Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



16 июля 13:48ГлавнаяБонусы
БК ЛеонАкции

Супершанс от БК Леон: автомобили Mercedes E-Class за ставки на спорт

-
Бонус
123 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.5
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Mercedes-Benz E-Class может стать вашим!

Букмекерская компания «Леон» объявила о старте масштабного розыгрыша среди своих пользователей. С 5 июня по 25 ноября 2025 года каждый, кто делает ставки на спорт, получает шанс стать обладателем 1 из 3 автомобилей Mercedes E-Class.

Как получить автомобиль Mercedes E-Class в БК Леон

Свернуть

Чтобы принять участие в акции «Супершанс», необходимо выполнить ряд условий:

1.  Зарегистрируйтесь на сайте «Леон», если еще не создавал аккаунт.

image not found

2. Подтвердите свое участие в акции «Супершанс».

3. Делайте ставки (ординары и экспрессы) на любые спортивные события.

4. Участвуйте в этапах розыгрыша, зарабатывайте купоны и обменивайте их на суперкупоны.

Каждая ставка от 1000 рублей с коэффициентом от 1.50 (для ординара) или включающая хотя бы одно событие с кэфом 1.50 (для экспресса) дает 1 купон. Собрали 100 купонов — получаете суперкупон, который автоматически участвует в финальном розыгрыше автомобилей. Чем больше суперкупонов, тем выше ваши шансы на победу. Присоединиться к акции можно на любом этапе.

Номер этапа

Название

Даты

1

Шанс на девайс

5-18 июня

2

Победный шанс

7-20 июля

3

Летний шанс

4-17 августа

4

Шанс на фрибет

1-14 сентября

5

Твой шанс

6-19 октября

6

Шанс про запас

3-16 ноября

Главные призы — это 3 автомобиля Mercedes-Benz E-Class с кузовом W-214. Победителей определят 25 ноября 2025 года в 17:00 МСК при помощи рандомайзера.

Как отыграть автомобиль от Леона в рамках акции Супершанс

Свернуть

Отыгрыш не предусмотрен. Однако автомобили считаются материальными призами и подлежат налогообложению. В соответствии с законодательством РФ, получатель обязан уплатить налог в размере 35% от рыночной стоимости авто. Букмекерская компания «Леон» уведомляет государственные органы о факте передачи приза, а ответственность за уплату налога полностью ложится на победителя.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса Супершанс от Леон

Свернуть

Информация об условиях участия и призах систематизирована в табличной форме.

Максимальный размер бонуса

Автомобиль Mercedes E-Class

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

16.11.2025 (23:59 МСК)

Право на приз запрещается передавать другим лицам.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса Супершанс от БК Леон

Свернуть

Возможность выиграть Mercedes-Benz E-Class за ставки, безусловно, сильный ход со стороны «Леона». При этом уверенно можно сказать: участвовать интересно, но легко точно не будет. Чтобы получить всего 1 суперкупон, нужно проставить не менее 100 000 рублей. Причем важно не только количество, но и соответствие коэффициентов. Для среднего игрока эта задача не из простых.

Хорошо, что в зачет идут все пари, независимо от того, выиграли они или проиграли. Пользователям, которые только пробуют себя в беттинге, в такой гонке будет сложно. Опытным игрокам с высоким объемом ставок акция вполне может оказаться выгодной. Предложение интересное, но участвовать в нем стоит осознанно, оценивая свои финансовые возможности и игровую стратегию.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Леон

Свернуть

Эти особенности стоит учитывать перед началом участия в розыгрыше:

  • Получив автомобиль, игрок обязан самостоятельно уплатить НДФЛ в размере 35% от его стоимости. Не все участники заранее учитывают такую нагрузку.
  • Не каждая ставка идет в зачет. Нужно строго соблюдать минимальные коэффициенты.
  • Во время участия могут возникать сбои сайта или приложения, особенно в пиковые моменты. Важно сохранять скриншоты и фиксировать активность для возможных разбирательств.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Разыгрываются 3 автомобиля Mercedes-Benz E-Class➖ Для получения одного суперкупона нужно сделать ставок на сумму 100 000 рублей
➕ Участвовать в акции разрешается с любого этапа 

Сравнение бонуса Супершанс от Леона с бонусами других БК

Свернуть

Букмекеры предлагают и другие привлекательные акции.

Условия

Марафон

Лига Ставок

БЕТСИТИ

Название

Суперприз

Приведи друга

Страховка первой ставки

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

1000 ₽

3000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01

Срок отыгрыша

180 дней

14 дней

7 дней

Минимальный депозит

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Редкий шанс выиграть по-настоящему крутые подарки. Условия требуют активности, поэтому новичкам может быть сложно. Опытным игрокам будет куда проще использовать свои знания.

Валентин Васильев

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer199 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer533 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer533 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё