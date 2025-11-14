Юбилейный результат от БК Балтбет: фрибеты от 200 рублей за 10 ординаров на футбол

Выполняйте действия по предложенному порядку:

1. Если вы ещё не зарегистрированы, заведите профиль в БК «Балтбет».

2. Выберите «Юбилейный результат» и активируйте участие.

3. Сделайте 10 одиночных пари на футбольные игры.

4. Следите, чтобы каждая ставка соответствовала требованиям — от 100 рублей и кэф не ниже 1.80.

Фрибет от 200 рублей открывается после того, как панель прогресса будет заполнена полностью. Размер вознаграждения варьируется в зависимости от активности беттора на платформе букмекера.