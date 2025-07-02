БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей и iPhone 16 за подписку на тг-канал

Партнерский проект
БК «Фонбет» проводит розыгрыш в своем телеграм-канале: среди подписчиков выберут 50 победителей, которым достанутся ценные призы — iPhone 16 Pro Max, PlayStation 5 и фрибеты до 50 000 рублей.
Для получения фрибета необходимо следовать установленной инструкции:
1. Создайте аккаунт в «Фонбет», если еще не зарегистрированы.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Нажми кнопку «ХОЧУ ПРИЗЫ» под постом с розыгрышем.
БК «Фонбет» 23 июля с помощью генератора случайных чисел определит 50 счастливчиков, которые получат подарки.
Место
Приз
1
iPhone 16 Pro Max
2
PlayStation 5
3
Air Pods Max
4-50
Фрибеты от 5000 ₽ до 50 000 ₽
Призовой фонд акции — 500 000 рублей в виде фрибетов.
Точные правила использования бонуса станут известны после его начисления. Обычно фрибет действует в течение 7 дней с момента получения. Он предназначен для одиночной ставки на любое спортивное событие с коэффициентом не выше 3.00.
Все важные детали предложения сведены в таблицу.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.07.2025 (14:59 МСК)
Участие в акции не требует пополнения счета и ставок.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Солидные фрибеты и топовая техника для победителей
|➖ Количество призовых мест ограничено — 50
|➕ Простые правила
Победить в розыгрыше может и опытный игрок, и новичок с только что созданным аккаунтом. Букмекер подготовил действительно классные подарки, которые точно доставят радость победителям.