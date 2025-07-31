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31 июля 8:08ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы

Розыгрыш от БК PARI: фрибеты на 547 рублей за подписку на Telegram-канал

547 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Простой путь к фрибетам!

В тг-канале букмекера PARI стартует новый розыгрыш. За очередную неделю пользователи накопили своей активностью 27 338 рублей фрибетами, которые теперь распределяются среди игроков. Для участия необходимо подписаться на страницу и отреагировать на запись. Победителями объявят 50 клиентов, каждый из которых получит фрибет на 547 рублей.

Как получить бонус PARI на 547 рублей за подписку на тг-канал

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Участником конкурса становится каждый, кто выполнит следующие шаги:

1. Станьте клиентом БК, если ранее не создавали учетную запись.

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2. Подпишитесь на страницу PARI в Telegram.

3. Тапните кнопку «ХОЧУ» под записью.

4. Отметьте публикацию значком 🏅

Подведение итогов пройдет 05.08.2025. Рандомайзер выберет 50 бетторов, которые станут обладателями фрибета на 547 рублей.

Как отыграть бонус PARI на 547 рублей за участие в тг-розыгрыше

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С момента зачисления доступ к фрибету открыт в течение 7 дней. Использовать бонус можно на любое спортивное событие. Выбор формата ставки (экспресс или ординар) и коэффициента остается за игроком.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

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Основные сведения о розыгрыше доступны в следующей таблице.

Максимальный размер бонуса

547 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

05.08.2025 (17:59 МСК)

Telegram-розыгрыши бонусов от PARI проводятся на регулярной основе.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ В конкурсе могут принять участие все действующие клиенты БК➖ Итоги розыгрыша формирует генератор случайных чисел
➕ Не предполагает использования собственных денег 

Заключение

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В розыгрышах в Telegram от БК PARI номинал фрибетов стабильно увеличивается почти каждую неделю. Размер призов напрямую связан с количеством реакций на акционный пост за последние 7 дней. Чем активнее участники взаимодействуют с публикацией, тем более значительными становятся фрибеты для победителей.

Валентин Васильев

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