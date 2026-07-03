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ГлавнаяПрогнозыМексика - Англия, 6 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мексика - Англия, 6 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Монументальная оборона - против феноменального Кейна
Валентин Васильев

Мексика – Англия

Команды

6 июля 2026 (03:00) МСК

Начало

Стадион «Ацтека» (Мехико, Мексика)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Англии не проиграет + тотал меньше 3.5
Прогноз

1.69
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
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Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Мексика – Англия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Мексика – Англия

В понедельник, 6 июля, рано утром по московскому времени на легендарной арене «Ацтека» в Мехико встретятся сборные Мексики и Англии. На кону путевка в четвертьфинал чемпионата мира по футболу – 2026. Обе команды на турнире еще не проигрывали, но теперь кому-то придется уступить. Удастся ли хозяевам турнира вывести из игры одного из фаворитов? В поиске ответа заглянем в котировки легальных букмекеров и разнообразные статистические выкладки. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ3.103.102.502.421.58
Winline3.153.152.422.351.55
PARI3.153.202.402.401.58

Мексика

Статистика сборной Мексики на домашнем Кубке мира выглядит просто сказочно для ее поклонников: четыре победы в четырех матчах, восемь забитых мячей, ноль – пропущенных. ЮАР и Эквадор «трехцветные» обыграли со счетом 2:0, Южную Корею – 1:0, а убедительнее всех – Чехию (3:0). Таким показателем надежности на турнире может похвалиться только Испания. Правда, и реальных топов на пути мексиканцев пока не встречалось. Англия станет первым.

Последние пять матчей сборной Мексики:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.07.2026Мексика

2:0

Эквадор

ЧМ-2026

25.06.2026Чехия

0:3

Мексика

ЧМ-2026

19.06.2026Мексика

1:0

Южная Корея

ЧМ-2026

11.06.2026Мексика

2:0

ЮАР

ЧМ-2026

05.06.2026Мексика

5:1

Сербия

Товарищеский матч

Англия 

Англичане тоже дошли до 1/8 финала без поражений, но их путь был менее гладким и точно не беспроблемным. Включать морально-волевые качества британцам пришлось с первого же тура, когда хорваты дважды за тайм сравнивали счет. Тут команда Тухеля все-таки дожала соперника, а во второй игровой день – не смогла. Ганцы отобрали у фаворита очки, отстояв нулевую ничью. 

Меньше всего моральных и физических сил у англичан отняла победа над Панамой (2:0), но уже на старте плей-офф они пережили сильнейший стресс по вине сборной ДР Конго.  Африканцы больше часа игрового времени, не считая перерыва, вели в счете. Фактически Англию втащил в 1/8 финала на своих плечах Харри Кейн. Его дубль в концовке матча принес Англии волевую победу. 

Последние пять матчей  сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.07.2026Англия

2:1

ДР Конго

ЧМ-2026

27.06.2026Панама

0:2

Англия

ЧМ-2026

23.06.2026Англия

0:0

Гана

ЧМ-2026

17.06.2026Англия

4:2

Хорватия

ЧМ-2026

10.06.2026Англия

3:0

Коста-Рика

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Мексика2174-27
Англия71227-4

Прогнозы на матч

Вашему вниманию три варианта прогноза на матч Мексики и Англии. Отдельно попробуем предугадать точный счет.

Консервативный. Мексиканцы не проигрывают с ноября 2025 г. Текущая победная серия команды Хавьера Агирре насчитывает семь матчей. Но противников уровня Англии североамериканцы давно не побеждали. Последние матчи с европейскими топами – Португалией и Бельгией в марте-апреле – мексиканцы завершили вничью (0:0, 1:1).

Обе команды «верховым» матчам предпочитают «низовые»: по семь случаев на последние 10 игр. А в 1/8 финала ЧМ команды будут особенно осмотрительны в обороне. Самым очевидным выбором при таком раскладе выглядит тотал меньше 2.5.  В БЕТСИТИ этот вариант идет с коэффициентом 1.42.

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Сбалансированный. Какой бы впечатляющей ни была поступь мексиканцев по полям ЧМ-2026, в этой паре не они фавориты. В топе фаворитов турнира от БЕТСИТИ Англия занимает четвертое место. Статистика личных встреч тоже не предвещает сохозяевам Кубка мира ничего хорошего: семь поражений при всего двух победах. Комбинация из непроигрыша Англии и общего количества голов не более 3.5 в данном случае представляется перспективной. 

Рискованный. Обе команды отличает мощная оборона. Мексиканцы за 10 матчей пропустили всего два мяча, англичане – пять. Вероятность того, что как минимум один из нулей на табло «Ацтеки» переживет полтора часа основного времени, кажется весьма высокой. В отдельной линии БЕТСИТИ можно выбрать нестандартный вариант прогноза – хотя бы одна команда не забьет и тотал меньше 2.5. Этот исход котируется за 2.07.

Прогноз на точный счет

Мощь обороны и аура легендарной арены – два сильнейших фактора в пользу сборной Мексики, которые нивелируют превосходство британцев в классе. Перевод игры в экстра-тайм в этой паре выглядит вполне реальным сценарием. Аналитики находят самым вероятным исходом основного времени ничью – 1:1. И мы с ними, пожалуй, согласимся. В линии точного счета БЕТСИТИ этот вариант идет с коэффициентом 5.70.

Ожидаемый счет основного времени – ничья 1:1.

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