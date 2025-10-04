Эдмен Шахбазян — Андре Муниз, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Шахбазян — боец с некогда большим потенциалом, успевший побывать на грани увольнения из UFC. Однако американцу, похоже, удалось перезапустить карьеру в лиге. Во многом благодаря хорошей ударной технике и высокому нокаутирующему потенциалу. Но другие козыри найти у Шахбазяна по-прежнему сложно.

И теперь ему предстоит встретиться с опасным джитсером. Это будет классическое противостояние ударника и борца, так как Муниз слишком тяготеет к работе на нижнем этаже. В стойке бразилец выглядит посредственно, что подтверждается довольно частыми нокаутами (пять таких поражений из шести).

Похоже на то, что поединок, как и полагают букмекеры, завершится досрочно. Либо Шахбазян вырубит соперника в стойке, либо Муниз переведет бой в партер и оформит очередной успешный сабмишен. Рискнем предположить, что развязка наступит ещё до экватора.