Семь стратегий БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за ставки на футбол

Букмекерская контора сформировала стандартный пул правил для участия в указанном бонусном предложении. От беттора требуется:

1. Регистрация в БК.

2. Переход на страницу акций и согласие с участием в промо «Семь стратегий».

3. Заключение 7-и ставок по условиям оператора.

Минимальная сумма пари составляет 100 рублей. Учитываются любые ординары и экспрессы с кэфом от 1.70. Ставить разрешается до начала игры и в лайв-режиме. На выполнение заданий букмекерская контора отводит 24 часа.