Акция от БК Фонбет: фрибеты до 25 000 рублей и скины за выполнение заданий по киберспорту

Партнерский проект
У БК «Фонбет» стартовало интересное предложение для ценителей киберспорта. Теперь игроки имеют возможность не просто заключать пари на игры CS2 и Dota 2, но и бороться за ценные призы. Условия просты: выполняете задания, набираете очки и получаете шанс выиграть бонус до 25 000 рублей или редкий скин.
Участие в акции предусматривает несколько этапов:
1. Зарегистрируйтесь на сайте БК или зайдите в свой личный аккаунт.
2. Завершите процедуру идентификации, если она еще не пройдена.
3. Подключите аккаунт Steam к вашему профилю.
4. Кликните по кнопке «Играть» в разделе FonPass.
5. Заключайте пари и выполняйте задачи в играх Dota 2 и CS2.
Каждое законченное задание приносит игроку баллы. Позже их можно конвертировать в скины и фрибеты в спецмагазине акции. Некоторые из заданий связаны с размещением ставок, в них будет указан тип пари, коэффициенты, а также сумма.
Среди участников, которые выполнят все задачи, случайным образом выберут 10 победителей. Они получат редкие скины — список наград доступен в разделе «Что можно выиграть». Победителям напишут или позвонят в течение 14 дней. Если вручить скин не получится, вместо него клиенту предоставят фрибет на 25 000 рублей.
Игроки с 30 000 очками и выше получат фрибет номиналом 5000 рублей. Всего будет выдано не более 5000 таких бонусов.
Фрибет действителен только для одного прогноза. Это может быть как одиночная ставка, так и экспресс, но общий кэф не должен превышать 10.00. Важно помнить, что фрибет имеет ограниченный срок действия — 7 дней с момента начисления.
Для снятия выигрыша следуйте нашей инструкции:
В БК «Фонбет» доступно несколько вариантов вывода. Они различаются по срокам перевода и максимальным лимитам.
В таблицу внесена ключевая информация об условиях участия.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Максимальный коэффициент
10.00
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
12.05.2025 (11:59 МСК)
Ставка не засчитывается для выполнения задания, если она была отменена, возвращена или участник отказался от нее.
Включиться в акцию не составило труда. Все правила изложены понятно, а сами задания вполне выполнимы даже для тех, кто заключает пари не каждый день.
Особенно предложение понравится поклонникам CS2 и Dota 2. В списке призов настоящий эксклюзив: редкие ножи, градиенты, арканы и имморталки, которые сложно найти. Любители беттинга могут получить фрибеты на 5000 или 25 000 рублей.
Некоторые пользователи сталкиваются с ошибками при привязке Steam-а, особенно если профиль закрыт. Аккаунт можно сделать открытым в разделе «Доступ к игровой информации».
Ряд заданий связан со ставками и имеет конкретные требования: коэффициенты, тип пари, сумма. Если внимательно не изучить условия, прогноз может не быть учтен, а очки не начислены.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Предлагаются разнообразные и ценные призы
|➖ Редкие скины разыгрываются рандомно
|➕ Участвовать могут все клиенты БК
Интересные бонусы можно встретить и у других букмекеров с лицензией.
Условия
Название
Ежедневные интерактивные задания со ставками на спорт и киберспорт
Розыгрыш фрибетов и скинов за ставки и выполнение заданий в CS2 и Dota 2
Турнир на виртуальный спорт
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Индивидуальный
200 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.01
Срок отыгрыша
13 дней
30 дней
7 дней
Минимальный депозит
—
—
1000 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Обладателями ценных призов могут стать как опытные ценители киберспорта, так и новички, которые только начинают знакомиться с CS2 и Dota 2. Помимо розыгрыша редких скинов и фрибетов, это отличный шанс погрузиться в захватывающий мир виртуального спорта.
Партнерский проект