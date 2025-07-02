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2 июля 17:57ГлавнаяБонусы
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БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей и iPhone 16 за подписку на тг-канал

50000 ₽
Бонус
20 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Топовые призы уже ждут владельцев!

БК «Фонбет» проводит розыгрыш в своем телеграм-канале: среди подписчиков выберут 50 победителей, которым достанутся ценные призы — iPhone 16 Pro Max, PlayStation 5 и фрибеты до 50 000 рублей.

Как получить бонус Фонбет до 50 000 рублей за подписку в Telegram

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Для получения фрибета необходимо следовать установленной инструкции:

1. Создайте аккаунт в «Фонбет», если еще не зарегистрированы.

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2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Нажми кнопку «ХОЧУ ПРИЗЫ» под постом с розыгрышем.

БК «Фонбет» 23 июля с помощью генератора случайных чисел определит 50 счастливчиков, которые получат подарки.

Место

Приз

1

iPhone 16 Pro Max

2

PlayStation 5

3

Air Pods Max

4-50

Фрибеты от 5000 ₽ до 50 000 ₽

Призовой фонд акции — 500 000 рублей в виде фрибетов.

Как отыграть бонус Фонбет на 50 000 рублей за подписку на тг-канал

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Точные правила использования бонуса станут известны после его начисления. Обычно фрибет действует в течение 7 дней с момента получения. Он предназначен для одиночной ставки на любое спортивное событие с коэффициентом не выше 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 50 000 рублей от БК Фонбет

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Все важные детали предложения сведены в таблицу.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.07.2025 (14:59 МСК)

Участие в акции не требует пополнения счета и ставок.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Солидные фрибеты и топовая техника для победителей➖ Количество призовых мест ограничено — 50
➕ Простые правила 

Заключение

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Победить в розыгрыше может и опытный игрок, и новичок с только что созданным аккаунтом. Букмекер подготовил действительно классные подарки, которые точно доставят радость победителям. 

Валентин Васильев

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