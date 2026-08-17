5 побед от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за успешные ставки на футбольные матчи
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БК Baltbet запустила промоакцию «5 побед» специально для любителей футбольных ставок. До 20 августа 2026 года игрокам предлагается выполнить персональное задание (успешно закрыть 5 пари с кэфом не ниже 1.50) и забрать фрибет в размере 100 рублей.
Как получить фрибет Балтбет от 100 рублей по акции 5 побед
Чтобы бесплатная ставка оказалась на счету, участнику нужно пройти 3 несложных этапа:
1. Зарегистрироваться в БК или авторизоваться в уже существующем личном кабинете.
2. Активировать участие в промо «5 побед».
3. Оформить 5 выигрышных пари на футбольные матчи.
На выполнение условий отводится 2 суток с момента старта задания. Ставки принимаются от 100 рублей каждая. Суммарный коэффициент пари должен начинаться от 1.50. Как только все 5 ставок сыграют в плюс, система автоматически начислит фрибет 100 рублей.
Как отыграть бонус Baltbet от 100 рублей за 5 победных пари на футбол
Полученный фрибет нужно использовать в течение 30 дней с момента зачисления. Ставить его можно как ординаром, так и экспрессом. Коэффициент должен укладываться в диапазон от 1.40 до 100.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет
Далее разбираем особенности акции.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
20.08.2026 (23:59 МСК)
Ставки, сделанные не через официальный сайт или приложение, в зачет не принимаются.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Невысокий порог входа по сумме пари
|➖ Всего 2 дня на завершение задачи
|➕ Понятная и короткая механика акции
Заключение
Промо «5 побед» стартует ровно в тот момент, когда в еврокубках разворачивается стадия плей-офф. Болельщиков ждет насыщенная программа игр, поэтому обеспечен и широкий выбор событий для ставок. Фрибет достанется только тем бетторам, которые сумеют верно предсказать исход 5 пари.