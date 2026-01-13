Ведомости
БК Леон
Фрибеты за депозит
Кэф на милЛеон от БК Leon: фрибет до 1 000 000 рублей за пари на спорт

1000000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Королевский фрибет ожидает самого активного игрока!

Промоакция «Кэф на милЛеон» от букмекера Leon предлагает любителям рисковых ставок шанс заработать фрибеты до 1 000 000 рублей. Участникам необходимо заключать победные ставки на любые спортивные события и накапливать очки для попадания в число призеров.

Как получить бонус от Leon до 1 000 000 рублей в рамках промо Кэф на милЛеон

Чтобы присоединиться к акции, требуется придерживаться правил:

1. Создать аккаунт в Leon (только для новичков).

2. Активировать участие на странице «Кэфа на милЛеон».

3. Совершать ординары и экспрессы на сумму от 1500 рублей и коэффициентом от 1.40.

Только победные квалифицирующие ставки приносят очки. Баллы равны коэффициенту пари. Призовой фонд акции — 2 000 000 рублей. Букмекер 27 января определит 500 лидеров турнира. Именно им достанутся фрибеты.

Место

Фрибет

1

1 000 000 ₽

2

50 000 ₽

3

35 000 ₽

4

25 000 ₽

5-10

15 000 ₽

11-25

10 000 ₽

26-50

5000 ₽

101-150

2000 ₽

151-350

1000 ₽

351-500

500 ₽

Как отыграть бонус Leon до 1 000 000 рублей за ставки на спортивные события

Фрибет используется 1 раз и подходит для ординара или экспресса. Ставки можно делать на любые исходы с коэффициентом от 1.30. Срок действия фрибета — 7 дней после получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Leon

Полная информация о фрибете приведена в таблице.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

25.01.2026 (23:59 МСК)

Если участник нарушает правила, букмекер может удалить его из акции.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Победитель получает фрибет на 1 000 000 рублей➖ Проигранные ставки не приносят очков
➕ Награды заберут 500 участников с наибольшей активностью 

Заключение

БК Leon ежемесячно запускает промо с похожей механикой. Данная акция отличается рекордным размером главного фрибета. На букмекерском рынке предложения с такими крупными наградами встречаются крайне редко.

Валентин Васильев

