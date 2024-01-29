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29 января 14:48ГлавнаяБонусы
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Фрибет за регистрацию 30 000 рублей «Welcome Bonus» для новых игроков от «Лиги Ставок»

Букмекер вернет 30 000 ₽
Валентин Васильев
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Легальная букмекерская контора «Лига Ставок» запустила интересную акцию для своих новых друзей, пришедших с «Рейтинга Букмекеров». Эксклюзивный бонус в рамках программы “Привилегия” представляет собой полную страховку первого депозита до 30 000 ₽ в виде фрибета.

Как использовать?

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Для участия в акции достаточно зарегистрироваться в букмекерской конторе, пройти процедуру верификации и начать заключать пари.

Для получения фрибета в размере 30 000 ₽ нужно в первые 30 дней после регистрации заключить пари на сумму от 1 миллиона рублей. В этом случае помимо бонуса беттор получит еще и один из VIP-статусов (Club, Silver, Gold или Platinum).

Плюсы и минусы

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+ Понятные условия участия. 
+ Фиксированный размер бонуса.

- В месяц нужно прокручивать на ставках не меньше миллиона рублей.

Заключение

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«Welcome Bonus» от «Лиги Ставок» наверняка заинтересует начинающих, но уже достаточно платежеспособных бетторов, готовых потратить миллион в месяц на дополнительные острые ощущения. 

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

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