Шанс про запас от БК Леон: бонусы до 360 000 рублей за ставки на спорт

Участие требует выполнения ряда действий:

1. Если у вас нет аккаунта, создайте его на БК Leon, либо выполните вход в существующий.

2. Пройдите процедуру верификации, если она еще не выполнена.

3. На странице промоакции нажмите кнопку «Принять участие».

4. Делайте ставки типа ординар или экспресс на любые спортивные события.

Пари должно быть не меньше 1000 рублей и иметь общий кэф от 1.50. За каждую квалификационную ставку участник получает 1 купон для участия в финальном розыгрыше. Количество купонов не ограничено.

Розыгрыш призов пройдет 18 ноября в 17:00 МСК. БК Leon случайным образом определит 100 победителей.