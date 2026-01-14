Зимний кейсофест от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на CS2

Партнерский проект
БК BetBoom запустила промоакцию для поклонников CS2 под названием «Зимний кейсофест». Активность приурочена к матчам турнира BLAST Bounty. Делая ставки на киберспорт, игроки накапливают ключи и открывают кейсы с подарками. Среди наград заявлены поездка на крупный киберспортивный ивент, новый iPhone 17 и крупные фрибеты.
Для получения призов необходимо сделать всего несколько шагов:
1. Создать профиль в BetBoom при отсутствии активного аккаунта.
2. Найти промоакцию «Зимний кейсофест» и подтвердить участие на странице предложения.
3. Заключать пари на матчи CS2 с минимальным коэффициентом 1.05.
4. Накапливать ключи за оборот ставок и использовать их для открытия кейсов.
За каждые поставленные 1000 рублей участник получает 1 ключ. В кейсах игроки могут найти следующие призы.
Кейс
Стоимость в ключах
Возможные призы
Winter Office
4
Фрибет от 500 до 2500 ₽ либо купон для финального розыгрыша
Bronze Nuke
15
Фрибет от 750 до 5000 ₽ либо купон для финального розыгрыша
Silver Anubis
50
Фрибет от 1000 до 20 000 ₽ либо купон для финального розыгрыша
Golden Mirage
200
Фрибет от 1500 до 50 000 ₽ либо фирменный павербанк BetBoom, а также 10 купонов финального розыгрыша
Black Inferno
1000
Фрибет от 5000 до 100 000 ₽ либо джерси и джемпер BetBoom Premium, а также 30 купонов финального розыгрыша
Заключительный розыгрыш пройдет 28 января в 14:00 МСК и определит 100 победителей из числа владельцев купонов.
Место
Приз
1
Поездка на турнир BetBoom для 2 человек
2
Apple iPhone 17 (256 GB)
3-5
Фрибет 30 000 ₽
6-10
Фирменные подвески BetBoom
11-20
Фрибет 10 000 ₽
21-100
Фрибеты 5000 ₽
Бонус в виде фрибета предназначен для одиночной ставки и экспресса на спортивные либо киберспортивные исходы с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Использовать его можно только целиком за 1 купон. Фрибет действует 7 дней и теряет силу по истечении этого срока.
Перед участием стоит внимательно ознакомиться с условиями промо.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
25.01.2026 (23:59 МСК)
Последний день для ставок — 25 января. Игроки смогут использовать ключи для открытия кейсов до 28 января.
Плюсы
Минусы
|➕ Разнообразные награды
|➖ Крупные призы требуют значительного оборота средств
|➕ Увлекательная механика с ключами, кейсами и купонами
Промо удачно соединяет привычные пари и игровой элемент. Первый кейс доступен при накоплении 4 ключей (4000 рублей ставок на CS2). Для топ-призов оборот значительно выше. Новым игрокам такой порог может показаться слишком высоким.