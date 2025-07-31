Розыгрыш от БК PARI: фрибеты на 547 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
В тг-канале букмекера PARI стартует новый розыгрыш. За очередную неделю пользователи накопили своей активностью 27 338 рублей фрибетами, которые теперь распределяются среди игроков. Для участия необходимо подписаться на страницу и отреагировать на запись. Победителями объявят 50 клиентов, каждый из которых получит фрибет на 547 рублей.
Участником конкурса становится каждый, кто выполнит следующие шаги:
1. Станьте клиентом БК, если ранее не создавали учетную запись.
2. Подпишитесь на страницу PARI в Telegram.
3. Тапните кнопку «ХОЧУ» под записью.
4. Отметьте публикацию значком 🏅
Подведение итогов пройдет 05.08.2025. Рандомайзер выберет 50 бетторов, которые станут обладателями фрибета на 547 рублей.
С момента зачисления доступ к фрибету открыт в течение 7 дней. Использовать бонус можно на любое спортивное событие. Выбор формата ставки (экспресс или ординар) и коэффициента остается за игроком.
Основные сведения о розыгрыше доступны в следующей таблице.
Максимальный размер бонуса
547 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.08.2025 (17:59 МСК)
Telegram-розыгрыши бонусов от PARI проводятся на регулярной основе.
|Плюсы
|Минусы
|➕ В конкурсе могут принять участие все действующие клиенты БК
|➖ Итоги розыгрыша формирует генератор случайных чисел
|➕ Не предполагает использования собственных денег
В розыгрышах в Telegram от БК PARI номинал фрибетов стабильно увеличивается почти каждую неделю. Размер призов напрямую связан с количеством реакций на акционный пост за последние 7 дней. Чем активнее участники взаимодействуют с публикацией, тем более значительными становятся фрибеты для победителей.