Розыгрыш 1 200 000 рублей за верные прогнозы на футбольные матчи РПЛ от PARI

Партнерский проект
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Букмекерская контора PARI спешит к любителям футбола с новой акцией. По случаю старта нового чемпионата России компания предлагает своим новым и старым друзьям поучаствовать в дележе солидного призового фонда. На кону - 1 200 000 рублей фрибетами! От участников требуется правильно спрогнозировать исходы матчей первого тура РПЛ.
Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:
В зависимости от количества правильно спрогнозированных исходов участнику присваивается победная категория от 1 (первой) до 3 (третьей).
Первая победная категория присваивается всем участникам, которые верно спрогнозировали 8 (восемь) исходов из 8 (восьми) возможных. Призовой фонд для нее составляет 300 000 бонусных рублей.
Вторая победная категория присваивается всем Участникам, которые верно спрогнозировали 7 (семь) исходов из 8 (восьми) возможных. Здесь в розыгрыше 400 000 рублей.
Призовой фонд для третьей категории (шесть угаданных исходов из восьми) составляет полмиллиона рублей. Но, если победителей окажется несколько, бонус разделят между ними поровну.
Для получения фрибета в рамках акции участнику необходимо внести депозит, равный сумме выигрышного фрибета, но не более 10 000 (десяти тысяч) рублей в течение 5 (пяти) календарных дней с момента публикации победителей на интернет-странице акции.
Срок действия фрибета, полученного по этой акции – 5 (пять) календарных дней с момента его получения. Использовать его можно для заключения пари на любое событие с коэффициентом выше 1,01.
+ Солидный призовой фонд.
+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Простые условия получения и отыгрыша бонуса.
- Ограниченный срок действия акции.
Отличный тест на интуицию и знание российского футбола. Даже два неверно угаданных исхода оставляют возможность приличного выигрыша. Если решите принять участие, стоит поторопиться: срок действия акции ограничен.
Партнерский проект