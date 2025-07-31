Розыгрыш от БК PARI: фрибеты на 547 рублей за подписку на Telegram-канал

В тг-канале букмекера PARI стартует новый розыгрыш. За очередную неделю пользователи накопили своей активностью 27 338 рублей фрибетами, которые теперь распределяются среди игроков. Для участия необходимо подписаться на страницу и отреагировать на запись. Победителями объявят 50 клиентов, каждый из которых получит фрибет на 547 рублей.