Ледяной вызов от Leon: до 50 000 рублей за ставки на хоккей

В начале сезона НХЛ Leon разыграет призовой фонд в 300 000 рублей фрибетами. Участникам нужно ставить на хоккей в соответствии с условиями конторы. Игроки из топ-100 получат бонусы. Победитель заберет 50 000 рублей.
Для участия в турнире беттору следует:
1. Зарегистрироваться или залогиниться в Leon.
2. Перейти на страницу акции и согласиться с участием.
3. Ставить ординары и экспрессы.
Минимальная сумма — 500 рублей. Минимальный коэффициент ординара или одного из событий в экспрессе — 1.50. Учитываются ставки на события из раздела «Хоккей».
Каждая выигрышная ставка принесет игроку очки, соответствующие коэффициенту пари. За проигрыши баллов не начисляется. Сумма набранных очков определяет место пользователя в турнирной таблице.
Место
Размер фрибета
1
50 000 ₽
2
25 000 ₽
3
15 000 ₽
4
10 000 ₽
5
7500 ₽
6-15
5000 ₽
16-26
3500 ₽
27-46
2500 ₽
47-100
1000 ₽
При равном количестве очков на более высокую позицию встанет тот, кто набрал их первым.
На отыгрыш бонуса букмекерская контора отводит 7 дней. Фрибет разрешено ставить на экспресс или ординар с коэффициентом от 1.30. Бонус можно использовать целиком, деление на несколько пари не предусмотрено.
Полученный по фрибету чистый выигрыш поступает на бонусный баланс беттора. Перевести средства на главный депозит удастся после нажатия на «Забрать» в разделе «Мои бонусы». Дополнительный отыгрыш выигрыша не требуется.
Рассмотрим условия турнира подробнее.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
13.10.2025 (23:59 МСК)
Букмекер запрещает заключать несколько пари, перекрывающих все исходы рынка.
Плюсы
Минусы
|➕ Размеры призового фонда
|➖ Призовой фонд распределяется между игроками из топ-100
|➕ Способ формирования таблицы лидеров
|➕ Минимальная ставка — 500 рублей
В этом турнире Leon ввел одну из самых справедливых систем формирования таблицы лидеров. Букмекерская контора засчитывает очки за выигрышные ставки, причем количество баллов равно размеру коэффициента. Фактически это снижает разрыв между игроками с большим банком и новичками. Победа в турнире в большей степени зависит от умения прогнозировать и читать игру, а не от возможности поставить много денег.