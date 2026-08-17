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ГлавнаяБонусы5 побед от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за успешные ставки на футбольные матчи
БК БалтбетФрибеты за депозит
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5 побед от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за успешные ставки на футбольные матчи

Обновлено:
от 100 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
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Ловите кураж вместе с Baltbet!

БК Baltbet запустила промоакцию «5 побед» специально для любителей футбольных ставок. До 20 августа 2026 года игрокам предлагается выполнить персональное задание (успешно закрыть 5 пари с кэфом не ниже 1.50) и забрать фрибет в размере 100 рублей.

Как получить фрибет Балтбет от 100 рублей по акции 5 побед

Чтобы бесплатная ставка оказалась на счету, участнику нужно пройти 3 несложных этапа:

1. Зарегистрироваться в БК или авторизоваться в уже существующем личном кабинете.

2. Активировать участие в промо «5 побед».

3. Оформить 5 выигрышных пари на футбольные матчи.

На выполнение условий отводится 2 суток с момента старта задания. Ставки принимаются от 100 рублей каждая. Суммарный коэффициент пари должен начинаться от 1.50. Как только все 5 ставок сыграют в плюс, система автоматически начислит фрибет 100 рублей.

Как отыграть бонус Baltbet от 100 рублей за 5 победных пари на футбол

Полученный фрибет нужно использовать в течение 30 дней с момента зачисления. Ставить его можно как ординаром, так и экспрессом. Коэффициент должен укладываться в диапазон от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет

Далее разбираем особенности акции.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

20.08.2026 (23:59 МСК)

Ставки, сделанные не через официальный сайт или приложение, в зачет не принимаются.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Невысокий порог входа по сумме пари➖ Всего 2 дня на завершение задачи
➕ Понятная и короткая механика акции 

Заключение

Промо «5 побед» стартует ровно в тот момент, когда в еврокубках разворачивается стадия плей-офф. Болельщиков ждет насыщенная программа игр, поэтому обеспечен и широкий выбор событий для ставок. Фрибет достанется только тем бетторам, которые сумеют верно предсказать исход 5 пари.

Валентин Васильев

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