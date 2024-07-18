Розыгрыш 1 200 000 рублей за верные прогнозы на футбольные матчи РПЛ от PARI

Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

Нажать на зеленую кнопку “Получить бонус” вверху или внизу этой страницы. Зарегистрироваться или авторизоваться на сайте PARI . На странице акции сделать прогноз на исходы восьми матчей тура РПЛ.

В зависимости от количества правильно спрогнозированных исходов участнику присваивается победная категория от 1 (первой) до 3 (третьей).

Первая победная категория присваивается всем участникам, которые верно спрогнозировали 8 (восемь) исходов из 8 (восьми) возможных. Призовой фонд для нее составляет 300 000 бонусных рублей.

Вторая победная категория присваивается всем Участникам, которые верно спрогнозировали 7 (семь) исходов из 8 (восьми) возможных. Здесь в розыгрыше 400 000 рублей.

Призовой фонд для третьей категории (шесть угаданных исходов из восьми) составляет полмиллиона рублей. Но, если победителей окажется несколько, бонус разделят между ними поровну.

Для получения фрибета в рамках акции участнику необходимо внести депозит, равный сумме выигрышного фрибета, но не более 10 000 (десяти тысяч) рублей в течение 5 (пяти) календарных дней с момента публикации победителей на интернет-странице акции.

Срок действия фрибета, полученного по этой акции – 5 (пять) календарных дней с момента его получения. Использовать его можно для заключения пари на любое событие с коэффициентом выше 1,01.