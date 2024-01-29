Фрибет за регистрацию 30 000 рублей «Welcome Bonus» для новых игроков от «Лиги Ставок»

Партнерский проект
Легальная букмекерская контора «Лига Ставок» запустила интересную акцию для своих новых друзей, пришедших с «Рейтинга Букмекеров». Эксклюзивный бонус в рамках программы “Привилегия” представляет собой полную страховку первого депозита до 30 000 ₽ в виде фрибета.
Для участия в акции достаточно зарегистрироваться в букмекерской конторе, пройти процедуру верификации и начать заключать пари.
Для получения фрибета в размере 30 000 ₽ нужно в первые 30 дней после регистрации заключить пари на сумму от 1 миллиона рублей. В этом случае помимо бонуса беттор получит еще и один из VIP-статусов (Club, Silver, Gold или Platinum).
+ Понятные условия участия.
+ Фиксированный размер бонуса.
- В месяц нужно прокручивать на ставках не меньше миллиона рублей.
«Welcome Bonus» от «Лиги Ставок» наверняка заинтересует начинающих, но уже достаточно платежеспособных бетторов, готовых потратить миллион в месяц на дополнительные острые ощущения.
Партнерский проект