Акция от BetBoom - фрибеты до 1 000 ₽ за экспресс-ставки на киберспорт

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Искали бонусы за ставки на киберспорт? Тогда вам сюда. Букмекерская контора «Бетбум» дарит клиентам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и «Ведомостей. Спорт» фрибеты за выигрышные экспресс-ставки на турнир ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.
Квалифицирующими считаются пари минимум из трех матчей с суммарным коэффициентом не меньше трех. Размер ставки должен начинаться от 3 000 рублей. Если все события в купоне совпадут с прогнозом беттора, он получит дополнительную тысячу на игровой счет.
Фрибет можно использовать для ставки на любое событие (за исключением SuperLive, Теннис 37 New, Теннис 38 New) с коэффициентом от 1.30 до 3.50. В случае успеха беттор получит чистый выигрыш за вычетом номинала бонуса на свой игровой счет.
В последнее время букмекеры все активнее работают с киберспортивной аудиторией. Мы выбрали самые интересные предложения на рынке для фанатов Counter-Strike 2 и Dota 2.
БК «Бетбум» дополнительно подогрела интерес фанатов Counter-Strike 2 и Dota 2 к престижному турниру ESL Pro League Season 20 с призовым фондом 750 000 $. “Киберспортивную” акцию конторы отличают достаточно простые условия получения фрибета.
Новым игрокам мы бы посоветовали обратить внимание на приветственный бонус BetBoom размером до 7 000 ₽. Специально для геймеров компания запустила акцию BetBoom Pass с фрибетами и призами.
Да, такое предложение в акционном ассортименте букмекера тоже имеется. При регистрации на сайте или в мобильном приложении «Бетбум» с использованием промокода VED2024 новому клиенту полагаются 1 000 ₽.
Эксперты “Рейтинга Букмекеров” присвоили BetBoom пятерку - это высший балл для оценки легальных букмекерских контор России. С полным рейтингом вы можете ознакомиться по этой ссылке.
Если ваша экспресс-ставка сыграла и полностью соответствует заявленным условиям акции, а бонус не упал на счет, рекомендуем связаться со службой поддержки «Бетбум» по номеру: 8 (800) 505-43-43 (звонок бесплатный).
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