5 ноября 13:07ГлавнаяБонусы
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Шанс про запас от БК Леон: бонусы до 360 000 рублей за ставки на спорт

360000 ₽
Бонус
13 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Получите возможность играть круглый год с запасом фрибетов от Leon!

В акции «Шанс про запас» от БК Leon будут разыграны 100 фрибетов на суммы до 360 000 рублей. Общий призовой фонд промо составляет 2 000 000 рублей. Участие возможно при оформлении спортивных пари и получении купонов.

Как получить бонус БК Леон до 360 000 рублей по акции Шанс про запас

Свернуть

Участие требует выполнения ряда действий:

1. Если у вас нет аккаунта, создайте его на БК Leon, либо выполните вход в существующий.

2. Пройдите процедуру верификации, если она еще не выполнена.

3. На странице промоакции нажмите кнопку «Принять участие».

4. Делайте ставки типа ординар или экспресс на любые спортивные события.

Пари должно быть не меньше 1000 рублей и иметь общий кэф от 1.50. За каждую квалификационную ставку участник получает 1 купон для участия в финальном розыгрыше. Количество купонов не ограничено. 

Розыгрыш призов пройдет 18 ноября в 17:00 МСК. БК Leon случайным образом определит 100 победителей.

Место

Приз

Примечание

1

Годовой запас фрибетов на 360 000 ₽

По 30 000 ₽ в течение 12 месяцев

2

Годовой запас фрибетов на 250 000 ₽

По 20 000 ₽ в течение 12 месяцев + единоразовый фрибет 10 000 ₽

3-5

Годовой запас фрибетов на 130 000 ₽

По 10 000 ₽ в течение 12 месяцев + единоразовый фрибет 10 000 ₽

6-10

Фрибет 50 000 ₽

Одноразовое начисление

11-20

Фрибет 25 000 ₽

Одноразовое начисление

21-40

Фрибет 15 000 ₽

Одноразовое начисление

41-60

Фрибет 5000 ₽

Одноразовое начисление

61-100

Фрибет 2500 ₽

Одноразовое начисление

Как отыграть бонус Леон до 360 000 рублей за пари на спорт

Свернуть

Ставка по фрибету может быть одиночной и экспрессом. Каждый исход в купоне должен иметь коэффициент не ниже 1.30. Фрибет следует проставить в течение 7 дней после его попадания на счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 360 000 рублей от Леон

Свернуть

В таблице можно ознакомиться с важнейшими положениями промоакции.

Максимальный размер бонуса

360 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

18.11.2025 (23:59 МСК)

Накопив 100 купонов, игрок получает суперкупон. Он необходим для участия в розыгрыше 3 мерседесов E-Class.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Ежемесячные фрибеты в течение года➖ Оформлять пари нужно минимум на 1000 ₽
➕ Чем больше ставок, тем выше вероятность выигрыша 

Заключение

Свернуть

Финальная активность из серии «Супершанс». Промо выделяется редкой возможностью: даже 1 ставка может принести игроку главный приз. Фрибет в размере 360 000 рублей начисляется по частям в течение года. Так пользователю будет удобнее планировать ставки на длительный период.

Валентин Васильев

Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
