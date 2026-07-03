Португалия – Испания, 6 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Редакция подготовила три варианта прогноза на пиренейское противостояние: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Противостояния ближайших соседей традиционно отличают повышенная принципиальность. Зачастую они проходят в равной борьбе. Последний раз крупных счет в паре фиксировался в 2010 году – 4:0 в пользу Португалии. Шесть из семи следующих междусобойчиков завершились вничью. Дважды их победитель определялся в серии пенальти, как в прошлогоднем финале Лиги наций, успешном для команды Мартинеса.

Кстати, после этой игры испанцы больше никому не уступали, а последнее поражение в основное время они потерпели еще в марте 2023 года в рамках квалификации Евро-2024 от Шотландии (0:2). Беспроигрышная серия команды достигла уже 35 матчей. Так что Х2 – самый очевидный исход основного времени в Арлингтоне. БЕТСИТИ дает на него коэффициент 1.25.

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Сбалансированный. Обмен голами – нечастое явление в играх сборной Испании. За последние 10 он случался всего трижды. Но против Португалии продлить свою сухую серию Унаи Симону будет крайне сложно. Эта команда располагает не менее богатым подбором виртуозов в линии атаки, чем «красная фурия». Трудно представить, чтобы Роналду и компания не сумели найти свой шанс в обоюдоострой игре (а в том, что она будет именно такой, сомневаться не приходится). Обе забьют – наш базовый прогноз на матч.