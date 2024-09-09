Акция от BetBoom - фрибеты до 1 000 ₽ за экспресс-ставки на киберспорт

Какое лучшее предложение у букмекера?

Новым игрокам мы бы посоветовали обратить внимание на приветственный бонус BetBoom размером до 7 000 ₽. Специально для геймеров компания запустила акцию BetBoom Pass с фрибетами и призами.

Есть ли у BetBoom фрибет без депозита?

Да, такое предложение в акционном ассортименте букмекера тоже имеется. При регистрации на сайте или в мобильном приложении «Бетбум» с использованием промокода VED2024 новому клиенту полагаются 1 000 ₽.

Это легальный букмекер?

Эксперты “Рейтинга Букмекеров” присвоили BetBoom пятерку - это высший балл для оценки легальных букмекерских контор России. С полным рейтингом вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Что делать, если не получил фрибет?