Португалия – Испания, 6 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В расписании 1/8 финала чемпионата мира по футболу особняком стоит встреча в Арлингтоне. Более заманчивой афиши на этой стадии просто нет! Португалия – Испания – это словосочетание приводит в трепет болельщиков не только на Пиренейском полуострове. Обе команды явились в Америку за главным трофеем, но кому-то из них придется сойти с дистанции на дальних подступах к решающему матчу. Анализируем шансы соседей на успех в Техасе.
Сборная Португалии на ЧМ-2026 чередует победы с ничьими. В первом туре она неожиданно разделила очки с командой ДР Конго, которая впоследствии не только добралась до плей-офф, но и потрепала нервы англичанам. Досаду от этой осечки португальцы выместили на Узбекистане, набросав дебютанту турнира пятерку мячей. На исходе же группового турнира Роналду и компания разошлись «по нулям» с Колумбией и довольствовались только второй позицией в группе.
В плей-офф португальцы тоже стартовали натужно. После гола Перишича в начале второго тайма им пришлось отыгрываться. Удалось. Роналду с 11 метров сравнял счет, а Гонсалу Рамуш принес команде Роберто Мартинеса волевую победу.
В рамках пиренейского дерби в 1/8 финала нас ожидает еще и испанское тренерское противостояние – Мартинес против де ла Фуэнте.
Последние пять матчей сборной Португалии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.07.2026
|Португалия
2:1
Хорватия
ЧМ-2026
|28.06.2026
|Колумбия
0:0
Португалия
ЧМ-2026
|23.06.2026
|Португалия
5:0
Узбекистан
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Португалия
1:1
ДР Конго
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Португалия
2:1
Нигерия
Товарищеский матч
Сборная Испании тоже стартовала в Америке с ничьей – 0:0 против сенсационного Кабо-Верде. Но далее чемпионы Европы только побеждали – Саудовскую Аравию и Уругвай в группе, Австрию - в 1/16 финала.
0 пропущенных мячей за четыре матча турнира – таким достижением могут похвастать на ЧМ-2026 только две команды: Испания и Мексика.
Последние пять матчей сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.07.2026
|Испания
3:0
Австрия
ЧМ-2026
|27.06.2026
|Уругвай
0:1
Испания
ЧМ-2026
|21.06.2026
|Испания
4:0
Саудовская Аравия
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Испания
0:0
Кабо-Верде
ЧМ-2026
|09.06.2026
|Испания
3:1
Перу
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Португалия
|6
|18
|18
|47-81
|Испания
|18
|18
|6
|81-47
Редакция подготовила три варианта прогноза на пиренейское противостояние: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Противостояния ближайших соседей традиционно отличают повышенная принципиальность. Зачастую они проходят в равной борьбе. Последний раз крупных счет в паре фиксировался в 2010 году – 4:0 в пользу Португалии. Шесть из семи следующих междусобойчиков завершились вничью. Дважды их победитель определялся в серии пенальти, как в прошлогоднем финале Лиги наций, успешном для команды Мартинеса.
Кстати, после этой игры испанцы больше никому не уступали, а последнее поражение в основное время они потерпели еще в марте 2023 года в рамках квалификации Евро-2024 от Шотландии (0:2). Беспроигрышная серия команды достигла уже 35 матчей. Так что Х2 – самый очевидный исход основного времени в Арлингтоне. БЕТСИТИ дает на него коэффициент 1.25.
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Сбалансированный. Обмен голами – нечастое явление в играх сборной Испании. За последние 10 он случался всего трижды. Но против Португалии продлить свою сухую серию Унаи Симону будет крайне сложно. Эта команда располагает не менее богатым подбором виртуозов в линии атаки, чем «красная фурия». Трудно представить, чтобы Роналду и компания не сумели найти свой шанс в обоюдоострой игре (а в том, что она будет именно такой, сомневаться не приходится). Обе забьют – наш базовый прогноз на матч.
Рискованный. Команды прекрасно знают друг друга – лучше, чем кого бы то ни было. Соответственно, удивить друг друга Мартинесу и де ла Фуэнте будет чрезвычайно сложно. Однако быстрый гол способен раскрыть игру и привести к голевому карнавалу – вроде 3:3 на Кубке мира в России или 2:2 в недавнем финале Лиги наций. При такой концентрации на одном газоне мастеров атаки исключать вероятность «верха» точно не стоит. В БЕТСИТИ оформить пари на ТБ 2.5 можно за 1.92.
В XXI веке сборные Испании и Португалии встречались 12 раз. Больше половины этих матчей – семь – завершились вничью. Если в понедельник им не хватит 90 минут для выявления сильнейшего, вряд ли кто-то сильно удивится. Пробуем результативную ничью со счетом 1:1 с коэффициентом 6.40 от БЕТСИТИ. Этот вариант прогноза противоречит предыдущему? Мы же рассматриваем разные варианты развития событий, а соглашаться с нашими доводами или нет – решать вам.
Ожидаемый счет – 1:1.