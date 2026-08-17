Теннисный зачет от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 3 выигрышных пари

Чтобы претендовать на награду, необходимо пройти следующий путь:

1. Зарегистрироваться в «Балтбет» или авторизоваться в существующем аккаунте.

2. Принять условия «Теннисного зачета».

3. Оформить и выиграть 3 пари на теннисные события с суммой от 150 рублей каждое, с общим коэффициентом от 1.40.

На выполнение текущего задания дается 2 дня с момента его получения. Наличие длительной истории ставок в БК дает возможность клиенту претендовать на более крупный приз.