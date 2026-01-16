Ведомости
БК Балтбет
Быстрая реакция от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за успешные ординары на теннис в лайве

Ловите момент во время Australian Open!

В рамках промо «Быстрая реакция» букмекер Baltbet вознаграждает активных игроков фрибетом за успешные ставки на теннис. Призовая сумма стартует от 250 рублей. Предложение доступно каждому клиенту БК.

Как получить бонус от 250 рублей в БК Балтбет по акции Быстрая реакция

Чтобы участвовать, достаточно выполнить ряд базовых условий:

1. Создать аккаунт в Baltbet, если регистрация ранее не была пройдена.

2. Запустить таймер задания на странице «Быстрой реакции».

3. Одержать 3 победы в лайв-ординарах на теннис с суммой ставки от 250 рублей.

В акции учитываются пари с коэффициентом от 1.40 и выше. Для клиентов с высокой игровой активностью и длительной историей в БК предусмотрен повышенный фрибет. На все пари игроку выделяют 180 минут времени.

Как отыграть бонус от 250 рублей за победы в одиночных ставках на теннисные матчи в БК Балтбет

На применение фрибета отводится 30 дней. Его можно ставить как на ординары, так и на экспрессы с коэффициентами в установленном диапазоне от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 250 рублей от БК Балтбет

В данном блоке отражены все значимые параметры фрибета.

Максимальный размер бонуса

от 250 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

18.01.2026 (23:59 МСК)

Пари доступны через веб-версию букмекера и его мобильные приложения для iOS и Android.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Промоакция не требуют сложных действий➖ Пари принимаются только в лайве
➕ Задание по ставкам выполняется быстро 

Заключение

«Балтбет» снова запустил теннисное предложение с простыми условиями. Акция проходит во время Australian Open, когда выбор матчей действительно впечатляет.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
