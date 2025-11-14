БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на игру Албания — Англия

Партнерский проект
БК «Балтбет» подготовила для своих подписчиков свежий интерактив. Он посвящен футбольному отборочному матчу Албания — Англия. Букмекер предлагает проверить интуицию и назвать точную минуту демонстрации первой желтой карточки. Призовой фонд в 6000 рублей будет распределен между всеми, кто напишет правильный комментарий.
Чтобы присоединиться к промоакции, достаточно выполнить несколько действий:
1. Войдите в систему «Балтбет» или создайте новый профиль.
2. Подключитесь к Telegram-каналу оператора.
3. Отреагируйте на конкурсную запись.
4. В комментарии пропишите предполагаемую минуту предупреждения и ID из вашего аккаунта.
Удвоить потенциальный фрибет поможет ставка от 300 рублей на встречу Албании и Англии с обязательным указанием номера купона под постом. Авторы самых точных прогнозов получат на свои аккаунты фрибеты номиналом 2000 рублей.
Фрибет сохраняет актуальность 30 дней. Затем автоматически обнуляется, если по нему не было ставок. Детальная информация об условиях применения появится в момент получения фрибета.
Отметим основные детали, на которые стоит обратить внимание участникам.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (чтобы удвоить приз)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
16.11.2025 (20:00 МСК)
Любое редактирование оставленного прогноза лишает участника возможности претендовать на приз.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно выполнять сложные действия — достаточно подписки, реакции и комментария
|➖ Если победителей окажется больше 3, призовой пул будет разделен, каждый получит меньшую сумму
|➕ Ставка от 300 ₽ на матч делает потенциальный выигрыш вдвое больше
Обе команды уже прошли дальше в отборочном цикле. Предсказать исход матча проще, чем минуту первой желтой карточки. Надеяться можно только на интуицию. Если судья не накажет ни одного из футболистов, конкурс отменят.