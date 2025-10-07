Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



7 октября 19:21ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнФрибеты за депозит
logo

Турнир BetRace Международный футбол от БК Winline: до 250 000 рублей за ставки на игры сборных

250000 ₽
Бонус
7 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставите на сборные? Турнир Winline позволит выиграть до 250 000 ₽

В турнирной серии BetRace букмекерская контора Winline запускает новую акцию. На этот раз БК разыграет бонусный фонд в 3 000 000 рублей среди любителей международного футбола. Участникам требуется ставить на квалификацию к ЧМ и товарищеские встречи сборных.

Как получить бонус БК Winline до 250 000 рублей за ставки на игры сборных

Свернуть

Чтобы посоревноваться с остальными бетторами, пользователю следует:

1. Сделать аккаунт или авторизоваться в Winline.

2. Открыть турниры и выбрать соревнование «Международный футбол».

3. Вступить в турнир.

4. Делать квалификационные пари.

Минимальный кэф — 1.30. Букмекер учитывает ординары и экспрессы. Пари на системы не засчитываются. 

Контора подсчитает сумму ставок пользователей и распределит их по таблице лидеров. Размер приза зависит от занятого места.

Место

Номинал фрибета

1

250 000 ₽

2

200 000 ₽

3

150 000 ₽

4

125 000 ₽

5

100 000 ₽

6

90 000 ₽

7

75 000 ₽

8

60 000 ₽

9

45 000 ₽

10

30 000 ₽

11-25

15 000 ₽

26-50

8000 ₽

51-100

5000 ₽

101-250

3000 ₽

251-500

1500 ₽

501-750

1000 ₽

751-1000

500 ₽

С подходящими для турнира встречами можно ознакомиться во вкладке «Матчи» на странице акции. 

БК учитывает ставки с реального денежного баланса. Использованные фрибеты не попадут в зачет турнира и не помогут продвинуться по таблице лидеров. 

Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей за ставки на игры сборных

Свернуть

Букмекер установил стандартные условия использования бонуса. Компания дает на отыгрыш 30 суток и позволяет ставить на одиночную или множественную ставку с максимальным кэфом до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Свернуть

Все основные требования сведены ниже.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

15.10.2025 (10:00 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибет получат игроки из топ-1000➖ Сложно выиграть
➕ Максимальный бонус — 250 000 ₽ 
➕ Большой срок отыгрыша 

Заключение

Свернуть

Турнир BetRace «Международный футбол» — отличное решение для перерыва в регулярных чемпионатах. АПЛ и другие топ-лиги взяли паузу, но любителям футбола не придется скучать без активностей. Winline стимулирует бетторов глубже погружаться в матчи сборных. 

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer84 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer449 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer84 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer84 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer84 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer70 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer84 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer449 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer84 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer84 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer84 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё