Три победы от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за успешные ставки на теннис в лайве

Чтобы забрать бонус, игрок должен выполнить ряд действий:

1. Создать учетную запись в Baltbet при отсутствии регистрации.

2. Перейти на страницу «Трех побед» и согласиться с правилами.

3. Сделать 3 выигрышные одиночные лайв-ставки на теннис.

Пари для участия должны быть с коэффициентом от 1.40 и суммой не менее 300 рублей. Все 3 ставки нужно сделать в течение 1 часа.