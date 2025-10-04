Эдмен Шахбазян — Андре Муниз, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В предварительном карде турнира UFC 320 пройдет поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцем Эдменом Шахбазяном и бразильцем Андре Мунизом. Сумеет ли представитель США продлить победную серию?
Шахбазян
Муниз
США
Страна
Бразилия
27
Возраст
35
20
Бои
31
15 (12 / 1 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
24 (4 / 15 / 5)
5 (3 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (6 / 1 / 0)
189
Рост (см)
185,5
188
Размах рук (см)
198
106,5
Размах ног (см)
109
Американский боец смешанного стиля армянского происхождения. Занимается боевыми искусствами с 9 лет, с 2017 года выступает в профессиональных MMA. В 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, а затем — в шоу The Ultimate Fighter. В UFC выиграл семь боев и в пяти уступил. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июне одолел Андре Петроски единогласным решением судей.
Обладатель черного пояса третьего дана по бразильскому джиу-джитсу и темно-синего пояса по муай-тай. В профессиональных ММА выступает с 2009 года. Был временным чемпионом Bitetti Combat в среднем весе. Дважды победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и в 2019-м дебютировал в UFC. Под эгидой промоушена выиграл шесть боев и уступил в трех. В последнем поединке в апреле был нокаутирован Икрамом Алискеровым в первом раунде.
Шахбазян — боец с некогда большим потенциалом, успевший побывать на грани увольнения из UFC. Однако американцу, похоже, удалось перезапустить карьеру в лиге. Во многом благодаря хорошей ударной технике и высокому нокаутирующему потенциалу. Но другие козыри найти у Шахбазяна по-прежнему сложно.
И теперь ему предстоит встретиться с опасным джитсером. Это будет классическое противостояние ударника и борца, так как Муниз слишком тяготеет к работе на нижнем этаже. В стойке бразилец выглядит посредственно, что подтверждается довольно частыми нокаутами (пять таких поражений из шести).
Похоже на то, что поединок, как и полагают букмекеры, завершится досрочно. Либо Шахбазян вырубит соперника в стойке, либо Муниз переведет бой в партер и оформит очередной успешный сабмишен. Рискнем предположить, что развязка наступит ещё до экватора.
Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Бой Шахбазян — Муниз стоит ожидать не ранее 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы