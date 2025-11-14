БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на игру Албания — Англия

Чтобы присоединиться к промоакции, достаточно выполнить несколько действий:

1. Войдите в систему «Балтбет» или создайте новый профиль.

2. Подключитесь к Telegram-каналу оператора.

3. Отреагируйте на конкурсную запись .

4. В комментарии пропишите предполагаемую минуту предупреждения и ID из вашего аккаунта.

Удвоить потенциальный фрибет поможет ставка от 300 рублей на встречу Албании и Англии с обязательным указанием номера купона под постом. Авторы самых точных прогнозов получат на свои аккаунты фрибеты номиналом 2000 рублей.