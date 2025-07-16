Супершанс от БК Леон: автомобили Mercedes E-Class за ставки на спорт

Чтобы принять участие в акции «Супершанс», необходимо выполнить ряд условий:

1. Зарегистрируйтесь на сайте «Леон», если еще не создавал аккаунт.

2. Подтвердите свое участие в акции «Супершанс».

3. Делайте ставки (ординары и экспрессы) на любые спортивные события.

4. Участвуйте в этапах розыгрыша, зарабатывайте купоны и обменивайте их на суперкупоны.

Каждая ставка от 1000 рублей с коэффициентом от 1.50 (для ординара) или включающая хотя бы одно событие с кэфом 1.50 (для экспресса) дает 1 купон. Собрали 100 купонов — получаете суперкупон, который автоматически участвует в финальном розыгрыше автомобилей. Чем больше суперкупонов, тем выше ваши шансы на победу. Присоединиться к акции можно на любом этапе.

Номер этапа Название Даты 1 Шанс на девайс 5-18 июня 2 Победный шанс 7-20 июля 3 Летний шанс 4-17 августа 4 Шанс на фрибет 1-14 сентября 5 Твой шанс 6-19 октября 6 Шанс про запас 3-16 ноября

Главные призы — это 3 автомобиля Mercedes-Benz E-Class с кузовом W-214. Победителей определят 25 ноября 2025 года в 17:00 МСК при помощи рандомайзера.