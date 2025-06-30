Игра в Кальмара от БК Фонбет: розыгрыш фрибетов на 5000 рублей

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Букмекерская компания «Фонбет» проводит розыгрыш призового фонда 75 000 рублей за игру в «Кальмара». Участие доступно через официальный Telegram-канал букмекера. Победители получат фрибеты по 5000 рублей.
Активация бонуса требует выполнения определенных шагов:
1. Создать аккаунт в БК «Фонбет» (если еще не зарегистрированы).
2. Сделать ставку на игру «Кальмар» и выиграть.
3. Отправить скриншот выигрышной ставки в комментариях под конкурсным постом в Telegram-канале.
Среди участников, выполнивших все условия, букмекер случайным образом определит 15 победителей. Каждый из них получит фрибет номиналом 5000 рублей. Присоединиться к акции можно до 2 июля.
Букмекер уточнит условия после начисления бонуса. Как правило, в подобных акциях фрибет действует в течение 7 дней с момента получения. Использовать его можно только для одиночной ставки на любой спортивный рынок с коэффициентом до 3.00.
Таблица поможет быстро ознакомиться с главными условиями предложения.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
10 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.07.2025 (14:59 МСК)
Игру «Кальмар» можно найти в разделе быстрых игр на сайте или в приложении FONBET.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Достаточно 1 выигрышной ставки в «Кальмаре» для участия в розыгрыше
|➖ Приз достанется только 15 участникам
|➕ У всех участников равные шансы на победу
Смотреть популярный сериал вовсе необязательно. Чтобы присоединиться к розыгрышу, достаточно сделать всего 1 успешную ставку, даже на минимальную сумму. Условия акции выглядят вполне честными и прозрачными.