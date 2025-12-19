Три победы от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за успешные ставки на теннис в лайве

Партнерский проект
Букмекер Baltbet предлагает поклонникам тенниса промоакцию «Три победы». Условия просты: сделайте 3 успешных лайв-ставки на теннис, и на ваш счет поступит фрибет от 250 рублей.
Чтобы забрать бонус, игрок должен выполнить ряд действий:
1. Создать учетную запись в Baltbet при отсутствии регистрации.
2. Перейти на страницу «Трех побед» и согласиться с правилами.
3. Сделать 3 выигрышные одиночные лайв-ставки на теннис.
Пари для участия должны быть с коэффициентом от 1.40 и суммой не менее 300 рублей. Все 3 ставки нужно сделать в течение 1 часа.
После успешного выполнения задания участник получает фрибет для одиночных и экспресс-ставок. Минимальный коэффициент — 1.40, максимальный — 100.00. Бонус активен 30 дней.
Все значимые элементы акции собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
250 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.12.2025 (23:59 МСК)
Система не засчитывает несколько пари на один и тот же исход.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибет с универсальными параметрами
|➖ Сжатые сроки для выполнения условий
|➕ Динамичный формат со ставками в реальном времени
Механика акции требует быстрого реагирования. На выполнение всех условий отводится всего 60 минут. Перед началом убедитесь, что в этот период проходят несколько теннисных матчей, иначе при отмене игры поставить будет не на что.