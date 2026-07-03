Мексика - Англия, 6 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В понедельник, 6 июля, рано утром по московскому времени на легендарной арене «Ацтека» в Мехико встретятся сборные Мексики и Англии. На кону путевка в четвертьфинал чемпионата мира по футболу – 2026. Обе команды на турнире еще не проигрывали, но теперь кому-то придется уступить. Удастся ли хозяевам турнира вывести из игры одного из фаворитов? В поиске ответа заглянем в котировки легальных букмекеров и разнообразные статистические выкладки.
Статистика сборной Мексики на домашнем Кубке мира выглядит просто сказочно для ее поклонников: четыре победы в четырех матчах, восемь забитых мячей, ноль – пропущенных. ЮАР и Эквадор «трехцветные» обыграли со счетом 2:0, Южную Корею – 1:0, а убедительнее всех – Чехию (3:0). Таким показателем надежности на турнире может похвалиться только Испания. Правда, и реальных топов на пути мексиканцев пока не встречалось. Англия станет первым.
Последние пять матчей сборной Мексики:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.07.2026
|Мексика
2:0
Эквадор
ЧМ-2026
|25.06.2026
|Чехия
0:3
Мексика
ЧМ-2026
|19.06.2026
|Мексика
1:0
Южная Корея
ЧМ-2026
|11.06.2026
|Мексика
2:0
ЮАР
ЧМ-2026
|05.06.2026
|Мексика
5:1
Сербия
Товарищеский матч
Англичане тоже дошли до 1/8 финала без поражений, но их путь был менее гладким и точно не беспроблемным. Включать морально-волевые качества британцам пришлось с первого же тура, когда хорваты дважды за тайм сравнивали счет. Тут команда Тухеля все-таки дожала соперника, а во второй игровой день – не смогла. Ганцы отобрали у фаворита очки, отстояв нулевую ничью.
Меньше всего моральных и физических сил у англичан отняла победа над Панамой (2:0), но уже на старте плей-офф они пережили сильнейший стресс по вине сборной ДР Конго. Африканцы больше часа игрового времени, не считая перерыва, вели в счете. Фактически Англию втащил в 1/8 финала на своих плечах Харри Кейн. Его дубль в концовке матча принес Англии волевую победу.
Последние пять матчей сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.07.2026
|Англия
2:1
ДР Конго
ЧМ-2026
|27.06.2026
|Панама
0:2
Англия
ЧМ-2026
|23.06.2026
|Англия
0:0
Гана
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Англия
4:2
Хорватия
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Англия
3:0
Коста-Рика
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Мексика
|2
|1
|7
|4-27
|Англия
|7
|1
|2
|27-4
Вашему вниманию три варианта прогноза на матч Мексики и Англии. Отдельно попробуем предугадать точный счет.
Консервативный. Мексиканцы не проигрывают с ноября 2025 г. Текущая победная серия команды Хавьера Агирре насчитывает семь матчей. Но противников уровня Англии североамериканцы давно не побеждали. Последние матчи с европейскими топами – Португалией и Бельгией в марте-апреле – мексиканцы завершили вничью (0:0, 1:1).
Обе команды «верховым» матчам предпочитают «низовые»: по семь случаев на последние 10 игр. А в 1/8 финала ЧМ команды будут особенно осмотрительны в обороне. Самым очевидным выбором при таком раскладе выглядит тотал меньше 2.5. В БЕТСИТИ этот вариант идет с коэффициентом 1.42.
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Сбалансированный. Какой бы впечатляющей ни была поступь мексиканцев по полям ЧМ-2026, в этой паре не они фавориты. В топе фаворитов турнира от БЕТСИТИ Англия занимает четвертое место. Статистика личных встреч тоже не предвещает сохозяевам Кубка мира ничего хорошего: семь поражений при всего двух победах. Комбинация из непроигрыша Англии и общего количества голов не более 3.5 в данном случае представляется перспективной.
Рискованный. Обе команды отличает мощная оборона. Мексиканцы за 10 матчей пропустили всего два мяча, англичане – пять. Вероятность того, что как минимум один из нулей на табло «Ацтеки» переживет полтора часа основного времени, кажется весьма высокой. В отдельной линии БЕТСИТИ можно выбрать нестандартный вариант прогноза – хотя бы одна команда не забьет и тотал меньше 2.5. Этот исход котируется за 2.07.
Мощь обороны и аура легендарной арены – два сильнейших фактора в пользу сборной Мексики, которые нивелируют превосходство британцев в классе. Перевод игры в экстра-тайм в этой паре выглядит вполне реальным сценарием. Аналитики находят самым вероятным исходом основного времени ничью – 1:1. И мы с ними, пожалуй, согласимся. В линии точного счета БЕТСИТИ этот вариант идет с коэффициентом 5.70.
Ожидаемый счет основного времени – ничья 1:1.