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ГлавнаяБонусыТеннисный зачет от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 3 выигрышных пари
БК БалтбетФрибеты за депозит
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Теннисный зачет от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 3 выигрышных пари

Обновлено:
от 100 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Побеждайте трижды!

Участникам «Теннисного зачета» от букмекера «Балтбет» предстоит собрать 3 выигрышных пари на теннис с коэффициентом 1.40 или выше. Выполнив это требование до 20 августа 2026 года, можно получить фрибет номиналом 100 рублей.

Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет в рамках промоакции Теннисный зачет

Чтобы претендовать на награду, необходимо пройти следующий путь:

1. Зарегистрироваться в «Балтбет» или авторизоваться в существующем аккаунте.

2. Принять условия «Теннисного зачета».

3. Оформить и выиграть 3 пари на теннисные события с суммой от 150 рублей каждое, с общим коэффициентом от 1.40.

На выполнение текущего задания дается 2 дня с момента его получения. Наличие длительной истории ставок в БК дает возможность клиенту претендовать на более крупный приз.

Как отыграть бонус от 100 рублей за выигрыши в ставках на теннис в БК Балтбет

Фрибет доступен для применения на протяжении 30 дней. При этом ставка (одиночная или множественная) должна соответствовать диапазону коэффициентов от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет

Важные детали промопредложения вынесены в таблицу.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

20.08.2026 (23:59 МСК)

Войти в акцию повторно пользователь не сможет.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Пари принимаются на все теннисные состязания без разбору➖ Ограниченный срок в 2 дня требует оперативности
➕ Допустимы ставки в лайве и прематче 

Заключение

Старт хардового турнира в Цинциннати дает клиентам «Балтбет» отличный повод испытать удачу. Беттору необходимо оформить 3 точных прогноза за 2 дня. Задача вполне посильная для тех, кто следит за текущей игровой формой фаворитов сезона.

Валентин Васильев

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