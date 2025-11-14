Юбилейный результат от БК Балтбет: фрибеты от 200 рублей за 10 ординаров на футбол

Партнерский проект
Акция «Юбилейный результат» проводится букмекерской конторой «Балтбет» и предлагает участникам возможность заработать фрибет от 200 рублей. Для этого нужно заключить 10 ставок на футбол с определенными условиями.
Выполняйте действия по предложенному порядку:
1. Если вы ещё не зарегистрированы, заведите профиль в БК «Балтбет».
2. Выберите «Юбилейный результат» и активируйте участие.
3. Сделайте 10 одиночных пари на футбольные игры.
4. Следите, чтобы каждая ставка соответствовала требованиям — от 100 рублей и кэф не ниже 1.80.
Фрибет от 200 рублей открывается после того, как панель прогресса будет заполнена полностью. Размер вознаграждения варьируется в зависимости от активности беттора на платформе букмекера.
Фрибет попадает в корзину игрока сразу после завершения задания и хранится там 30 дней. Он подходит для одиночных ставок и экспрессов с общим коэффициентом в диапазоне 1.40–100.00.
Максимальный размер бонуса
От 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
16.11.2025 (23:59 МСК)
Для любителей футбола Baltbet запустил еще один конкурс в Telegram. Участникам нужно определить минуту, на которой будет показана первая желтая карточка во встрече Албании и Англии. Приз составляет до 2000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Прозрачные условия — сразу понятно, что нужно выполнить для получения бонуса
|➖ Ограниченный размер приза — всего 200 рублей, что немного для опытных игроков
|➕ Срок действия фрибета составляет 30 дней, что дает время для планирования ставок
БК подготовила непростое испытание. Бетторам нужно оформить 10 одиночных пари на футбол с минимальным коэффициентом 1.80. Общая сумма ставок достигнет 800 рублей, размер фрибета в 4 раза меньше.