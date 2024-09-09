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9 сентября 8:11ГлавнаяБонусы
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Акция от BetBoom - фрибеты до 1 000 ₽ за экспресс-ставки на киберспорт

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Не лишняя прибавка к выигрышу
Валентин Васильев
main

Искали бонусы за ставки на киберспорт? Тогда вам сюда. Букмекерская контора «Бетбум» дарит клиентам с  совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и «Ведомостей. Спорт» фрибеты за выигрышные экспресс-ставки на турнир ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2. 

Что нужно сделать для получения бонуса?

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  1. Нажмите на зеленую кнопку “Получить бонус” внизу этой страницы и посетите сайт «Бетбум».
  2. Зарегистрируйтесь в системе или пройдите процедуру авторизации, если уже имеете игровой аккаунт в БК.
  3. На вкладке «Акции и бонусы» введите промокод ESL1000.
  4. Соберите экспресс-пари на ESL Pro League Season 20. Минимальный коэффициент должен быть не ниже 3.00, а сумма ставки - от 3000 ₽ и выше.

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна как новым, так и постоянным клиентам «Бетбум».
+ Возможность приумножить свой выигрыш за счет премиального “косаря”.
+ Понятные и прозрачные условия получения фрибета. 

- Проигрышные пари не идут в зачет акции.
- Есть ограничения по использованию фрибета.

Условия

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Квалифицирующими считаются пари минимум из трех матчей с суммарным коэффициентом не меньше трех. Размер ставки должен начинаться от 3 000 рублей. Если все события в купоне совпадут с прогнозом беттора, он получит дополнительную тысячу на игровой счет. 

Фрибет можно использовать для ставки на любое событие (за исключением SuperLive, Теннис 37 New, Теннис 38 New) с коэффициентом от 1.30 до 3.50. В случае успеха беттор получит чистый выигрыш за вычетом номинала бонуса на свой игровой счет.

Сравнение с другими бонусами на рынке

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В последнее время букмекеры все активнее работают с киберспортивной аудиторией. Мы выбрали самые интересные предложения на рынке для фанатов Counter-Strike 2 и Dota 2.

БукмекерБонусУсловия получения
«Мелбет»Фрибет до 10 000 ₽Регистрация на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера с использованием промокода CYBERRB и пополнение депозита
PARIФрибеты и призыРегистрация на сайте и выполнение заданий букмекера

Мнение редакции

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БК «Бетбум» дополнительно подогрела интерес фанатов Counter-Strike 2 и Dota 2 к престижному турниру ESL Pro League Season 20 с призовым фондом 750 000 $. “Киберспортивную” акцию конторы отличают достаточно простые условия получения фрибета. 

Условия и положения

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  • Акция проходит до 23 сентября 2024 года включительно.
  • Принять участие в акции могут только совершеннолетние пользователи (не младше 18 лет).
  • Фрибеты начисляются 9, 16 и 23 сентября.
  • Получить бонус по этому акционному предложению можно только один раз.

FAQ 

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Какое лучшее предложение у букмекера?

Новым игрокам мы бы посоветовали обратить внимание на приветственный бонус BetBoom размером до 7 000 ₽. Специально для геймеров компания запустила акцию BetBoom Pass с фрибетами и призами.

Есть ли у BetBoom фрибет без депозита?

Да, такое предложение в акционном ассортименте букмекера тоже имеется. При регистрации на сайте или в мобильном приложении «Бетбум» с использованием промокода VED2024 новому клиенту полагаются 1 000 ₽.

Это легальный букмекер?

Эксперты “Рейтинга Букмекеров” присвоили BetBoom пятерку - это высший балл для оценки легальных букмекерских контор России. С полным рейтингом вы можете ознакомиться по этой ссылке

Что делать, если не получил фрибет?

Если ваша экспресс-ставка сыграла и полностью соответствует заявленным условиям акции, а бонус не упал на счет, рекомендуем связаться со службой поддержки «Бетбум» по номеру: 8 (800) 505-43-43 (звонок бесплатный).

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров