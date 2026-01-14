Ведомости
БК BetBoomФрибеты за депозит
Зимний кейсофест от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на CS2

100000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Собирайте ключи и становитесь победителем!

БК BetBoom запустила промоакцию для поклонников CS2 под названием «Зимний кейсофест». Активность приурочена к матчам турнира BLAST Bounty. Делая ставки на киберспорт, игроки накапливают ключи и открывают кейсы с подарками. Среди наград заявлены поездка на крупный киберспортивный ивент, новый iPhone 17 и крупные фрибеты.

Как получить бонус BetBoom до 100 000 рублей в рамках акции Зимний кейсофест

Для получения призов необходимо сделать всего несколько шагов:

1. Создать профиль в BetBoom при отсутствии активного аккаунта.

2. Найти промоакцию «Зимний кейсофест» и подтвердить участие на странице предложения.

3. Заключать пари на матчи CS2 с минимальным коэффициентом 1.05.

4. Накапливать ключи за оборот ставок и использовать их для открытия кейсов.

За каждые поставленные 1000 рублей участник получает 1 ключ. В кейсах игроки могут найти следующие призы.

Кейс

Стоимость в ключах

Возможные призы

Winter Office

4

Фрибет от 500 до 2500 ₽ либо купон для финального розыгрыша

Bronze Nuke

15

Фрибет от 750 до 5000 ₽ либо купон для финального розыгрыша

Silver Anubis

50

Фрибет от 1000 до 20 000 ₽ либо купон для финального розыгрыша

Golden Mirage

200

Фрибет от 1500 до 50 000 ₽ либо фирменный павербанк BetBoom, а также 10 купонов финального розыгрыша

Black Inferno

1000

Фрибет от 5000 до 100 000 ₽ либо джерси и джемпер BetBoom Premium, а также 30 купонов финального розыгрыша

Заключительный розыгрыш пройдет 28 января в 14:00 МСК и определит 100 победителей из числа владельцев купонов.

Место

Приз

1

Поездка на турнир BetBoom для 2 человек

2

Apple iPhone 17 (256 GB)

3-5

Фрибет 30 000 ₽

6-10

Фирменные подвески BetBoom

11-20

Фрибет 10 000 ₽

21-100

Фрибеты 5000 ₽

Как отыграть бонус БетБум до 100 000 рублей за участие в Зимнем кейсофесте

Бонус в виде фрибета предназначен для одиночной ставки и экспресса на спортивные либо киберспортивные исходы с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Использовать его можно только целиком за 1 купон. Фрибет действует 7 дней и теряет силу по истечении этого срока.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom

Перед участием стоит внимательно ознакомиться с условиями промо.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

25.01.2026 (23:59 МСК)

Последний день для ставок — 25 января. Игроки смогут использовать ключи для открытия кейсов до 28 января.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Разнообразные награды➖ Крупные призы требуют значительного оборота средств
➕ Увлекательная механика с ключами, кейсами и купонами 

Заключение

Промо удачно соединяет привычные пари и игровой элемент. Первый кейс доступен при накоплении 4 ключей (4000 рублей ставок на CS2). Для топ-призов оборот значительно выше. Новым игрокам такой порог может показаться слишком высоким.

Валентин Васильев

