускают. Полагаем, что в воскресенье эта серия «викингов» продлится. Уж если Япония вскрыла ворота Алисона Бекера, Норвегия и подавно должна это сделать. 

Рискованный. Если усилить наш сбалансированный прогноз общим количеством голов более 2.5, итоговый коэффициент превысит двойку. В линии БЕТСИТИ комбо «обе забьют + ТБ 2.5» идет за 2.06.

Прогноз на точный счет

Аналитики находят наиболее вероятным исходом основного времени результативную ничью со счетом 1:1. Мы же остановимся на менее очевидном варианте – 2:1 в пользу Бразилии. Он полностью стыкуется с тремя предыдущими прогнозами. БЕТСИТИ оценил вероятность этого счета котировкой 8.20.

Ожидаемый счет — победа Бразилии 2:1.

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