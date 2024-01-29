Фрибет за регистрацию 30 000 рублей «Welcome Bonus» для новых игроков от «Лиги Ставок»

Для участия в акции достаточно зарегистрироваться в букмекерской конторе, пройти процедуру верификации и начать заключать пари.

Для получения фрибета в размере 30 000 ₽ нужно в первые 30 дней после регистрации заключить пари на сумму от 1 миллиона рублей. В этом случае помимо бонуса беттор получит еще и один из VIP-статусов (Club, Silver, Gold или Platinum).