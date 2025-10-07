Турнир BetRace Международный футбол от БК Winline: до 250 000 рублей за ставки на игры сборных

В турнирной серии BetRace букмекерская контора Winline запускает новую акцию. На этот раз БК разыграет бонусный фонд в 3 000 000 рублей среди любителей международного футбола. Участникам требуется ставить на квалификацию к ЧМ и товарищеские встречи сборных.
Чтобы посоревноваться с остальными бетторами, пользователю следует:
1. Сделать аккаунт или авторизоваться в Winline.
2. Открыть турниры и выбрать соревнование «Международный футбол».
3. Вступить в турнир.
4. Делать квалификационные пари.
Минимальный кэф — 1.30. Букмекер учитывает ординары и экспрессы. Пари на системы не засчитываются.
Контора подсчитает сумму ставок пользователей и распределит их по таблице лидеров. Размер приза зависит от занятого места.
Место
Номинал фрибета
1
250 000 ₽
2
200 000 ₽
3
150 000 ₽
4
125 000 ₽
5
100 000 ₽
6
90 000 ₽
7
75 000 ₽
8
60 000 ₽
9
45 000 ₽
10
30 000 ₽
11-25
15 000 ₽
26-50
8000 ₽
51-100
5000 ₽
101-250
3000 ₽
251-500
1500 ₽
501-750
1000 ₽
751-1000
500 ₽
С подходящими для турнира встречами можно ознакомиться во вкладке «Матчи» на странице акции.
БК учитывает ставки с реального денежного баланса. Использованные фрибеты не попадут в зачет турнира и не помогут продвинуться по таблице лидеров.
Букмекер установил стандартные условия использования бонуса. Компания дает на отыгрыш 30 суток и позволяет ставить на одиночную или множественную ставку с максимальным кэфом до 10.00.
Все основные требования сведены ниже.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.10.2025 (10:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибет получат игроки из топ-1000
|➖ Сложно выиграть
|➕ Максимальный бонус — 250 000 ₽
|➕ Большой срок отыгрыша
Турнир BetRace «Международный футбол» — отличное решение для перерыва в регулярных чемпионатах. АПЛ и другие топ-лиги взяли паузу, но любителям футбола не придется скучать без активностей. Winline стимулирует бетторов глубже погружаться в матчи сборных.