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ГлавнаяБонусыФутбольное трио от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за экспрессы на футбольные игры
БК БалтбетФрибеты за депозит
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Футбольное трио от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за экспрессы на футбольные игры

Обновлено:
от 100 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Собирайте экспрессы из 3 и более событий!

БК «Балтбет» запускает промоакцию для любителей комбинированных пари на футбольные игры. Условие максимально простое: за 1 день нужно успеть оформить 3 экспресса, каждый из которых включает минимум 3 события с кэфами от 1.10. Побеждать по ставкам необязательно.

Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет по акции Футбольное трио

Бонус начисляется после выполнения всех условий задания:

1. Создайте аккаунт в БК.

2. Зайдите в раздел с текущим заданием и ознакомьтесь с требованиями «Футбольного трио».

3. Оформите экспресс, включающий от 3 футбольных событий.

4. Повторите условие еще дважды.

Сумма пари — от 150 рублей, коэффициент на каждый исход в экспрессе — не ниже 1.10. На выполнение миссии отводится 24 часа.

Как отыграть бонус от 100 рублей за серию экспрессов на футбол в БК Балтбет

Бесплатная ставка рассчитана на 30 дней и позволяет оформить ординар или экспресс. Для пари установлен диапазон коэффициентов 1.40-100.00. В комбинированной ставке допускается до 10 событий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет

Ключевые моменты промоакции — в следующем разделе.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

16.08.2026 (23:59 МСК)

Бонус предоставляется независимо от успешности заключенных пари.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужен высокий суммарный коэффициент — порог всего от 1.10 за событие➖ Жесткий срок в 1 день на все 3 экспресса
➕ Подходит под любые футбольные турниры 

Заключение

Промоакция подоспела к насыщенному футбольному уикенду. На выходных стартует испанская Ла Лига, в Англии разыгрывается Суперкубок, а в России продолжается сезон РПЛ. Материала для 3 экспрессов более чем достаточно. Условия акции не требуют больших вложений.

Валентин Васильев

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