Теннисный зачет от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 3 выигрышных пари
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Участникам «Теннисного зачета» от букмекера «Балтбет» предстоит собрать 3 выигрышных пари на теннис с коэффициентом 1.40 или выше. Выполнив это требование до 20 августа 2026 года, можно получить фрибет номиналом 100 рублей.
Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет в рамках промоакции Теннисный зачет
Чтобы претендовать на награду, необходимо пройти следующий путь:
1. Зарегистрироваться в «Балтбет» или авторизоваться в существующем аккаунте.
2. Принять условия «Теннисного зачета».
3. Оформить и выиграть 3 пари на теннисные события с суммой от 150 рублей каждое, с общим коэффициентом от 1.40.
На выполнение текущего задания дается 2 дня с момента его получения. Наличие длительной истории ставок в БК дает возможность клиенту претендовать на более крупный приз.
Как отыграть бонус от 100 рублей за выигрыши в ставках на теннис в БК Балтбет
Фрибет доступен для применения на протяжении 30 дней. При этом ставка (одиночная или множественная) должна соответствовать диапазону коэффициентов от 1.40 до 100.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет
Важные детали промопредложения вынесены в таблицу.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
20.08.2026 (23:59 МСК)
Войти в акцию повторно пользователь не сможет.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Пари принимаются на все теннисные состязания без разбору
|➖ Ограниченный срок в 2 дня требует оперативности
|➕ Допустимы ставки в лайве и прематче
Заключение
Старт хардового турнира в Цинциннати дает клиентам «Балтбет» отличный повод испытать удачу. Беттору необходимо оформить 3 точных прогноза за 2 дня. Задача вполне посильная для тех, кто следит за текущей игровой формой фаворитов сезона.