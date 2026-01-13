Кэф на милЛеон от БК Leon: фрибет до 1 000 000 рублей за пари на спорт

Чтобы присоединиться к акции, требуется придерживаться правил:

1. Создать аккаунт в Leon (только для новичков).

2. Активировать участие на странице «Кэфа на милЛеон».

3. Совершать ординары и экспрессы на сумму от 1500 рублей и коэффициентом от 1.40.

Только победные квалифицирующие ставки приносят очки. Баллы равны коэффициенту пари. Призовой фонд акции — 2 000 000 рублей. Букмекер 27 января определит 500 лидеров турнира. Именно им достанутся фрибеты.