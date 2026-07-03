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Португалия – Испания, 6 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Пиренейское супердерби - уже в 1/8 финала! Испанцы отправят Роналду домой?
Валентин Васильев

Португалия – Испания

Команды

6 июля 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» (Арлингтон, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют - да
Прогноз

1.77
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
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Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Португалия – Испания
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Португалия – Испания

В расписании 1/8 финала чемпионата мира по футболу особняком стоит встреча в Арлингтоне. Более заманчивой афиши на этой стадии просто нет! Португалия – Испания – это словосочетание приводит в трепет болельщиков не только на Пиренейском полуострове.  Обе команды явились в Америку за главным трофеем, но кому-то из них придется сойти с дистанции на дальних подступах к решающему матчу. Анализируем шансы соседей на успех в Техасе.

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ4.003.601.931.921.90
Winline4.003.601.921.941.86
PARI4.003.551.951.951.85

Португалия

Сборная Португалии на ЧМ-2026 чередует победы с ничьими. В первом туре она неожиданно разделила очки с командой ДР Конго, которая впоследствии не только добралась до плей-офф, но и потрепала нервы англичанам. Досаду от этой осечки португальцы выместили на Узбекистане, набросав дебютанту турнира пятерку мячей. На исходе же группового турнира Роналду и компания разошлись  «по нулям» с Колумбией и довольствовались только второй позицией в группе.

В плей-офф португальцы тоже стартовали натужно. После гола Перишича в начале второго тайма им пришлось отыгрываться. Удалось. Роналду с 11 метров сравнял счет, а Гонсалу Рамуш принес команде Роберто Мартинеса волевую победу. 

В рамках пиренейского дерби в 1/8 финала нас ожидает еще и испанское тренерское противостояние – Мартинес против де ла Фуэнте. 

Последние пять матчей сборной Португалии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.07.2026Португалия

2:1

Хорватия

ЧМ-2026

28.06.2026Колумбия

0:0

Португалия

ЧМ-2026

23.06.2026Португалия

5:0

Узбекистан

ЧМ-2026

17.06.2026Португалия

1:1

ДР Конго

ЧМ-2026

10.06.2026Португалия

2:1

Нигерия

Товарищеский матч

Испания

Сборная Испании тоже стартовала в Америке с ничьей – 0:0 против сенсационного Кабо-Верде. Но далее чемпионы Европы только побеждали – Саудовскую Аравию и Уругвай в группе, Австрию - в 1/16 финала. 

0 пропущенных мячей за четыре матча турнира – таким достижением могут похвастать на ЧМ-2026 только две команды: Испания и Мексика. 

Последние пять матчей сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.07.2026Испания

3:0

Австрия

ЧМ-2026

27.06.2026Уругвай

0:1

Испания

ЧМ-2026

21.06.2026Испания

4:0

Саудовская Аравия

ЧМ-2026

15.06.2026Испания

0:0

Кабо-Верде

ЧМ-2026

09.06.2026Испания

3:1

Перу

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Португалия6181847-81
Испания1818681-47

Прогнозы на матч

Редакция подготовила три варианта прогноза на пиренейское противостояние: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Противостояния ближайших соседей традиционно отличают повышенная принципиальность. Зачастую они проходят в равной борьбе. Последний раз крупных счет в паре фиксировался в 2010 году – 4:0 в пользу Португалии. Шесть из семи следующих междусобойчиков завершились вничью. Дважды их победитель определялся в серии пенальти, как в прошлогоднем финале Лиги наций, успешном для команды Мартинеса. 

Кстати, после этой игры испанцы больше никому не уступали, а последнее поражение в основное время они потерпели еще в марте 2023 года в рамках квалификации Евро-2024 от Шотландии (0:2). Беспроигрышная серия команды достигла уже  35 матчей. Так что Х2 – самый очевидный исход основного времени в Арлингтоне. БЕТСИТИ дает на него коэффициент 1.25.

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Сбалансированный. Обмен голами – нечастое явление в играх сборной Испании. За последние 10 он случался всего трижды. Но против Португалии продлить свою сухую серию  Унаи Симону будет крайне сложно. Эта команда располагает не менее богатым подбором виртуозов в линии атаки, чем  «красная фурия». Трудно представить, чтобы Роналду и компания не сумели найти свой шанс в обоюдоострой игре (а в том, что она будет именно такой, сомневаться не приходится). Обе забьют – наш базовый прогноз на матч.

Рискованный. Команды прекрасно знают друг друга – лучше, чем кого бы то ни было. Соответственно, удивить друг друга Мартинесу и де ла Фуэнте будет чрезвычайно сложно. Однако быстрый гол способен раскрыть игру и привести к голевому карнавалу – вроде 3:3 на Кубке мира в России или 2:2 в недавнем финале Лиги наций. При такой концентрации на одном газоне мастеров атаки исключать вероятность  «верха» точно не стоит. В БЕТСИТИ оформить пари на ТБ 2.5 можно за 1.92.

Прогноз на точный счет

В XXI веке сборные Испании и Португалии встречались 12 раз. Больше половины этих матчей – семь – завершились вничью. Если в понедельник им не хватит 90 минут для выявления сильнейшего, вряд ли кто-то сильно удивится.  Пробуем результативную ничью со счетом 1:1 с коэффициентом 6.40 от БЕТСИТИ. Этот вариант прогноза противоречит предыдущему? Мы же рассматриваем разные варианты развития событий, а соглашаться с нашими доводами или нет – решать вам.

Ожидаемый счет – 1:1.

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