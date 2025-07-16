Супершанс от БК Леон: автомобили Mercedes E-Class за ставки на спорт

Партнерский проект
Букмекерская компания «Леон» объявила о старте масштабного розыгрыша среди своих пользователей. С 5 июня по 25 ноября 2025 года каждый, кто делает ставки на спорт, получает шанс стать обладателем 1 из 3 автомобилей Mercedes E-Class.
Чтобы принять участие в акции «Супершанс», необходимо выполнить ряд условий:
1. Зарегистрируйтесь на сайте «Леон», если еще не создавал аккаунт.
2. Подтвердите свое участие в акции «Супершанс».
3. Делайте ставки (ординары и экспрессы) на любые спортивные события.
4. Участвуйте в этапах розыгрыша, зарабатывайте купоны и обменивайте их на суперкупоны.
Каждая ставка от 1000 рублей с коэффициентом от 1.50 (для ординара) или включающая хотя бы одно событие с кэфом 1.50 (для экспресса) дает 1 купон. Собрали 100 купонов — получаете суперкупон, который автоматически участвует в финальном розыгрыше автомобилей. Чем больше суперкупонов, тем выше ваши шансы на победу. Присоединиться к акции можно на любом этапе.
Номер этапа
Название
Даты
1
Шанс на девайс
5-18 июня
2
Победный шанс
7-20 июля
3
Летний шанс
4-17 августа
4
Шанс на фрибет
1-14 сентября
5
Твой шанс
6-19 октября
6
Шанс про запас
3-16 ноября
Главные призы — это 3 автомобиля Mercedes-Benz E-Class с кузовом W-214. Победителей определят 25 ноября 2025 года в 17:00 МСК при помощи рандомайзера.
Отыгрыш не предусмотрен. Однако автомобили считаются материальными призами и подлежат налогообложению. В соответствии с законодательством РФ, получатель обязан уплатить налог в размере 35% от рыночной стоимости авто. Букмекерская компания «Леон» уведомляет государственные органы о факте передачи приза, а ответственность за уплату налога полностью ложится на победителя.
Информация об условиях участия и призах систематизирована в табличной форме.
Максимальный размер бонуса
Автомобиль Mercedes E-Class
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
16.11.2025 (23:59 МСК)
Право на приз запрещается передавать другим лицам.
Возможность выиграть Mercedes-Benz E-Class за ставки, безусловно, сильный ход со стороны «Леона». При этом уверенно можно сказать: участвовать интересно, но легко точно не будет. Чтобы получить всего 1 суперкупон, нужно проставить не менее 100 000 рублей. Причем важно не только количество, но и соответствие коэффициентов. Для среднего игрока эта задача не из простых.
Хорошо, что в зачет идут все пари, независимо от того, выиграли они или проиграли. Пользователям, которые только пробуют себя в беттинге, в такой гонке будет сложно. Опытным игрокам с высоким объемом ставок акция вполне может оказаться выгодной. Предложение интересное, но участвовать в нем стоит осознанно, оценивая свои финансовые возможности и игровую стратегию.
Эти особенности стоит учитывать перед началом участия в розыгрыше:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Разыгрываются 3 автомобиля Mercedes-Benz E-Class
|➖ Для получения одного суперкупона нужно сделать ставок на сумму 100 000 рублей
|➕ Участвовать в акции разрешается с любого этапа
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Редкий шанс выиграть по-настоящему крутые подарки. Условия требуют активности, поэтому новичкам может быть сложно. Опытным игрокам будет куда проще использовать свои знания.