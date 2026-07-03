Мексика - Англия, 6 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Вашему вниманию три варианта прогноза на матч Мексики и Англии. Отдельно попробуем предугадать точный счет.

Консервативный. Мексиканцы не проигрывают с ноября 2025 г. Текущая победная серия команды Хавьера Агирре насчитывает семь матчей. Но противников уровня Англии североамериканцы давно не побеждали. Последние матчи с европейскими топами – Португалией и Бельгией в марте-апреле – мексиканцы завершили вничью (0:0, 1:1).

Обе команды «верховым» матчам предпочитают «низовые»: по семь случаев на последние 10 игр. А в 1/8 финала ЧМ команды будут особенно осмотрительны в обороне. Самым очевидным выбором при таком раскладе выглядит тотал меньше 2.5. В БЕТСИТИ этот вариант идет с коэффициентом 1.42.

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Сбалансированный. Какой бы впечатляющей ни была поступь мексиканцев по полям ЧМ-2026, в этой паре не они фавориты. В топе фаворитов турнира от БЕТСИТИ Англия занимает четвертое место. Статистика личных встреч тоже не предвещает сохозяевам Кубка мира ничего хорошего: семь поражений при всего двух победах. Комбинация из непроигрыша Англии и общего количества голов не более 3.5 в данном случае представляется перспективной.