Игра в Кальмара от БК Фонбет: розыгрыш фрибетов на 5000 рублей

Активация бонуса требует выполнения определенных шагов:

1. Создать аккаунт в БК «Фонбет» (если еще не зарегистрированы).

2. Сделать ставку на игру «Кальмар» и выиграть.

3. Отправить скриншот выигрышной ставки в комментариях под конкурсным постом в Telegram-канале.

Среди участников, выполнивших все условия, букмекер случайным образом определит 15 победителей. Каждый из них получит фрибет номиналом 5000 рублей. Присоединиться к акции можно до 2 июля.