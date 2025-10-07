Турнир BetRace Международный футбол от БК Winline: до 250 000 рублей за ставки на игры сборных

Чтобы посоревноваться с остальными бетторами, пользователю следует:

1. Сделать аккаунт или авторизоваться в Winline.

2. Открыть турниры и выбрать соревнование «Международный футбол».

3. Вступить в турнир.

4. Делать квалификационные пари.

Минимальный кэф — 1.30. Букмекер учитывает ординары и экспрессы. Пари на системы не засчитываются.

Контора подсчитает сумму ставок пользователей и распределит их по таблице лидеров. Размер приза зависит от занятого места.

Место Номинал фрибета 1 250 000 ₽ 2 200 000 ₽ 3 150 000 ₽ 4 125 000 ₽ 5 100 000 ₽ 6 90 000 ₽ 7 75 000 ₽ 8 60 000 ₽ 9 45 000 ₽ 10 30 000 ₽ 11-25 15 000 ₽ 26-50 8000 ₽ 51-100 5000 ₽ 101-250 3000 ₽ 251-500 1500 ₽ 501-750 1000 ₽ 751-1000 500 ₽

С подходящими для турнира встречами можно ознакомиться во вкладке «Матчи» на странице акции.

БК учитывает ставки с реального денежного баланса. Использованные фрибеты не попадут в зачет турнира и не помогут продвинуться по таблице лидеров.