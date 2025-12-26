Семь стратегий БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за ставки на футбол

Партнерский проект
Baltbet запустил короткую акцию специально для любителей футбола. Букмекерская контора начисляет фрибеты за любые пари, соответствующие условиям конкурса. От игроков не требуют серии побед — нужно только делать ставки. Лояльные требования по сумме пари позволяют рассчитывать на фрибет даже новичкам.
Букмекерская контора сформировала стандартный пул правил для участия в указанном бонусном предложении. От беттора требуется:
1. Регистрация в БК.
2. Переход на страницу акций и согласие с участием в промо «Семь стратегий».
3. Заключение 7-и ставок по условиям оператора.
Минимальная сумма пари составляет 100 рублей. Учитываются любые ординары и экспрессы с кэфом от 1.70. Ставить разрешается до начала игры и в лайв-режиме. На выполнение заданий букмекерская контора отводит 24 часа.
Начисленный по условиям промоакции бонус остается действовать 30 дней. Его разрешено использовать на множественной или одиночной ставке. Учитываются пари по предматчевой линии и в лайв-режиме.
Детальный обзор промоакции представлен ниже.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.12.2025 (23:59 МСК)
Участие однократное. Повторно активировать промо для получения фрибета нельзя.
Плюсы
Минусы
|➕ Максимально упрощенные условия
|➖ Нужно заключить минимум 7 пари
|➕ Засчитываются любые виды ставок
Из топовых клубных соревнований в конце года остаются АПЛ и Серия А. Поэтому проблем с выбором матча не возникнет. Даже в конце декабря можно найти интересные варианты и постараться забрать этот бонус.