Акция от БК Фонбет: фрибеты до 25 000 рублей и скины за выполнение заданий по киберспорту

Участие в акции предусматривает несколько этапов:

1. Зарегистрируйтесь на сайте БК или зайдите в свой личный аккаунт.

2. Завершите процедуру идентификации, если она еще не пройдена.

3. Подключите аккаунт Steam к вашему профилю.

4. Кликните по кнопке «Играть» в разделе FonPass.

5. Заключайте пари и выполняйте задачи в играх Dota 2 и CS2.

Каждое законченное задание приносит игроку баллы. Позже их можно конвертировать в скины и фрибеты в спецмагазине акции. Некоторые из заданий связаны с размещением ставок, в них будет указан тип пари, коэффициенты, а также сумма.

Среди участников, которые выполнят все задачи, случайным образом выберут 10 победителей. Они получат редкие скины — список наград доступен в разделе «Что можно выиграть». Победителям напишут или позвонят в течение 14 дней. Если вручить скин не получится, вместо него клиенту предоставят фрибет на 25 000 рублей.

Игроки с 30 000 очками и выше получат фрибет номиналом 5000 рублей. Всего будет выдано не более 5000 таких бонусов.