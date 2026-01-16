Быстрая реакция от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за успешные ординары на теннис в лайве

Партнерский проект
В рамках промо «Быстрая реакция» букмекер Baltbet вознаграждает активных игроков фрибетом за успешные ставки на теннис. Призовая сумма стартует от 250 рублей. Предложение доступно каждому клиенту БК.
Чтобы участвовать, достаточно выполнить ряд базовых условий:
1. Создать аккаунт в Baltbet, если регистрация ранее не была пройдена.
2. Запустить таймер задания на странице «Быстрой реакции».
3. Одержать 3 победы в лайв-ординарах на теннис с суммой ставки от 250 рублей.
В акции учитываются пари с коэффициентом от 1.40 и выше. Для клиентов с высокой игровой активностью и длительной историей в БК предусмотрен повышенный фрибет. На все пари игроку выделяют 180 минут времени.
На применение фрибета отводится 30 дней. Его можно ставить как на ординары, так и на экспрессы с коэффициентами в установленном диапазоне от 1.40 до 100.00.
В данном блоке отражены все значимые параметры фрибета.
Максимальный размер бонуса
от 250 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
18.01.2026 (23:59 МСК)
Пари доступны через веб-версию букмекера и его мобильные приложения для iOS и Android.
Плюсы
Минусы
|➕ Промоакция не требуют сложных действий
|➖ Пари принимаются только в лайве
|➕ Задание по ставкам выполняется быстро
«Балтбет» снова запустил теннисное предложение с простыми условиями. Акция проходит во время Australian Open, когда выбор матчей действительно впечатляет.