Ледяной вызов от Leon: до 50 000 рублей за ставки на хоккей

Для участия в турнире беттору следует:

1. Зарегистрироваться или залогиниться в Leon.

2. Перейти на страницу акции и согласиться с участием.

3. Ставить ординары и экспрессы.

Минимальная сумма — 500 рублей. Минимальный коэффициент ординара или одного из событий в экспрессе — 1.50. Учитываются ставки на события из раздела «Хоккей».

Каждая выигрышная ставка принесет игроку очки, соответствующие коэффициенту пари. За проигрыши баллов не начисляется. Сумма набранных очков определяет место пользователя в турнирной таблице.

Место Размер фрибета 1 50 000 ₽ 2 25 000 ₽ 3 15 000 ₽ 4 10 000 ₽ 5 7500 ₽ 6-15 5000 ₽ 16-26 3500 ₽ 27-46 2500 ₽ 47-100 1000 ₽

При равном количестве очков на более высокую позицию встанет тот, кто набрал их первым.