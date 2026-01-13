Кэф на милЛеон от БК Leon: фрибет до 1 000 000 рублей за пари на спорт

Партнерский проект
Промоакция «Кэф на милЛеон» от букмекера Leon предлагает любителям рисковых ставок шанс заработать фрибеты до 1 000 000 рублей. Участникам необходимо заключать победные ставки на любые спортивные события и накапливать очки для попадания в число призеров.
Чтобы присоединиться к акции, требуется придерживаться правил:
1. Создать аккаунт в Leon (только для новичков).
2. Активировать участие на странице «Кэфа на милЛеон».
3. Совершать ординары и экспрессы на сумму от 1500 рублей и коэффициентом от 1.40.
Только победные квалифицирующие ставки приносят очки. Баллы равны коэффициенту пари. Призовой фонд акции — 2 000 000 рублей. Букмекер 27 января определит 500 лидеров турнира. Именно им достанутся фрибеты.
Место
Фрибет
1
1 000 000 ₽
2
50 000 ₽
3
35 000 ₽
4
25 000 ₽
5-10
15 000 ₽
11-25
10 000 ₽
26-50
5000 ₽
101-150
2000 ₽
151-350
1000 ₽
351-500
500 ₽
Фрибет используется 1 раз и подходит для ординара или экспресса. Ставки можно делать на любые исходы с коэффициентом от 1.30. Срок действия фрибета — 7 дней после получения.
Полная информация о фрибете приведена в таблице.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
25.01.2026 (23:59 МСК)
Если участник нарушает правила, букмекер может удалить его из акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Победитель получает фрибет на 1 000 000 рублей
|➖ Проигранные ставки не приносят очков
|➕ Награды заберут 500 участников с наибольшей активностью
БК Leon ежемесячно запускает промо с похожей механикой. Данная акция отличается рекордным размером главного фрибета. На букмекерском рынке предложения с такими крупными наградами встречаются крайне редко.