Футбольное трио от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за экспрессы на футбольные игры

БК «Балтбет» запускает промоакцию для любителей комбинированных пари на футбольные игры. Условие максимально простое: за 1 день нужно успеть оформить 3 экспресса, каждый из которых включает минимум 3 события с кэфами от 1.10. Побеждать по ставкам необязательно.