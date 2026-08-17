5 побед от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за успешные ставки на футбольные матчи

Чтобы бесплатная ставка оказалась на счету, участнику нужно пройти 3 несложных этапа:

1. Зарегистрироваться в БК или авторизоваться в уже существующем личном кабинете.

2. Активировать участие в промо «5 побед».

3. Оформить 5 выигрышных пари на футбольные матчи.

На выполнение условий отводится 2 суток с момента старта задания. Ставки принимаются от 100 рублей каждая. Суммарный коэффициент пари должен начинаться от 1.50. Как только все 5 ставок сыграют в плюс, система автоматически начислит фрибет 100 рублей.