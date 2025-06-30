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30 июня 14:14ГлавнаяБонусы
БК ФонбетФрибеты за депозитАкции

Игра в Кальмара от БК Фонбет: розыгрыш фрибетов на 5000 рублей

5000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
10 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставка на игру «Кальмар» может принести фрибет!

Букмекерская компания «Фонбет» проводит розыгрыш призового фонда 75 000 рублей за игру в «Кальмара». Участие доступно через официальный Telegram-канал букмекера. Победители получат фрибеты по 5000 рублей.

Как получить бонус Фонбет 5000 рублей за игру в Кальмара

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Активация бонуса требует выполнения определенных шагов:

1. Создать аккаунт в БК «Фонбет» (если еще не зарегистрированы).

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2. Сделать ставку на игру «Кальмар» и выиграть.

3. Отправить скриншот выигрышной ставки в комментариях под конкурсным постом в Telegram-канале.

Среди участников, выполнивших все условия, букмекер случайным образом определит 15 победителей. Каждый из них получит фрибет номиналом 5000 рублей. Присоединиться к акции можно до 2 июля.

Как отыграть бонус Фонбет на 5000 рублей за игру в Кальмара

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Букмекер уточнит условия после начисления бонуса. Как правило, в подобных акциях фрибет действует в течение 7 дней с момента получения. Использовать его можно только для одиночной ставки на любой спортивный рынок с коэффициентом до 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 5000 рублей от Фонбета

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Таблица поможет быстро ознакомиться с главными условиями предложения.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

10 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.07.2025 (14:59 МСК)

Игру «Кальмар» можно найти в разделе быстрых игр на сайте или в приложении FONBET.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Достаточно 1 выигрышной ставки в «Кальмаре» для участия в розыгрыше➖ Приз достанется только 15 участникам
➕ У всех участников равные шансы на победу 

Заключение

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Смотреть популярный сериал вовсе необязательно. Чтобы присоединиться к розыгрышу, достаточно сделать всего 1 успешную ставку, даже на минимальную сумму. Условия акции выглядят вполне честными и прозрачными.

Валентин Васильев

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