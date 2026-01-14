Зимний кейсофест от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на CS2

Для получения призов необходимо сделать всего несколько шагов:

1. Создать профиль в BetBoom при отсутствии активного аккаунта.

2. Найти промоакцию «Зимний кейсофест» и подтвердить участие на странице предложения.

3. Заключать пари на матчи CS2 с минимальным коэффициентом 1.05.

4. Накапливать ключи за оборот ставок и использовать их для открытия кейсов.

За каждые поставленные 1000 рублей участник получает 1 ключ. В кейсах игроки могут найти следующие призы.

Кейс Стоимость в ключах Возможные призы Winter Office 4 Фрибет от 500 до 2500 ₽ либо купон для финального розыгрыша Bronze Nuke 15 Фрибет от 750 до 5000 ₽ либо купон для финального розыгрыша Silver Anubis 50 Фрибет от 1000 до 20 000 ₽ либо купон для финального розыгрыша Golden Mirage 200 Фрибет от 1500 до 50 000 ₽ либо фирменный павербанк BetBoom, а также 10 купонов финального розыгрыша Black Inferno 1000 Фрибет от 5000 до 100 000 ₽ либо джерси и джемпер BetBoom Premium, а также 30 купонов финального розыгрыша

Заключительный розыгрыш пройдет 28 января в 14:00 МСК и определит 100 победителей из числа владельцев купонов.